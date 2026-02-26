REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym w 2026 roku. Kto straci prawo do alimentów od państwa przez wzrost płacy minimalnej?

Nowe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym w 2026 roku. Kto straci prawo do alimentów od państwa przez wzrost płacy minimalnej?

26 lutego 2026, 11:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
alimenty, fundusz alimentacyjny
Nowe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym w 2026 roku. Kto straci prawo do alimentów od państwa przez wzrost płacy minimalnej?
Rok 2026 przynosi poważne wyzwania dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy polegają na wsparciu z Funduszu Alimentacyjnego. Choć ustawodawca zdecydował się na podniesienie kwoty świadczeń, to równoległy, wzrost płacy minimalnej sprawia, że tysiące rodzin znajduje się na krawędzi utraty prawa do pomocy. Kto, mimo przekroczenia limitu, nadal może liczyć na wypłaty?

rozwiń >

Fundusz Alimentacyjny 2026. Nowa kwota świadczenia to nie wszystko

Od stycznia 2026 roku maksymalna kwota świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego została zwaloryzowana. Po latach walki o podwyżkę, rodzice mogą teraz otrzymać do 1000 zł miesięcznie na dziecko (wcześniej 500 zł), o ile kwota zasądzonych alimentów jest równa lub wyższa od tego limitu. To historyczna zmiana, która ma na celu realne odciążenie budżetów domowych w dobie inflacji. Radość beneficjentów jest jednak mitygowana przez sytuację po stronie kryterium dochodowego. W 2026 roku próg uprawniający do świadczeń wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Choć kwota ta wydaje się wyższa niż w latach ubiegłych, to w zestawieniu z płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 roku wzrosła do poziomu 4806 zł brutto, staje się pułapką. Warto dodać, że od 1 października 2026 roku próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie znacznie powyżej 1209 zł i wyniesie 1665 zł netto na osobę w rodzinie.

Zobacz również:

Pułapka płacy minimalnej. Kto jest najbardziej zagrożony?

Problem polega na prostej matematyce. Samotny rodzic z jednym dzieckiem, zarabiający minimalną krajową, w 2026 roku osiąga dochód netto, który w przeliczeniu na członka rodziny niebezpiecznie zbliża się do progu 1209 zł lub go przekracza. Przykład: Jeśli rodzic zarabia 3500 zł netto (po odliczeniu podatków i składek) i wychowuje jedno dziecko, dochód na osobę wynosi 1750 zł. To oznacza przekroczenie kryterium o ponad 500 zł. Jeszcze trzy lata temu ta sama osoba, przy niższej płacy minimalnej, mieściłaby się w limicie. W 2026 roku wzrost najniższych wynagrodzeń paradoksalnie zabiera prawo do świadczeń tym, którzy zarabiają najmniej.

Zobacz również:

Zasada "złotówka za złotówkę"

Przekroczenie progu 1209 zł na osobę nie oznacza automatycznej utraty całego świadczenia. W 2026 roku nadal obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Jak to działa w praktyce? Jeśli dochód na osobę w Twojej rodzinie wynosi 1309 zł (czyli przekraczasz próg o dokładnie 100 zł), Twoje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego zostanie pomniejszone o tę kwotę. Jeżeli masz zasądzone 800 zł alimentów, ZUS wypłaci Ci 700 zł. Świadczenie nie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy kwota po pomniejszeniu byłaby niższa niż 100 zł. Jednak warto mieć na uwadze, że od 1 października 2026 roku próg ten zostanie podniesiony do 1665 zł.

Zobacz również:

Kiedy i jak ZUS sprawdza Twoje dochody?

W 2026 roku proces weryfikacji dochodów jest w pełni zautomatyzowany. Przy składaniu wniosku na nowy okres świadczeniowy (który zaczyna się w październiku), ZUS bierze pod uwagę dochody za rok bazowy 2025.

  • Jeśli w 2025 roku Twoje zarobki wzrosły (np. przez awans lub ustawową podwyżkę płacy minimalnej), musisz liczyć się z tym, że od października 2026 roku Twoje alimenty z Funduszu zostaną pomniejszone lub wstrzymane.
  • Utrata dochodu: Jeśli w 2026 roku straciłeś pracę lub Twoje zarobki drastycznie spadły, możesz złożyć wniosek o przeliczenie dochodu z uwzględnieniem "dochodu utraconego". To kluczowa procedura, która pozwala odzyskać prawo do świadczeń w trakcie trwania okresu zasiłkowego.
Zobacz również:

Nowe rygory dla dłużników alimentacyjnych

Fundusz Alimentacyjny to nie zasiłek, a forma zaliczki, którą państwo wypłaca za dłużnika. W 2026 roku zaostrzono przepisy wobec osób uchylających się od płacenia.

  • Blokada mObywatela: Dłużnicy alimentacyjni z zaległościami powyżej 6 miesięcy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług w aplikacji rządowej.
  • Rejestr uporczywych dłużników: Dane o zaległościach są automatycznie przekazywane do Biur Informacji Gospodarczej, co w 2026 roku praktycznie uniemożliwia wzięcie telefonu na raty czy zakupów przez internet z odroczoną płatnością.
  • Zabieranie prawa jazdy: Procedura zatrzymania dokumentu przez starostę w 2026 roku jest inicjowana znacznie szybciej - wystarczy 3-miesięczna zaległość i odmowa przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.
Zobacz również:

Co musisz zrobić w 2026 roku? (Instrukcja krok po kroku)

Aby nie stracić płynności finansowej, każdy rodzic korzystający z Funduszu Alimentacyjnego powinien:

  1. Przeliczyć dochód netto za 2025 rok: Pamiętaj, aby odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy.
  2. Złożyć wniosek elektronicznie: Od 2026 roku preferowaną formą jest portal mZUS lub Emp@tia. Wnioski złożone w sierpniu gwarantują wypłatę z zachowaniem ciągłości od października.
  3. Monitorować system operacyjny ZUS: W 2026 roku decyzje są doręczane wyłącznie cyfrowo. Brak reakcji na wezwanie do uzupełnienia dokumentów o „dochodzie uzyskanym” skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem przelewów.

Podsumowanie: Rok 2026 to rok wielkiej próby dla Funduszu Alimentacyjnego. Choć podniesienie kwoty do 1000 zł na dziecko jest krokiem milowym, to bez radykalnej waloryzacji progu dochodowego (powyżej 1209 zł), świadczenie to stanie się niedostępne dla pracujących rodziców pobierających pensję minimalną. Mechanizm "złotówka za złotówkę" pozostaje ostatnim bezpiecznikiem chroniącym tysiące rodzin przed całkowitym wykluczeniem z pomocy państwa.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ Fundusz Alimentacyjny 2026

  1. Ile wyniesie nowe kryterium dochodowe w 2026 roku? Od 1 października 2026 roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie do 1665 zł netto na osobę w rodzinie. Obecnie próg ten wynosi 1209 zł, co oznacza wzrost o 456 zł.
  2. Kto może stracić prawo do alimentów przez wzrost płacy minimalnej? Dzięki zapowiadanej podwyżce progu do 1665 zł, ryzyko utraty świadczeń przez wzrost płacy minimalnej zostaje zminimalizowane. Podwyżka kryterium o ponad 450 zł ma na celu "wchłonięcie" skutków wzrostu najniższych wynagrodzeń z ostatnich trzech lat. Gdyby próg pozostał na starym poziomie (1209 zł), wiele osób zarabiających pensję minimalną mogłoby przekroczyć limit przy ustalaniu prawa na nowy okres zasiłkowy.
  3. Od kiedy obowiązują nowe zasady? Nowy próg dochodowy (1665 zł) zacznie obowiązywać od nowego okresu świadczeniowego, czyli od 1 października 2026 roku. Do 30 września 2026 roku nadal obowiązuje kryterium 1209 zł.
  4. Ile wynosi maksymalna kwota świadczenia z funduszu? Maksymalna wysokość alimentów wypłacanych przez państwo to 1000 zł miesięcznie na osobę uprawnioną. Kwota ta została podniesiona z wcześniejszych 500 zł na mocy nowelizacji z końca 2024 roku.
  5. Co jeśli mój dochód przekroczy 1665 zł? Nadal obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Jeśli przekroczysz próg, świadczenie nie zostanie całkowicie odebrane, lecz pomniejszone o kwotę przekroczenia (pod warunkiem, że kwota do wypłaty nie będzie niższa niż 100 zł).
  6. Czy próg dochodowy będzie waloryzowany co roku? Obecnie przepisy przewidują waloryzację kryterium raz na trzy lata. Chociaż pojawiały się propozycje corocznej waloryzacji, podwyżka w 2026 roku wynika z dotychczasowego cyklu trzyletniego.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Źródło: INFOR
