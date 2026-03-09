Po urodzeniu dziecko zgłosisz w urzędzie stanu cywilnego przez aplikację, nie ruszając się z kanapy

Od 5 marca 2026 r. narodziny dziecka można zgłosić przez aplikację mObywatel - bez wizyty w urzędzie, bez kolejek, o dowolnej porze. Wystarczy smartfon i Internet. Informujemy, jak działa nowa usługa, co trzeba przygotować i ile zajmuje czasu.

Akt urodzenia nawet z kanapy poprzez kilka kliknięć: to mObywatel z nową usługą dla rodziców

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową funkcję w aplikacji mObywatel, dzięki której zgłoszenie urodzenia dziecka można załatwić bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego. To kolejny krok w cyfryzacji kluczowych spraw urzędowych i jedno z najbardziej wyczekiwanych ułatwień dla świeżo upieczonych rodziców.

Dotychczas rejestracja narodzin wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie albo skorzystania z formularza na stronie internetowej. Teraz dochodzi trzecia opcja - wniosek można wypełnić bezpośrednio w aplikacji mObywatel, o dowolnej porze dnia i nocy. Jak trafnie ujął to wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski: „Narodziny dziecka to moment, w którym rodzice powinni skupić się na rodzinie, a nie na formalnościach".

Co przygotować przed wypełnieniem wniosku do urzędu stanu cywilnego?

Lista wymagań nie jest długa, ale warto sprawdzić ją wcześniej, żeby całość poszła gładko. Do złożenia wniosku potrzebne są:

aplikacja mObywatel i dostęp do Internetu ,

i dostęp do , skrzynka e-Doręczeń - można ją założyć bezpłatnie na stronie gov.pl,

- można ją założyć bezpłatnie na stronie gov.pl, dane drugiego rodzica, wybrane imię i nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz informacje o placówce medycznej, w której miały miejsce narodziny.

Duży plus: dane rodzica wypełniającego formularz uzupełniają się automatycznie - aplikacja pobiera je z bazy, więc nie trzeba ich ręcznie wpisywać. To minimalizuje ryzyko pomyłek i znacząco przyspiesza cały proces.

Bliźniaki? Wieloraczki? Jeden formularz w mObywatelu zamiast kilku wizyt w urzędzie

Rodzice bliźniaków oraz wieloraczków docenią kolejne udogodnienie - w ramach jednego zgłoszenia można zarejestrować narodziny nawet pięciorga dzieci. Dla każdego z nich system automatycznie utworzy osobny wniosek o nadanie numeru PESEL i wydanie aktu urodzenia. Dla rodziców bliźniaków czy trojaczków to spora oszczędność czasu.

Krok po kroku: jak zgłosić urodzenie dziecka w mObywatelu?

Procedura jest intuicyjna i zajmuje kilka minut. Wystarczy:

Zalogować się do aplikacji mObywatel. Wejść w Usługi → Załatw sprawę → Rodzina → Zgłoś urodzenie dziecka. Sprawdzić swoje dane (zostaną pobrane automatycznie). Uzupełnić dane drugiego rodzica, dziecka i placówki medycznej (lub zaznaczyć, że poród odbył się poza szpitalem). Wskazać adres zameldowania dziecka. Wybrać sposób doręczenia aktu urodzenia.

Status wniosku można śledzić w zakładce „Twoje sprawy" w aplikacji. Cała komunikacja z urzędem - w tym ewentualne decyzje administracyjne - trafia na skrzynkę e-Doręczeń. Jeśli na przykład urzędnik nie zaakceptuje wybranego imienia, rodzic otrzyma decyzję tą drogą i będzie miał 14 dni na złożenie odwołania.

Jak odebrać akt urodzenia? Trzy opcje do wyboru

Rodzic sam decyduje, w jaki sposób chce otrzymać gotowy dokument. Do wyboru są trzy warianty:

odbiór osobisty w urzędzie stanu cywilnego,

wysyłka pocztą tradycyjną,

doręczenie cyfrowe na skrzynkę e-Doręczeń.

Ta ostatnia opcja oznacza, że cała procedura - od wniosku po gotowy akt - może odbyć się bez wychodzenia z domu. Dla rodziców noworodka, którzy mają co robić bez biegania po urzędach, to bezcenne.

21 dni i tykający zegar: o terminach warto pamiętać

Polskie prawo daje rodzicom 21 dni od wystawienia karty urodzenia na zgłoszenie narodzin dziecka. Kartę sporządza osoba przyjmująca poród, a personel medyczny przekazuje ją do urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 dni od narodzin. Zadaniem rodzica jest uzupełnienie danych - przede wszystkim wybranego imienia.

Co się stanie, jeśli rodzic nie dopełni formalności w żaden sposób? Urzędnik sam sporządzi akt urodzenia i nada dziecku imię z urzędu. Lepiej więc nie zwlekać - tym bardziej że teraz załatwienie sprawy zajmuje dosłownie kilka minut w telefonie.

Cyfrowe państwo w kieszeni

Nowa usługa w mObywatelu wpisuje się w szerszy trend przenoszenia spraw urzędowych do świata cyfrowego. Aplikacja staje się czymś w rodzaju kieszonkowego urzędu - dostępnego 24 godziny na dobę, bez kolejek i bez konieczności szukania wolnego terminu. Dla młodych rodziców, którzy i tak mają pełne ręce roboty, to zmiana, która naprawdę robi różnicę.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji