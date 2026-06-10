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Ceny paliwa w środę 10 czerwca. Droższe benzyna i diesel na stacjach benzynowych

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10 czerwca 2026, 06:40
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Ceny paliwa w środę 10 czerwca. Droższe benzyna i diesel na stacjach benzynowych
Shutterstock

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Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę. Minister energii w najnowszym obwieszczeniu określił maksymalne ceny detaliczne paliwa na dzień 10 czerwca. Niestety, paliwa zdrożały.

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo w środę 10 czerwca

W środę ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie mogą być wyższe niż:

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  • 5,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,52 zł za 1 litr;
  • 6,61 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr;
  • 6,46 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,98 zł za 1 litr.

Niestety, paliwa nieco zdrożały. W porównaniu do wtorku, w środę ceny benzyny 95 i benzyny 98 wzrosły odpowiednio o 3 gr i 4 gr na litrze. Litr oleju napędowego zdrożał o 1 gr na litrze.

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Rządowy program Ceny Paliw Niżej

W ramach rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Rada Ministrów wprowadziła też mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

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Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do 15 czerwca.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 9 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 572)
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Źródło: INFOR
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