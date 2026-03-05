REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Odpowiedzialność za długi spadkowe - co mówią przepisy i kiedy spadkobierca ryzykuje własnym majątkiem

Odpowiedzialność za długi spadkowe - co mówią przepisy i kiedy spadkobierca ryzykuje własnym majątkiem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 10:56
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
długi spadkowe, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność za długi spadkowe, wykaz inwentarza, spis inwentarza, przyjęcie spadku wprost, dziedziczenie
Odziedziczyłeś spadek? Możesz stracić więcej, niż dostałeś - chyba że znasz te przepisy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Spadek to nie tylko dom po babci czy oszczędności dziadka. To również długi, które zmarły pozostawił. Polskie prawo przewiduje różne scenariusze odpowiedzialności - od pełnej, całym majątkiem spadkobiercy, po ograniczoną do wartości tego, co faktycznie odziedziczył. Kluczowe jest, w jaki sposób przyjmiesz spadek. Wyjaśniamy, co mówią przepisy Kodeksu cywilnego.

rozwiń >

Przed przyjęciem spadku - ograniczona ochrona

Moment przyjęcia spadku stanowi w polskim prawie cywilnym wyraźną cezurę. Do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ogranicza się wyłącznie do składników majątku spadkowego. Oznacza to, że wierzyciele zmarłego mogą w tym okresie kierować egzekucję jedynie do przedmiotów wchodzących w skład spadku, a nie do osobistego majątku spadkobiercy.

REKLAMA

REKLAMA

Ta ochrona ma jednak charakter tymczasowy. Spadkobierca nie może w nieskończoność zwlekać z decyzją - prawo przewiduje terminy na złożenie oświadczenia. Po przyjęciu spadku sytuacja zmienia się diametralnie, a zakres odpowiedzialności zależy od sposobu, w jaki spadek został przyjęty.

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI

Przyjęcie spadku wprost - ryzyko bez ograniczeń

Pierwszą opcją jest tzw. proste przyjęcie spadku, określane również jako przyjęcie wprost. Spadkobierca, który decyduje się na ten krok, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za długi spadkowe - bez żadnego ograniczenia. W praktyce oznacza to, że jeśli długi przewyższają wartość odziedziczonego majątku, spadkobierca będzie musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni.

To rozwiązanie bywa wybierane świadomie, gdy spadkobierca ma pewność, że spadek jest czysty i nie kryje ukrytych zobowiązań. Czasami jednak wynika z nieznajomości prawa lub przeoczenia terminów. Niezależnie od przyczyny, skutek jest ten sam: wierzyciele spadkodawcy mogą dochodzić swoich roszczeń z całego majątku spadkobiercy, łącznie z jego wynagrodzeniem, oszczędnościami czy nieruchomościami nabytymi przed śmiercią spadkodawcy.

REKLAMA

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza - bezpieczniejsza ścieżka

Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tym wariancie odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku, czyli upraszczając do wartości aktywów, które faktycznie odziedziczył. Jeżeli długi przekraczają wartość majątku spadkowego, spadkobierca nie dopłaca z własnych środków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowe znaczenie ma tutaj sporządzenie wykazu inwentarza albo spisu inwentarza. To właśnie te dokumenty określają, ile wart jest spadek i do jakiej kwoty spadkobierca ponosi odpowiedzialność. Warto podkreślić, że od 2015 roku przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza jest domyślnym trybem dla osób, które nie złożyły żadnego oświadczenia w terminie - ustawodawca w ten sposób chronił spadkobierców przed nieświadomym wpadnięciem w pułapkę zadłużenia.

Spis inwentarza to dokument urzędowy sporządzona przez komornika sądowego na podstawie postanowienia sądowego i uregulowany kodeksem postępowania cywilnego. Wykaz inwentarza to natomiast dokument prywatny, który sporządza się samemu, a składa do sądu lub notariusza i dopiero wówczas "nabiera" mocy prawnej. Wciąż jest jednak sporządzony na podstawie wiedzy osoby lub osób, która podawała informacje do wykazu, podczas gdy komornik ma możliwości prawne poszukiwania majątku.

Wykaz inwentarza - co to jest i jak go złożyć

Wykaz inwentarza to dokument, w którym spadkobierca ujawnia przedmioty należące do spadku oraz długi spadkowe. Następnie składa się go w sądzie albo przed notariuszem - w tym drugim przypadku zostaje objęty protokołem notarialnym. Przepisy wymagają, aby wykaz sporządzić z należytą starannością, podając wartość składników majątku i wysokość długów według stanu z chwili otwarcia spadku, czyli z dnia śmierci spadkodawcy.

Wykaz może złożyć nie tylko spadkobierca, ale również zapisobierca windykacyjny czy wykonawca testamentu. Dopuszczalne jest też wspólne złożenie wykazu przez kilku uprawnionych. Co istotne, jeżeli po złożeniu wykazu wyjdą na jaw dodatkowe składniki majątku lub nieznane wcześniej długi, spadkobierca ma obowiązek uzupełnić dokument. Minister Sprawiedliwości określił wzór wykazu inwentarza, co ułatwia jego prawidłowe sporządzenie.

Uwaga na podstępne działania - utrata ochrony

Ograniczenie odpowiedzialności przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest bezwarunkowe. Przepisy przewidują sytuację, w której spadkobierca traci tę ochronę. Dzieje się tak, gdy podstępnie pominie w wykazie inwentarza przedmioty należące do spadku, podstępnie nie poda ich do spisu inwentarza, albo odwrotnie - celowo uwzględni nieistniejące długi (chcąc np. zniechęcić innych potencjalnych spadkobierców).

W takich przypadkach spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia, tak jakby przyjął spadek wprost. Jest to sankcja za nieuczciwość - ustawodawca nie chroni tych, którzy świadomie manipulują dokumentacją spadkową, aby ukryć majątek lub sztucznie zawyżyć zobowiązania.

Spłacanie długów - kolejność ma znaczenie

Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza, spłaca długi spadkowe zgodnie z tym dokumentem. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza - spłaca je zgodnie ze spisem. Przepisy nakładają jednak na spadkobiercę pewien obowiązek staranności: nie może on zasłaniać się nieznajomością wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego czy wykonawcę testamentu.

Co się dzieje, gdy spadkobierca spłaci niektóre długi, nie wiedząc o istnieniu innych? Jeśli działał w dobrej wierze i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć, jego odpowiedzialność za pozostałe długi ogranicza się do różnicy między wartością spadku a tym, co już zapłacił. Gorzej, jeśli wiedział lub mógł się dowiedzieć o innych długach - wtedy odpowiada ponad wartość spadku, choć tylko do wysokości, w jakiej musiałby zaspokoić wierzycieli przy prawidłowej kolejności spłat.

Solidarna odpowiedzialność przed działem spadku

Dopóki spadek nie zostanie podzielony między spadkobierców, wszyscy oni ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Oznacza to, że wierzyciel może żądać całości świadczenia od dowolnego spadkobiercy - nie musi dzielić roszczenia proporcjonalnie do udziałów. Ten, kto spłacił dług, może następnie domagać się zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach odpowiadających ich udziałom.

Solidarna odpowiedzialność obejmuje również zapisobierców windykacyjnych, czyli osoby, które na mocy testamentu nabyły konkretne przedmioty z chwilą otwarcia spadku. Do momentu działu spadku wierzyciel może więc kierować roszczenia zarówno do spadkobierców, jak i do zapisobierców windykacyjnych.

Po dziale spadku - każdy odpowiada za swoją część

Sytuacja zmienia się po przeprowadzeniu działu spadku. Od tego momentu solidarność ustaje, a każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe proporcjonalnie do wielkości swojego udziału. Jeżeli ktoś odziedziczył jedną czwartą spadku, odpowiada za jedną czwartą długów - wierzyciel nie może już żądać od niego pełnej kwoty zobowiązania.

Analogiczna zasada dotyczy zapisobierców windykacyjnych. Po dziale spadku ponoszą oni odpowiedzialność proporcjonalnie do wartości otrzymanych przysporzeń. Dodatkowo ich odpowiedzialność jest z góry ograniczona do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku - niezależnie od tego, czy doszło już do działu.

Co z zapisami zwykłymi i poleceniami?

Przepisy odrębnie regulują odpowiedzialność z tytułu zapisów zwykłych i poleceń testamentowych. W tym przypadku odpowiedzialność spadkobiercy jest zawsze ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. Nawet jeśli spadkobierca przyjął spadek wprost, nie będzie musiał realizować zapisów i poleceń ponad to, co faktycznie odziedziczył. To rozwiązanie chroni spadkobierców przed sytuacją, w której szczodre dyspozycje spadkodawcy przewyższałyby wartość pozostawionego majątku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 1071 ze zm.)

Powiązane
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
15 000 plus? Tak, do wzięcia jest aż 15 tys. złotych na dziecko - to nowy program bez kryterium dochodowego
15 000 plus? Tak, do wzięcia jest aż 15 tys. złotych na dziecko - to nowy program bez kryterium dochodowego
57 672 zł w 2026 roku dla każdego pracownika na pełnym etacie to obowiązek pracodawcy - tyle musisz dostać
57 672 zł w 2026 roku dla każdego pracownika na pełnym etacie to obowiązek pracodawcy - tyle musisz dostać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pacjenci mają dość: Liczba skarg rośnie. Alarmujące dane NFZ
05 mar 2026

Liczba skarg na placówki medyczne wzrosła w 2025 r. o 11 proc. do w sumie 8548 – wynika z danych przygotowanych przez NFZ – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Przepisy weszły w życie
05 mar 2026

W czwartek weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Spis umożliwi zorganizowanie pierwszych wyborów do samorządu zawodowego.
To koniec darmowych wizyt u lekarza. Od 5 marca nowe przepisy. Kogo obejmą ograniczenia?
05 mar 2026

Zgodnie z zapowiedzią rząd realizuje plan wygaszania korzystnych rozwiązań przysługujących w Polsce obywatelom Ukrainy. Czy to oznacza koniec darmowych wizyt u lekarza? Kogo nie dotkną wprowadzone ograniczenia?
Ile naprawdę zarabia notariusz? Między misją publiczną a barierą ekonomiczną
05 mar 2026

Ile naprawdę zarabia notariusz? Czy to zawód przynoszący ponadprzeciętne zyski? Krajowa Rada Notarialna opublikowała raport o tytule „20 lat bez wzrostu płac”, z którego wynika obraz środowiska zmagającego się z drastycznym wzrostem kosztów i lawinowo przybywającymi obowiązkami, przy stawkach wynagrodzenia zamrożonych od 2004 roku. Samorząd apeluje o waloryzację stawek.

REKLAMA

Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
05 mar 2026

Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.
Nowe zasady NFZ od 5 marca. Kto ma prawo do darmowej opieki zdrowotnej?
05 mar 2026

Bezpłatne leczenie od czwartku przysługuje tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także m.in. dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu muszą płacić składkę zdrowotną. Zmiany te weszły w życie w związku z nową ustawą, która ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej.
Nauczyciele kazali uczniom obnosić po szkole krzyż i klęczeć do nabożeństw w sali gimnastycznej – czy szkoła jest właściwym miejscem dla organizacji drogi krzyżowej?
05 mar 2026

W jednej z białostockich szkół, od kilku lat, co roku odbyła się droga krzyżowa, która przechodzi korytarzami szkoły – „W piątek w naszej szkole odbyła się Droga Krzyżowa. (…) Społeczność szkolna idąc w skupieniu stacja po stacji rozważała Mękę Pańską” (poinformowała 28 marca 2025 r. dyrekcja jednego z publicznych liceów na terenie województwa podlaskiego). W okolicy Świąt Wielkanocnych – rokrocznie – powraca temat rekolekcji i związanych z nimi obrządków religijnych, organizowanych przez niektóre szkoły i na terenie tychże szkół. Wiele osób (uczniów i rodziców) – zwłaszcza tych, którzy są innego wyznania lub nie wyznają żadnej religii – zadaje sobie wówczas pytanie czy odbywa się to zgodnie z prawem i czy nie stanowi to przejawu ich dyskryminacji z powodu religii lub przekonań w sprawach religii przez instytucje wykonujące zadania publiczne, jakimi są szkoły, w państwie świeckim, jakim jest Polska?
W marcu 2026 r. stopy w dół - o ile spadnie rada kredytu hipotecznego?
04 mar 2026

Na posiedzeniu w dniach 3-4 marca 2026 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła (ze skutkiem od 5 marca 2026 r.) stopy procentowe NBP o 0,25 punktu proc. do 3,75 proc. O ile spadnie rada kredytu hipotecznego?

REKLAMA

Na czym polega poręczenie? 6 najważniejszych zasad
04 mar 2026

Osoby udzielające poręczenia nie zawsze są świadome skutków takiej umowy. Co trzeba wiedzieć o osobistym zabezpieczeniu wierzytelności? Artykuł prezentuje podstawowe zasady, które obowiązują w relacji: wierzyciel - dłużnik (główny) - poręczyciel.
Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje
04 mar 2026

Korek na drodze, opóźniony autobus, nagła choroba rano - to scenariusze, które nie dają spać rodzicom ósmoklasistów. Co tak naprawdę dzieje się, gdy uczeń spóźni się na egzamin? A jeśli w ogóle nie dotrze do szkoły? Przepisy CKE przewidują różne sytuacje - i nie wszystkie kończą się katastrofą. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć przed majem 2026 r. oraz czy możliwe jest zdawanie egzaminu w domu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA