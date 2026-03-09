REKLAMA

Lada moment ruszają dopłaty bezpośrednie 2026: wnioski do ARiMR można składać od 15 marca

Lada moment ruszają dopłaty bezpośrednie 2026: wnioski do ARiMR można składać od 15 marca

09 marca 2026, 18:06
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
termin składania wniosków, ARiMR, aktywny rolnik, ekoschemat, dobrostan zwierząt, GAEC2, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, eWniosekPlus, dopłaty bezpośrednie 2026
Lada moment ruszają dopłaty bezpośrednie 2026: wnioski do ARiMR można składać od 15 marca


REKLAMA

REKLAMA

15 marca rusza kampania dopłat bezpośrednich na 2026 rok. Rolnicy mogą ubiegać się o pieniądze wyłącznie online - przez aplikację eWniosekPlus. W puli jest kolejna transza unijnych środków, a w tym roku pojawiają się nowe płatności i spore uproszczenia. Ale jest też haczyk związany z wetem prezydenta do jednej ustawy. Wyjaśniamy, co się zmienia.

rozwiń >

Kampania dopłat bezpośrednich 2026 startuje 15 marca. Czas szykować wnioski

Za niespełna tydzień - 15 marca 2026 r. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzy nabór wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

REKLAMA

REKLAMA

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zachęca, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę. Z tytułu samych zaliczek za ubiegły rok Agencja przelała na konta rolników 11,5 mld zł w niecałe dwa miesiące. Łącznie - wraz z płatnościami końcowymi wypłacanymi od grudnia - do połowy marca na konta rolników trafi około 17 mld zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE. PODATEK LEŚNY, PODATEK ROLNY

Nowe pieniądze za ochronę torfowisk: można otrzymać ponad 2300 zł na hektar

Największą nowością kampanii 2026 jest wprowadzenie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych za przestrzeganie wymogów normy GAEC 2, dotyczącej ochrony torfowisk i terenów podmokłych. To realne pieniądze za konkretne działania prośrodowiskowe - nie tylko zachęta, ale rekompensata za ograniczenia w użytkowaniu gruntów. Stawki wyglądają następująco:

  • 581 zł/ha - za przestrzeganie wymogów GAEC 2 na trwałych użytkach zielonych (zobowiązanie roczne),
  • 627 zł/ha - za przestrzeganie wymogów GAEC 2 na gruntach ornych (zobowiązanie roczne),
  • 2 387 zł/ha - za przekształcenie gruntów ornych na użytki zielone (zobowiązanie pięcioletnie).

Zwłaszcza ta ostatnia kwota robi wrażenie. Rolnicy gospodarujący na trudnych w uprawie, niskoklasowych terenach podmokłych powinni dokładnie przeanalizować, czy nie warto skorzystać z tego wariantu - pięcioletnie zobowiązanie oznacza stabilne, przewidywalne wsparcie przez kilka kolejnych sezonów.

REKLAMA

Dobrostan zwierząt - więcej systemów jakości, więcej możliwości

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, zmiany dotknęły też ekoschematu "Dobrostan zwierząt". Rozszerzono listę systemów jakości, których uczestnictwo uprawnia do uzyskania płatności dobrostanowej w ramach praktyki „utrzymywanie zgodnie z wymaganiami systemów jakości". W zależności od gatunku hodowanych zwierząt, rolnicy mogą korzystać z następujących systemów:


  • świnie - QAFP, PQS, TAQ lub rolnictwo ekologiczne,
  • bydło mięsne - QMP lub rolnictwo ekologiczne,
  • drób rzeźny - QAFP lub rolnictwo ekologiczne.

To dobra wiadomość dla hodowców, którzy już uczestniczą w certyfikowanych systemach jakości - teraz mogą na tym dodatkowo zyskać finansowo.

Mniej biurokracji i większa elastyczność

Ministerstwo Rolnictwa wprowadza też kilka uproszczeń, które powinny ułatwić życie rolnikom. Po pierwsze - zniesiono obowiązek posiadania planu działalności ekologicznej. To oznacza mniej papierologii i niższe koszty dla gospodarstw ekologicznych. Warunek jest jeden: rolnik stosujący zasady produkcji ekologicznej musi być objęty nadzorem przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli.

Po drugie - zmieniono definicję trwałych użytków zielonych. Okres, po którym grunt orny z trawą staje się trwałym użytkiem zielonym, wydłużono z 5 do 7 lat. W praktyce daje to rolnikom większą swobodę w planowaniu struktury zasiewów i zarządzaniu produkcją bez ryzyka trwałej reklasyfikacji gruntu.

Weto prezydenta i jego konsekwencje, czyli kto dostanie dopłaty?

Jest też kwestia, która budzi spore emocje - prezydent zawetował ustawę o aktywnym rolniku. Co to oznacza w praktyce? W kampanii 2026 obowiązywać będą dotychczasowe zasady weryfikacji aktywności rolniczej, określone w przepisach krajowych wdrażających Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027.

Ministerstwo deklaruje, że będzie dokładać starań, by pieniądze trafiały do osób faktycznie zajmujących się rolnictwem. ARiMR zapowiada weryfikację wniosków i kontrole - sprawdzane będzie, czy na zgłoszonych gruntach rzeczywiście prowadzona jest działalność rolnicza i czy wnioskodawca faktycznie nimi dysponuje.

Ważne

Warto pamiętać: jeśli grunt jest dzierżawiony, wniosek powinien złożyć dzierżawca, nie właściciel. Właściciel, który nie użytkuje gruntu, nie ma prawa do płatności.

Nie czekaj do ostatniego dnia - podstawowe zasady dopłat nie ulegają zmianie

Główne zasady przyznawania dopłat nie zmieniają się - płatności przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo, do gruntu będącego w jego dyspozycji na dzień 31 maja danego roku. Wnioski składa się wyłącznie online w aplikacji eWniosekPlus. Kampania startuje 15 marca, a biorąc pod uwagę tempo wypłat z ubiegłego roku, im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na konto. Warto nie zwlekać.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa


