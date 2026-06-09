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Równowaga płci (gender balance) w zarządach spółek - co najmniej 33% płci niedostatecznie reprezentowanej. Rząd przyjął projekt ustawy

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09 czerwca 2026, 16:01
Równowaga płci (gender balance) w zarządach spółek - co najmniej 33% płci niedostatecznie reprezentowanej. Rząd przyjął projekt ustawy
Równowaga płci (gender balance) w zarządach spółek - co najmniej 33% płci niedostatecznie reprezentowanej. Rząd przyjął projekt ustawy
fot. materiały prasowe

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W dniu 9 czerwca 2206 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma na celu poprawę równowagi płci w organach spółek publicznych z siedzibą w Polsce, a także ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Projekt wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące równowagi płci w organach spółek giełdowych. Celem zmian jest zwiększenie udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych największych firm notowanych na giełdzie poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru członków zarządów i rad nadzorczych. Rozwiązania te mają wspierać równość szans oraz podnosić jakość zarządzania spółkami.

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Kogo obejmą nowe przepisy

Nowe przepisy obejmą jedynie duże spółki giełdowe, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i osiągają roczny obrót powyżej 50 mln euro lub mają całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln euro. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa pozostaną poza zakresem nowej regulacji.

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Cel nowych przepisów: Zwiększenie udziału w zarządach spółek publicznych płci niedostatecznie reprezentowanej

Duże spółki giełdowe będą musiały zapewnić, aby co najmniej jedna trzecia (33 proc.) stanowisk w zarządach i radach nadzorczych była zajmowana przez osoby z płci niedostatecznie reprezentowanej. Tym samym ustawa definiuje minimalny poziom reprezentacji, który ma być konsekwentnie realizowany.

Jasne i neutralne procedury wyboru kandydatów

Spółki będą zobowiązane stosować jasne i neutralne kryteria wyboru kandydatów. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów ma porównywalne kwalifikacje, pierwszeństwo będzie przysługiwać osobie z płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że inne zasady dotyczące różnorodności i niemającego charakteru dyskryminacji prawa uzasadniają wybór kandydata płci przeciwnej.

Polityka równowagi płci

Walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie musiało podjąć uchwałę o przyjęciu polityki równowagi płci. Dokument ten będzie określał zasady działań i strategii w zakresie promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn oraz wspierania rozwoju zawodowego członków organów spółki.

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Sprawozdawczość i transparentność

Zarządy spółek będą zobowiązane do corocznego sporządzania i publikowania raportów dotyczących udziału kobiet i mężczyzn w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Raporty mają zawierać także informacje o środkach podejmowanych w celu utrzymania i zwiększania równowagi płci.

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Ochrona praw kandydatów

Kandydaci, którzy uznają, że podczas procesu rekrutacji naruszono wymogi dotyczące polityki równowagi płci, będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku naruszeń.

Kary do 500 tys. zł

W ustawie przewidziano mechanizmy nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz możliwość nakładania kar finansowych – do 500 000 zł – w przypadku niewywiązywania się z obowiązków dotyczących polityki równowagi płci. Organy nadzoru będą mogły wydawać zalecenia mające na celu zaprzestanie naruszania przepisów.

Geneza i międzynarodowe przykłady inicjatywy „Women on Boards”

Inicjatywa „Women on Boards” powstała jako odpowiedź na społeczne i gospodarcze wyzwania związane z niskim udziałem kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie. Przez wiele lat kobiety były znacząco niedoreprezentowane na najwyższych stanowiskach zarządczych i decyzyjnych, mimo rosnącej liczby wykształconych oraz kompetentnych kobiet na rynku pracy.

Badania wykazały, że brak różnorodności płciowej w zarządach ogranicza potencjał firm i społeczeństw. Liczne analizy naukowe i ekonomiczne potwierdziły, że obecność kobiet w zarządach oraz radach nadzorczych wpływa pozytywnie na funkcjonowanie firm, zwiększając innowacyjność, różnorodność pomysłów oraz poprawiając wyniki finansowe przedsiębiorstw.

W odpowiedzi na te wnioski rozpoczęto kampanie na rzecz zwiększenia udziału kobiet w kierownictwie. W wielu krajach, zwłaszcza w Unii Europejskiej, rządy zaczęły wprowadzać regulacje prawne oraz zalecenia promujące równość płci w biznesie. Inicjatywa „Women on Board” połączyła wysiłki organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych oraz instytucji publicznych, dążąc do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego rynku pracy.

Norwegia była pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej 40% udziału kobiet w radach nadzorczych spółek publicznych. Ustawa została przyjęta w 2003 roku i stopniowo wdrażana do 2008 roku. To zaowocowało znacznym wzrostem liczby kobiet na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach.

Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych (improving the gender balance among directors)

W 2022 roku UE przyjęła dyrektywę (UE 2022/2381) nakładającą na spółki giełdowe obowiązek wprowadzenia minimalnego 33% udziału kobiet w organach zarządczych. Polska właśnie zaczyna wdrażać tę dyrektywę w ramach przyjętego projektu ustawy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Polska ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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