Komisje WZON obniżają w odwołaniach wysokość świadczeń. Choć jest zasada "odwołanie nie może pogorszyć"

Komisje WZON obniżają w odwołaniach wysokość świadczeń. Choć jest zasada "odwołanie nie może pogorszyć"

26 maja 2026, 17:48
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Jak się kłócisz z WZON, to ci obniżą punkty, a często i świadczenia. Zupełnie legalnie
Jak się kłócisz z WZON, to ci obniżą punkty, a często i świadczenia. Zupełnie legalnie
Przez "kłócenie" się z WZON rozumiem złożenie przez osobę niepełnosprawną odwołania od decyzji przyznającej zaniżone (jej zdaniem punkty) niezbędne do otrzymania świadczenia wspierającego. Od końca 2024 r. media społecznościowa, z których korzystają osoby niepełnosprawne wrą. Poszkodowani (w swojej ocenie) informują, że wejście w spór prawny z WZON powoduje nie podwyższenie punktów, a ich obniżkę. Jest to sytuacja nietypowa. Bo dorobkiem prawa polskiego jest stosowanie prostej zasady "składasz odwołanie bo dostałeś 75 punktów, to organ odwoławczy nie wyda decyzji, że masz 70 punktów". W przypadku świadczenia wspierającego i WZON jest możliwa taka obniżka z 75 punktów do 70 punktów." Budzi to wątpliwości. Mają je sądy, które coraz częściej podnoszą poziom punktów.

Ten przepis wprowadza zakaz tego typu obniżek:

Podstawa prawna

art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego [Zakaz: reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym]

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Niepełnosprawny spierał się z WZON, to mu WZON zabrał 3 punkty i 1187 zł miesięcznie

Poniższe dwa listy czytelnika przeczą temu przepisowi - WZON odebrał naszemu Czytelnikowi w procedurze odwoławczej punkty (obniżka z 92 na 89 punkty). Ma to konkretny wymiar finansowy w postaci straty Czytelnika.

Osoba niepełnosprawna ma 90–94 pkt, co daje 3562 zł miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna ma 85–89 pkt i 2375 zł miesięcznie.

Pragnę powiedzieć, że komisja z WZON przyznała mi o 3 punkty mniej niż poprzednia, mimo że choroba, na którą cierpię — RZS — nie ulega poprawie, lecz coraz bardziej mnie ogranicza.

Witam serdecznie. Mam pytanie. Posiadam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pytałem w PFRON, co muszę zrobić, aby otrzymać dotację na skromny wózek elektryczny, abym mógł wyjechać samodzielnie na spacer, nie czekając na osobę, która będzie mnie pchać. Wiecie, co mi powiedzieli? Że mogę złożyć podanie, ale dopiero w przyszłym roku, bo nie mają już pieniędzy.

Nigdy o nic się nie starałem, ponieważ w MOPS nie mam szans na żadną pomoc. Mam rentę w wysokości 2750 zł, w tym dodatek pielęgnacyjny 350 zł i 500 zł dodatku solidarnościowego, więc nic mi nie przysługuje. Mam 89 punktów i od sierpnia 2025 r. czekam na decyzję o przyznaniu świadczenia wspierającego.

Nigdy nie byłem w sanatorium, ponieważ muszę mieć osobę do pomocy. Tak pięknie piszecie, że są różne dodatki, ale co ze mną? Czy mnie już nic się nie należy z MOPS i PFRON? Mam 63 lata (...). Nie ma sensu starać się o jakąkolwiek pomoc, bo i tak jej nie uzyskamy, ponieważ mam więcej niż 1010 zł dochodu. Jestem samotny, pomaga mi tylko syn.

W kolejnym liście nasz czytelnik doprecyzował, że ZUS nie ma opóźnień co do wypłaty świadczenia wspierającego, gdyż w wakacje ub. roku złożył odwołanie co do wysokości punktów. I w II instancji postępowania administracyjnego, punkty te zostały ..... obniżone.

Witam. Złożyłem w sierpniu do WZON wniosek o ponowną komisję ustalającą poziom wsparcia. Komisję miałem dopiero w lutym 2026 r., a na uzyskanie dokumentów czekałem aż do kwietnia. Wniosek do ZUS złożyłem 22.04.2026 r., nie czekając 14 dni na uprawomocnienie decyzji, i obecnie czekam na decyzję.

Pragnę powiedzieć, że komisja przyznała mi o 3 punkty mniej niż poprzednia, mimo że choroba, na którą cierpię — RZS — nie ulega poprawie, lecz coraz bardziej mnie ogranicza. Miałem rzut RZS oraz operację i tak już niesprawnych nóg. Mam wszczepiony gwóźdź do uda, który łączy biodro. Całkowicie jestem unieruchomiony.

Punkty są elementem decyzji - są w niej wskazane. Dlatego zgodnie z zasadą

Jest bardzo proste wyjaśnienie dlaczego postępowania WZON w całej Polsce budzą wątpliwości prawne. Punkty są wskazane w decyzji. Są wprost w niej wymienione. Art. 139 kpa wprost wyklucza tego typu zmiany jak zmniejszenie poniższych punktów. I nie zmienią tej sytuacji żadne skomlikowane wykładnie stosowane przez WZON i część sądów.

Jest to cofnięcie się z dorobku prawa polskiego - chodzi o to, aby osoba spierająca się z administracją nie była zagrożona pogorszeniem swojej sytuacji. Dziś takie pogorszenie jest legalne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych

Co przewiduje art. 139 KPA w postępowaniu odwoławczym administracyjnym?

Art. 139 KPA stanowi: „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny”.

Jaką obniżkę punktów WZON opisano w procedurze odwoławczej czytelnika?

WZON odebrał czytelnikowi punkty w procedurze odwoławczej: obniżka nastąpiła z 92 na 89 punktów. Oznaczało to przejście z 3562 zł miesięcznie przy 90–94 pkt do 2375 zł miesięcznie przy 85–89 pkt.

Kto ustala poziom potrzeby wsparcia dla świadczenia wspierającego?

Poziom potrzeby wsparcia ustala WZON, a nie ZUS. Decyzję wydaje zespół specjalistów, m.in. lekarze, psycholodzy i pracownicy socjalni.

Czy ZUS bierze udział w ustalaniu punktów poziomu potrzeby wsparcia?

ZUS nie ocenia stanu zdrowia, nie przyznaje punktów i nie bada osoby. ZUS jedynie przyjmuje wniosek o świadczenie, sprawdza decyzję WZON i wypłaca świadczenie.

Na jakiej podstawie WZON wydaje decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Decyzję o poziomie potrzeby wsparcia wydaje zespół specjalistów na podstawie dokumentacji medycznej i oceny funkcjonowania osoby, często także wywiadu lub obserwacji.

