Dodatkowe pieniądze z ZUS w 2026 roku. Przewodnik po zasiłkach, dodatkach i świadczeniach, o których mogłeś nie wiedzieć

Luty 2026 roku to czas dużych zmian w wypłatach z ZUS. Od nowych stawek świadczenia wspierającego, po zwaloryzowane zasiłki dla rodziców i chorych - system wsparcia oferuje realną pomoc finansową. Oto aktualne kwoty dla każdego rodzaju świadczenia, dodatku i zasiłku wypłacanego przez ZUS.

1. Świadczenia dla rodziców z ZUS

To grupa świadczeń, która dotyka największej liczby gospodarstw domowych. W lutym 2026 stawki prezentują się następująco:

800 plus: Niezmiennie 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Wypłata jest zwolniona z podatku i składek.

Zasiłek macierzyński: Wysokość zależy od Twoich zarobków. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 21 dni po porodzie, otrzymasz 81,5 proc. podstawy wymiaru (średniej pensji z 12 miesięcy) przez cały okres urlopu. Przy średniej krajowej (ok. 8500 zł brutto) daje to ok. 5500-5800 zł netto miesięcznie. Opcja druga to 100 proc. i 70 proc.: Jeśli nie złożysz wniosku w terminie 21 dni: za okres urlopu macierzyńskiego (pierwsze 20 tygodni) otrzymasz 100 proc. podstawy, a za okres urlopu rodzicielskiego (kolejne 32 tygodnie) otrzymasz 70 proc. podstawy

Poza 800 plus i zasiłkiem macierzyńskim, ZUS obsługuje filary programu wspierającego powrót do pracy:

Aktywnie w żłobku: Dofinansowanie do 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka (pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki).

Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w wieku 12–35 miesięcy.

Aktywni rodzice w pracy (tzw. "babciowe"): 1500 zł miesięcznie dla pracujących rodziców na opłacenie opieki (np. niani lub babci).

2. Zasiłki związane z chorobą i opieką - ile wpłynie na konto?

Te zasiłki z ZUS są ściśle powiązane z Twoim wynagrodzeniem brutto.

Zasiłek chorobowy: Standardowo 80 proc. wynagrodzenia. Przy płacy minimalnej (która od stycznia 2026 wynosi 4626 zł brutto), za miesiąc choroby otrzymasz ok. 3100 zł netto.

Zasiłek chorobowy w ciąży: Wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy: Wynosi 80 proc. podstawy. Przysługuje przez 60 dni na dziecko lub 14 dni na innego członka rodziny. Stawki są identyczne jak w przypadku "zwykłego" chorobowego. Przy płacy minimalnej (4806 zł brutto) za jeden dzień opieki otrzymasz ok. 110,60 zł netto. Za pełny miesiąc (30 dni) byłoby to ok. 3318 zł netto. Przy średniej krajowej (ok. 8500 zł brutto) jeden dzień opieki to ok. 195,50 zł netto. Za pełny miesiąc kwota wyniosłaby ok. 5865 zł netto.

3. Świadczenie wspierające - rekordowe kwoty w 2026 roku

To obecnie najwyższe świadczenie wypłacane przez ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2026 roku progi punktowe zostały obniżone, co otworzyło drogę do pieniędzy tysiącom nowych osób. Kwoty są powiązane z rentą socjalną. Osoby, które uzyskały od 95 do 100 punktów, otrzymują najwyższą stawkę w wysokości 4133,60 zł miesięcznie (co stanowi 220 proc. renty socjalnej). W przypadku uzyskania od 90 do 94 punktów, kwota ta wynosi 3382,04 zł (180 proc. renty). Kolejny próg to 85 do 89 punktów, który uprawnia do otrzymania 2254,69 zł (120 proc. renty). Dla osób z punktacją od 80 do 84 punktów świadczenie wynosi 1503,13 zł (80 proc. renty), a przy uzyskaniu od 75 do 79 punktów jest to kwota 1127,35 zł (60 proc. renty). Najniższa grupa punktowa, czyli od 70 do 74 punktów (która dołączyła do systemu właśnie w 2026 roku), otrzymuje świadczenie w wysokości 751,56 zł miesięcznie (40 proc. renty socjalnej).

4. Renty i dodatki dla seniorów (Stan na luty 2026)

Luty to ostatni miesiąc obowiązywania "starych" stawek przed marcową waloryzacją o 5,3 proc.

Emerytura/renta minimalna: Obecnie wynosi 1780,96 zł brutto (ok. 1620 zł netto). Od marca wzrośnie do 1978,50 zł brutto.

Renta socjalna: Wynosi 1878,91 zł brutto.

Dodatek pielęgnacyjny: Wynosi 348,22 zł.

Świadczenie uzupełniające (500+ dla niesamodzielnych): Maksymalnie 500 zł, o ile suma Twoich świadczeń nie przekracza 2419,33 zł brutto.

5. Świadczenia, dodatki i zasiłki z ZUS dla seniorów i emerytów

Trzynasta i czternasta emerytura: Dodatkowe roczne wsparcie wypłacane z urzędu wszystkim emerytom i rencistom. Harmonogram wypłat zależy od terminu Twojej podstawowej emerytury. 13. emerytura (wypłata w kwietniu 2026) to 1978,49 zł brutto (ok. 1781 zł netto), a 14. emerytura (termin ustali rząd, zazwyczaj jesień) to 1978,49 zł brutto (dla osób z niższą emeryturą).

Dodatkowe roczne wsparcie wypłacane z urzędu wszystkim emerytom i rencistom. Harmonogram wypłat zależy od terminu Twojej podstawowej emerytury. Ryczałt energetyczny: Dodatek dla kombatantów i osób uprawnionych, który pomaga obniżyć rachunki za prąd i gaz. W lutym 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 307,81 zł. Jest to kwota stała, obowiązująca do końca lutego. Od 1 marca 2026 roku ryczałt zostanie zwaloryzowany i wzrośnie do 324,12 zł.

Dodatek dla kombatantów i osób uprawnionych, który pomaga obniżyć rachunki za prąd i gaz. Dodatek dla sierot zupełnych: Jeśli pobierasz rentę rodzinną i straciłeś oboje rodziców, ZUS dolicza do świadczenia stałą kwotę. W lutym 2026 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 620,36 zł miesięcznie. Jest to kwota netto, ponieważ dodatek ten jest zwolniony z podatku dochodowego. Kwota ta obowiązuje do końca lutego. Od 1 marca 2026 roku wzrośnie do 653,24 zł w ramach rocznej waloryzacji.

6. Zasiłki, dodatki i świadczenia związane z wypadkami i pracą wypłacane przez ZUS

Jednorazowe odszkodowanie: Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy lub zapadłeś na chorobę zawodową. ZUS wypłaca konkretną kwotę za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu. W lutym 2026 roku kwota jednorazowego odszkodowania z ZUS wynosi 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stawka ta obowiązuje do 31 marca 2026 roku. Przykładowo: przy 5 proc. uszczerbku otrzymasz 7 155 zł, a przy 10 proc. uszczerbku otrzymasz 14 310 zł.

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy lub zapadłeś na chorobę zawodową. ZUS wypłaca konkretną kwotę za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo: przy 5 proc. uszczerbku otrzymasz 7 155 zł, a przy 10 proc. uszczerbku otrzymasz 14 310 zł. Świadczenie rehabilitacyjne : Przyznawane, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (182 dni) nadal nie możesz pracować, ale rokowania na powrót do zdrowia są dobre. W lutym 2026 roku kwota świadczenia rehabilitacyjnego zależy od Twoich zarobków (podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) oraz etapu leczenia. ZUS wypłaca je w następujących procentach: 90 proc. podstawy - przez pierwsze 3 miesiące (90 dni) pobierania świadczenia; 75 proc. podstawy - przez pozostały okres (maksymalnie do 12 miesięcy łącznie); 100 proc. podstawy - przez cały okres, jeśli niezdolność do pracy przypada na czas ciąży.

: Przyznawane, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (182 dni) nadal nie możesz pracować, ale rokowania na powrót do zdrowia są dobre. W lutym 2026 roku kwota świadczenia rehabilitacyjnego zależy od Twoich zarobków (podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) oraz etapu leczenia. Renta szkoleniowa: Dla osób, które z powodu stanu zdrowia muszą zmienić zawód. W lutym 2026 roku renta szkoleniowa z ZUS wynosi 1409,18 zł brutto. Jest to kwota stała (75 proc. podstawy wymiaru renty), która w tym miesiącu nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

7. Inne zasiłki jednorazowe z ZUS

Zasiłek pogrzebowy: W lutym 2026 zasiłek pogrzebowy wynosi 7000 zł. Od 1 stycznia 2026 roku kwota została podniesiona z dotychczasowych 4 000 zł do 7 000 zł.

8. Specjalistyczne zasiłki, świadczenia i dodatki z ZUS

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej: Dla osób o niskich dochodach, które walczyły o wolną Polskę. Świadczenie to przysługuje, jeśli suma Twojej emerytury lub renty (brutto) nie przekracza kwoty 3603,35 zł. ZUS wypłaca wyrównanie stanowiące różnicę między tym progiem (3603,35 zł) a kwotą Twojego obecnego świadczenia. Przykład: Jeśli Twoja emerytura wynosi 2500 zł brutto, otrzymasz 1103,35 zł brutto wyrównania.

Dla osób o niskich dochodach, które walczyły o wolną Polskę. Świadczenie to przysługuje, jeśli suma Twojej emerytury lub renty (brutto) nie przekracza kwoty 3603,35 zł. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4+): Dla matek (a czasem też ojców), które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. W lutym 2026 roku Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4+) wynosi maksymalnie 1780,96 zł brutto.

Jakich zasiłków i świadczeń nie wypłaca ZUS?

Becikowe (jednorazowa zapomoga): Wynosi 1000 zł na dziecko, pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto. To świadczenie rodzinne, a nie ubezpieczeniowe. Wypłacane jest przez urząd gminy, miasta lub ośrodek pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwy dla miejsca zamieszkania. ZUS nie obsługuje tego wniosku.

Wypłacane jest przez urząd gminy, miasta lub ośrodek pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwy dla miejsca zamieszkania. ZUS nie obsługuje tego wniosku. Odprawa pośmiertna: Jej wysokość zależy od stażu pracy zmarłego pracownika i wynosi od 1-miesięcznego do 6-miesięcznego wynagrodzenia. Wypłacenie odprawy to obowiązek pracodawcy, u którego zmarły był zatrudniony. Świadczenie to wypłaca firma z własnych środków (chyba że ubezpieczyła pracownika na życie na określonych zasadach). ZUS wypłaca natomiast zasiłek pogrzebowy oraz ewentualnie rentę rodzinną.

Świadczenia i zasiłki z ZUS. Jak sprawdzić swoją kwotę?

Pamiętaj, że ZUS wylicza zasiłki na podstawie Twoich indywidualnych składek z ostatnich 12 miesięcy. Najdokładniejszą informację o przyznanej kwocie znajdziesz zawsze w zakładce "Świadczenia" na portalu PUE ZUS lub w aplikacji mZUS. Warto pamiętać, że wszystkie wnioski można złożyć bez wychodzenia z domu przez portal PUE ZUS (eZUS).

