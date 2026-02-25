REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Gigantyczny zastrzyk gotówki dla osób z niepełnosprawnościami: państwo zapłaci za asystenta, dojazd i nowoczesny sprzęt

Gigantyczny zastrzyk gotówki dla osób z niepełnosprawnościami: państwo zapłaci za asystenta, dojazd i nowoczesny sprzęt

25 lutego 2026, 14:12
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
wsparcie dla osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie, darmowy transport, likwidacja barier niepełnosprawni, szkolnictwo wyższe, niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych
Koniec z barierami? Rząd zwiększa środki dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jak zyskać darmowy transport i pomoc asystenta
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

To prawdziwa rewolucja w finansowaniu pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pula środków na likwidację barier i bezpośrednie wsparcie wzrosła ponad dwukrotnie - do kwoty przekraczającej miliard złotych. Pieniądze popłyną na darmowych asystentów, specjalistyczny transport oraz zakup drogiego sprzętu ułatwiającego życie. Zobacz, na jakie konkretnie udogodnienia mogą liczyć niepełnosprawni.

Miliard złotych na stole - koniec z oszczędzaniem na pomocy, budżet na pomoc niepełnosprawnym został zwiększony

Dla setek tysięcy osób w Polsce codzienne funkcjonowanie wiąże się z pokonywaniem barier, które dla zdrowych ludzi są niezauważalne. Brak windy, niedostosowana toaleta czy brak tłumacza języka migowego to wciąż smutna rzeczywistość. Jednak najnowsze decyzje rządu wskazują na radykalną zmianę podejścia. Zapadła decyzja o znaczącym zwiększeniu budżetu na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Kwota dofinansowania wzrosła z 444 milionów złotych do ponad miliarda złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Taki zastrzyk gotówki oznacza, że skończył się czas wymówek o braku środków. Pieniądze te mają trafić tam, gdzie są najbardziej potrzebne - do ludzi, którzy chcą się rozwijać, uczyć i być aktywni społecznie, ale blokuje ich brak odpowiedniej infrastruktury lub wsparcia drugiego człowieka. Celem jest stworzenie warunków, w których niepełnosprawność przestaje być przeszkodą w realizacji ambicji i marzeń.

ZATRUDNIENIE I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Darmowy asystent i transport pod same drzwi dla niepełnosprawnych

Co ten miliard złotych oznacza w praktyce dla konkretnej osoby i jej opiekuna? Przede wszystkim realne usługi, za które nie trzeba będzie płacić. Kluczowym elementem nowego rozdania jest sfinansowanie pracy asystentów osób z niepełnosprawnościami. To ogromna ulga dla opiekunów rodzinnych, którzy często są przeciążeni całodobową opieką. Dzięki tym środkom osoby głuche mogą liczyć na tłumaczy polskiego języka migowego, a osoby niewidome czy mające trudności z poruszaniem się - na profesjonalnych przewodników i pomocników.

Ale to nie wszystko. Ogromna część środków zostanie przeznaczona na organizację transportu. Dojazd na zajęcia, kursy czy do miejsc aktywności często był barierą nie do przeskoczenia - zarówno logistycznie, jak i finansowo. Teraz instytucje otrzymają środki, by taki transport zapewnić lub dostosować, co dla wielu osób oznacza wyjście z czterech ścian i powrót do aktywnego życia. Finansowane będą także zakupy specjalistycznego sprzętu - od drogich technologii wspomagających słyszenie, po zaawansowane urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku.

REKLAMA

Psycholog i nowoczesna technologia w pakiecie również dla niepełnosprawnych

Wsparcie nie ogranicza się tylko do sfery fizycznej. Nowy program kładzie olbrzymi nacisk na kondycję psychiczną. W ramach zwiększonego budżetu przewidziano środki na profesjonalne wsparcie psychologiczne. Dostęp do specjalistów ma być łatwiejszy i szybszy, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych czy w momentach zwątpienia, które często towarzyszą walce z chorobą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Równie ważne są inwestycje w technologie cyfrowe. Pieniądze popłyną na dostosowanie stron internetowych, aplikacji i systemów informatycznych, tak by były w pełni dostępne dla każdego użytkownika. To także zakup literatury naukowej i specjalistycznej w formach dostępnych (np. audiobooki, druk brajlowski), co otwiera drogę do wiedzy, która wcześniej była zamknięta.

Wszystko wygląda pięknie, ale gdzie konkretnie szukać tego wsparcia? Gdzie będą dostępne te środki dla niepełnosprawnych i w jakich instytucjach?

Skąd pochodzą te gigantyczne środki i kto je będzie dystrybuował? Inicjatywa wyszła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort postanowił, że polskie uczelnie i placówki naukowe mają stać się liderami dostępności. To właśnie uniwersytety i szkoły wyższe otrzymają te pieniądze, by wspierać swoich studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami to teraz jasny komunikat: warto iść na studia lub wrócić do edukacji. Uczelnie staną się miejscami najlepiej przystosowanymi do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, drzwi do kariery naukowej i zdobywania wykształcenia nigdy nie były tak szeroko otwarte. Asystent notujący na wykładach, darmowy transport na kampus czy wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu to teraz standard, którego uczelnie mają obowiązek przestrzegać dzięki rządowemu dofinansowaniu, jeżeli z niego będą korzystać. To szansa nie tylko na okupiony trudnościami dyplom, ale na lata spędzone w otoczeniu, które rozumie i finansuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami, uczących się lub uczących innych w szkołach wyższych.

Źródło: gov.pl

REKLAMA

Infor.pl
