REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Eksperci proponują zabrać świadczenie wspierające dla 300 000 niepełnosprawnych. I dać im nowy dodatek

Eksperci proponują zabrać świadczenie wspierające dla 300 000 niepełnosprawnych. I dać im nowy dodatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 17:50
[Data aktualizacji 26 maja 2026, 17:50]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
To za dużo dla budżetu. 310 000 osób niepełnosprawnych 75+ z decyzjami WZON. Więc dodatek zamiast świadczenia wspierającego. Taki pomysł ekspertów
To za dużo dla budżetu. 310 000 osób niepełnosprawnych 75+ z decyzjami WZON. Więc dodatek zamiast świadczenia wspierającego. Taki pomysł ekspertów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do połowy kwietnia 2026 r. około 310 000 - 320 000 osób niepełnosprawnych w wieku 75+ otrzymało od WZON decyzje o poziomie potrzeby wsparcia w świadczeniu wspierającym. To duża liczba (na pewno za duża dla budżetu). Dla porównania, liczba wszystkich decyzji WZON (od początku wprowadzenia świadczenia wspierającego) wyniosła około 690 000. Czyli około 45% decyzji wydano dla osób niepełnosprawnych 75+. Przedstawiony w artykule pomysł nowego dodatku dla osób niepełnosprawnych jest odpowiedzią na to zdominowanie świadczenia wspierającego przez starsze osoby. Pomysł jest taki: "Przestać przyznawać świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+, a zamiast tego wypłacać im specjalny dodatek podobny do dodatku pielęgnacyjnego". Dla budżetu genialne rozwiązanie problemu rosnącej liczby beneficjentów świadczenia wspierającego. No bo dodatek pielęgnacyjny to dziś tylko 366,68 zł miesięcznie, a świadczenie wspierające w najwyższej wysokości wynosi 4353 zł. Nawet jeżeli nowy dodatek (zastępujący świadczenie wspierające) będzie znacznie wyższy niż 366, 68 zł (np. 1000 zł), to dla budżetu powstanie ogromna oszczędność (3353 zł każdego miesiąca z jednego świadczenia wspierającego za 95 - 100 punktów). Dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+, to jest równie duża strata.

rozwiń >

Na początku artykułu zaznaczam (żeby nie było nieporozumień): "Nie twierdzę, że nowy dodatek zastąpi świadczenie wspierające dla osób 75+ w najbliższych latach. Nie ma żadnych prac legislacyjnych w tym kierunku po stronie rządu albo Sejmu." Dziś mamy tylko dyskusję/pomysł o nowym typie dodatku. Celem artykułu jest opis tej dyskusji choć żaden polityk nie odważy się na takie zmiany legislacyjne w 2026 r. czy w 2027 r. Jednak popatrzmy dalej. Co będzie za 5 - 10 lat w kontekście widocznego kryzysu finansów publicznych? To pytanie trzeba sobie zadawać już dzisiaj będąc np. osobą niepełnosprawną w wieku 60 lat.

REKLAMA

REKLAMA

Infor.pl

Świadczenie wspierające to wysoki poziom opieki nad osobami niepełnosprawnymi - za wysoki z punktu widzenia budżetu

Powód pojawienia się postulatów odebrania świadczenia wspierającego osobom niepełnosprawnym w wieku 75+? Jak zawsze ten sam – coraz mniej pieniędzy w budżecie. Nowy dodatek, o którym się dyskutuje wśród ekspertów, ma jednak jeszcze dodatkowe uzasadnienie niż oszczędności na osobach potrzebujących (z punktu widzenia budżetu) – stoi za nim próba wyjęcia z pojęcia „niepełnosprawność” skutków starości. Przedstawiony w artykule potencjalny dodatek dla osób niepełnosprawnych to komunikat:

"Nie wypłacamy świadczenia wspierającego za niepełnosprawność wynikającą ze starości".

Pojawia się tu szereg wniosków. Np. taki, że Państwo nie chce wypłacać świadczeń pomagających żyć z ograniczeniami wynikającymi ze starości. Jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, to Państwo (i jego urzędnicy) będą nas przekonywali (prawdopodobnie), że niepełnosprawność wynikająca ze starości jest naturalna (i trzeba się do niej przyzwyczaić) oraz nie oczekiwać świadczeń z tego tytułu. Politycy będą nas przekonywali, że niepełnosprawność "ze starości" jest czymś innym niż niepełnosprawność "z urodzenia", "z genów", "z choroby w młodości" i "z wypadku w młodości". Ta "ze starości" nie może liczyć na takie same świadczenia jak ta "z życia".

Ważne

Państwo być może w przyszłości powie: "Obywatele, musicie zaakceptować, że starość to naturalny stan i nie ma uzasadnienia taka pomoc finansowa jak dzisiaj dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+".

Przykład

Przykład

Osoba niepełnosprawna jest sparaliżowana od 30 roku życia. Państwo w pełni akceptuje wypłatę świadczeń na tą niepełnosprawność. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna zachoruje na demencję w wieku 78 lat, to Państwo - w myśl logiki przedstawionej w artykule - nie poczuje się w obowiązku wypłaty świadczeń za demencją (kwalifikowaną jako niepełnosprawność). Jedynie łaskawie przyzna dodatek pielęgnacyjny niższy niż 4353 zł. Np. 1000 zł miesięcznie. Pocieszeniem będzie tylko to, że wyższy niż dzisiejszy dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł.

Dowodem na to, że już dziś państwo jest niezadowolone z pomagania osobom niepełnosprawnym w wieku 75+, są wytyczne dla WZON z grudnia 2024 r., wydane w kontrowersyjnych okolicznościach.

REKLAMA

Bez podstawy prawnej (to moja ocena, jak i osób niepełnosprawnych, a także RPO) nakazano specjalistom od poziomu potrzeby wsparcia w WZON zaniżanie punktów dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od tych punktów zależy przyznanie i wysokość świadczenia.

Na każdym forum dla opiekunów osób niepełnosprawnych znajdziecie, drodzy Czytelnicy, opisy, jak kolejnemu staruszkowi lub staruszce zaniżono lub odebrano – z uwagi na wiek 75+ – wysokość świadczenia wspierającego. Jest to wiedza powszechna wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (najczęściej córki lub syna). Osoby te od roku nie mogą przebić się do szerszej opinii publicznej z informacją o krzywdzie, jaka je spotyka.

Winny jest skomplikowany system przyznawania świadczenia. Jest on tak skomplikowany, że wytłumaczenie zdrowej osobie, w jaki sposób sztucznie zaniża się obecnie świadczenia dla osób niepełnosprawnych, to półgodzinny wykład ze wzorami matematycznymi i plikiem paragrafów.

Po prostu osoby poszkodowane nie umieją w trzech zdaniach wytłumaczyć, gdzie nastąpiło złamanie prawa w stosunku do nich.

Przykładem jak skomplikowany jest to problem poniższe artykuły:

Zobacz również:

WNIOSKI:

W tle postulatu zastąpienia świadczenia wspierającego dodatkiem, czai się norma prawna różnicująca stan zdrowia osób niepełnosprawnych w wieku 75+ jako:

Element 1) Niepełnosprawność nie związana z wiekiem - za to jest świadczenie wspierające

Element 2) Niepełnosprawność związana z wiekiem - z nią wiąże się pomoc w postaci nowego dodatku podatku (podobnego do dodatku pielęgnacyjnego). Nie ma podstaw do wypłaty świadczenia wspierającego.

Z perspektywy budżetu państwa interesujące jest wprowadzenie normy prawnej mówiącej, że:

1) czymś innym jest niesprawność wywołana przez starość/wiek, a

2) czym innym przez chorobę/albo wrodzone cechy/wady genetyczne.

Takie przepisy wygasiłyby obecne poziomy wsparcia pieniężnego dla osób niepełnosprawnych 75+. Jeżeli uda się je wprowadzić w perspektywie 5 - 10 lat, to niepełnosprawni seniorzy nie będą otrzymywać cennego dziś świadczenia wspierającego (4353 zł za 95-100 punktów poziomu potrzeby wsparcia) a np. 1000 zł nowego dodatku. To oczywiście nie pozwala na pokrycie kosztów niepełnosprawności nawet przy uwzględnieniu zasiłku pielęgnacyjnego (alternatywnie do tego świadczenia dodatku pielęgnacyjnego) oraz emerytury.

Pieniędzy dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ jest za mało

Dodatkowo z danych statystycznych rządu wynika, że około 64%-70% wniosków o świadczenie wspierające jest korzystnie rozpatrywanych dla osób niepełnosprawnych w wieku 60+. Także wysokie wskaźniki przyznawania tego świadczenia są w grupie osób 75+.

Jak dużo beneficjentów świadczenia wspierającego to osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Na początku 2026 r. Ministerstwo Rodziny upubliczniło statystyki o świadczeniu wspierającym za okres 2024 r. – 2025 r. Są one następujące:

1) wydano w sprawie świadczenia wspierającego 630  000 decyzji a

2) około 450  000 decyzji otrzymały osoby w wieku (60+) - to przeszło 70% osób starających się o świadczenie wspierającego

Statystyki w punkcie 2 nie pokazują udziału w złożonych wnioskach osób w wieku 75+. Ale pokazują to inne dane. Np. 80 000 osób otrzymało prawo do najwyższego kwotowo świadczenia wspierającego (przedział 95 a 100). W tej liczbie 19 400 osób ma wiek 81–90 lat.

Uszczegółówmy te dane w tabeli:

Świadczenie wspierające przy 95-100 punktów na koniec 2025 r. (od 1 marca 2026 r. kwota 4353 zł)

Wiek beneficjentów świadczenia

Łącznie

80  000 osób

wiek 81–90 lat

19  400 osób

wiek 71 do 80 lat

15 400 osób

Wiek 61-70 lat

11 300 osób

 Dla tych osób świadczenie wspierające wynosi 4353 zł miesięcznie (tyle przysługuje za 95-100 punktów).

Świadczenie wspierające - podstawowe informacje:

Wynosi od:

1) 40% renty socjalnej (poziom potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) do

2) 220% renty socjalnej (od 95 do 100 punktów).

Przykład

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

  • od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów - 1583 zł
  • od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Dodatek pielęgnacyjny - kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu (źródło: ZUS)

Dodatek pielęgnacyjny ZUS przyzna osobie, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - niezbędny jest wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

ZUS potrzebuje zaświadczenia OL-9. Wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek.

albo

  • ukończyła 75 lat (dla seniorów dodatek przyznawany jest z urzędu)
Ważne

Nie można łączyć dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Zasiłek pielęgnacyjny (źródło gov.pl)

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie (od 2019 r.!)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Powiązane
Co dla dziecka z autyzmem? Orzeczenie i świadczenia w 2026 roku
Co dla dziecka z autyzmem? Orzeczenie i świadczenia w 2026 roku
W Polsce likwidują MOPS. Przychodzą CUS. Tam wypłaty zasiłków. I świadczenia pomocowe
W Polsce likwidują MOPS. Przychodzą CUS. Tam wypłaty zasiłków. I świadczenia pomocowe
MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]
MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ten nadajnik automatycznie przekaże informacje o trybie życia mieszkańców. Co będzie wynikało z profilu grzewczego?
26 maja 2026

Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady rozliczania zużycia wody i ciepła. Z danych dotyczących zużycia będzie można stworzyć profil grzewczy. Czego będzie można się z niego dowiedzieć o mieszkańcach?
Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej pracują. Co z limitami w ZUS?
26 maja 2026

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w Polsce rośnie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Czy jest szansa na likwidację limitów dorabiania do rent socjalnych i chorobowych?
Zasądzenie kwoty na rzecz małżonków bez solidarności oznacza podział kwoty po połowie - wtedy może być poniżej progu do skargi kasacyjnej
26 maja 2026

Sąd Najwyższy 27 lutego 2026 (I CSK 150/25) odrzucił skargę kasacyjną pozwanego w sprawie, gdzie małżonkowie żądali solidarnego zasądzenia 90 261 zł. Problem? Sąd zasądził tę kwotę, ale bez solidarności – więc z mocy prawa podzieliła się po połowie (art. 379 § 1 k.c.). Każdy małżonek dostał 45 131 zł, czyli poniżej progu 50 000 zł wymaganego dla skargi kasacyjnej. Co to oznacza, gdy majątek jest wspólny?
Najem krótkoterminowy: wysokie zyski czy kosztowna pułapka? Kiedy staje się działalnością gospodarczą?
26 maja 2026

Najem krótkoterminowy w Polsce wciąż jest trochę „między światami”. Nie ma jednej ustawy, która porządkuje go od A do Z, a wszystko zależy od charakteru najmu i jego skali. Oznacza to, że ten sam wynajem może być raz traktowany jako prywatny, innym razem jako działalność gospodarcza, a w pewnych sytuacjach nawet jako coś zbliżonego do usług hotelowych. I właśnie przez tę nieostrość wielu właścicieli porusza się w szarej strefie interpretacyjnej – dopóki nic się nie wydarzy, temat nie istnieje.

REKLAMA

Ceny paliwa na środę. Tyle jutro zapłacimy za benzynę i olej napędowy
26 maja 2026

Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę 27 maja. Czy nadal utrzymuje się tendencja spadkowa cen paliw? Sprawdzamy!
Czy banki celowo dawały kredytobiorcom wadliwe umowy do podpisu? Anatomia systemowego błędu
26 maja 2026

W debacie publicznej na temat wadliwych umów o kredyt konsumencki coraz częściej pojawia się narracja o celowym działaniu banków na szkodę klientów. Jej zwolennicy twierdzą, że instytucje finansowe świadomie wpisywały do umów klauzule niezgodne z prawem, licząc na niewiedzę konsumentów i nikłe prawdopodobieństwo zakwestionowania zapisów. Tezę tę chętnie podchwytują prawnicy reprezentujący kredytobiorców w sporach sądowych. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona - i właśnie dlatego bardziej niepokojąca. Jeśli błędy wynikały z chciwości, remedium jest proste: lepsza regulacja i dotkliwe sankcje. Jeśli jednak u ich podstaw leży splot strukturalnych dysfunkcji organizacyjnych, luk kompetencyjnych i nieprecyzyjnych przepisów - problem jest znacznie trudniejszy do wyeliminowania. I znacznie trudniejszy do zapobieżenia w przyszłości. Dlatego rozumiem zarówno stronę kredytobiorców przez których najczęściej przemawiają emocje oraz bankowców, którzy rozliczani są za swoje błędy po wielu latach bez względu na to ile w tych bledach było celowego działania.
Polska coraz bardziej zależna od cudzoziemców na rynku pracy. Nowe dane
26 maja 2026

W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od 200 do 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. - wynika z raportu „Migracja w Polsce”, którego wyniki publikuje „Rz”.
Pracodawcy żądają rachunków potwierdzających zakup wakacyjnych wyjazdów. Bez tego nie chcą wypłacać pieniędzy. Czy to jest zgodne z prawem?
26 maja 2026

Prawo do świadczeń z ZFŚS budzi wiele emocji. Uprawnieni błędnie zakładają, że należą się one każdemu po równo, a pracodawcy często próbują w uchwalanych regulaminach niezgodnie z prawem ograniczać dostęp do świadczeń. Są też kwestie, których od lat nie udaje się ostatecznie wyjaśnić. Tymczasem każdemu zależy na przysługujących mu pieniądzach.

REKLAMA

Dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r. – jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy 1 sierpnia nie będziemy pracować?
26 maja 2026

W dniu 27 maja 2026 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat w sprawie ustanowienia 1 sierpnia (tj. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która jest już świętem państwowym) dniem ustawowo wolnym od pracy. Resort pracy zajął w tej sprawie stanowisko już styczniu br. Teraz czas na „ruch” posłów, będących członkami ww. Komisji.
Zasiłek macierzyński na JDG do 16,5 tys. zł brutto. Co muszą wiedzieć mamy-przedsiębiorczynie?
26 maja 2026

W 2025 roku kobiety założyły w Polsce 102,8 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 39% wszystkich nowo powstałych JDG – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego i CEIDG. Własna firma daje niezależność, ale wymaga też przemyślanego planowania – zwłaszcza gdy przedsiębiorczyni jest już mamą lub planuje nią zostać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA