Urodziło ci się dziecko? Zapomnij o kolejce w urzędzie. Wystarczy telefon i kilka minut

Urodziło ci się dziecko? Zapomnij o kolejce w urzędzie. Wystarczy telefon i kilka minut

09 marca 2026, 10:25
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Po urodzeniu dziecko zgłosisz w urzędzie stanu cywilnego przez aplikację, nie ruszając się z kanapy
Od 5 marca 2026 r. narodziny dziecka można zgłosić przez aplikację mObywatel - bez wizyty w urzędzie, bez kolejek, o dowolnej porze. Wystarczy smartfon i Internet. Informujemy, jak działa nowa usługa, co trzeba przygotować i ile zajmuje czasu.

Akt urodzenia nawet z kanapy poprzez kilka kliknięć: to mObywatel z nową usługą dla rodziców

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową funkcję w aplikacji mObywatel, dzięki której zgłoszenie urodzenia dziecka można załatwić bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego. To kolejny krok w cyfryzacji kluczowych spraw urzędowych i jedno z najbardziej wyczekiwanych ułatwień dla świeżo upieczonych rodziców.

Dotychczas rejestracja narodzin wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie albo skorzystania z formularza na stronie internetowej. Teraz dochodzi trzecia opcja - wniosek można wypełnić bezpośrednio w aplikacji mObywatel, o dowolnej porze dnia i nocy. Jak trafnie ujął to wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski: „Narodziny dziecka to moment, w którym rodzice powinni skupić się na rodzinie, a nie na formalnościach".

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY

Co przygotować przed wypełnieniem wniosku do urzędu stanu cywilnego?

Lista wymagań nie jest długa, ale warto sprawdzić ją wcześniej, żeby całość poszła gładko. Do złożenia wniosku potrzebne są:

  • aplikacja mObywatel i dostęp do Internetu,
  • skrzynka e-Doręczeń - można ją założyć bezpłatnie na stronie gov.pl,
  • dane drugiego rodzica, wybrane imię i nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz informacje o placówce medycznej, w której miały miejsce narodziny.

Duży plus: dane rodzica wypełniającego formularz uzupełniają się automatycznie - aplikacja pobiera je z bazy, więc nie trzeba ich ręcznie wpisywać. To minimalizuje ryzyko pomyłek i znacząco przyspiesza cały proces.

Bliźniaki? Wieloraczki? Jeden formularz w mObywatelu zamiast kilku wizyt w urzędzie

Rodzice bliźniaków oraz wieloraczków docenią kolejne udogodnienie - w ramach jednego zgłoszenia można zarejestrować narodziny nawet pięciorga dzieci. Dla każdego z nich system automatycznie utworzy osobny wniosek o nadanie numeru PESEL i wydanie aktu urodzenia. Dla rodziców bliźniaków czy trojaczków to spora oszczędność czasu.

Krok po kroku: jak zgłosić urodzenie dziecka w mObywatelu?

Procedura jest intuicyjna i zajmuje kilka minut. Wystarczy:

  1. Zalogować się do aplikacji mObywatel.
  2. Wejść w Usługi → Załatw sprawę → Rodzina → Zgłoś urodzenie dziecka.
  3. Sprawdzić swoje dane (zostaną pobrane automatycznie).
  4. Uzupełnić dane drugiego rodzica, dziecka i placówki medycznej (lub zaznaczyć, że poród odbył się poza szpitalem).
  5. Wskazać adres zameldowania dziecka.
  6. Wybrać sposób doręczenia aktu urodzenia.

Status wniosku można śledzić w zakładce „Twoje sprawy" w aplikacji. Cała komunikacja z urzędem - w tym ewentualne decyzje administracyjne - trafia na skrzynkę e-Doręczeń. Jeśli na przykład urzędnik nie zaakceptuje wybranego imienia, rodzic otrzyma decyzję tą drogą i będzie miał 14 dni na złożenie odwołania.

Jak odebrać akt urodzenia? Trzy opcje do wyboru

Rodzic sam decyduje, w jaki sposób chce otrzymać gotowy dokument. Do wyboru są trzy warianty:

  • odbiór osobisty w urzędzie stanu cywilnego,
  • wysyłka pocztą tradycyjną,
  • doręczenie cyfrowe na skrzynkę e-Doręczeń.

Ta ostatnia opcja oznacza, że cała procedura - od wniosku po gotowy akt - może odbyć się bez wychodzenia z domu. Dla rodziców noworodka, którzy mają co robić bez biegania po urzędach, to bezcenne.

21 dni i tykający zegar: o terminach warto pamiętać

Polskie prawo daje rodzicom 21 dni od wystawienia karty urodzenia na zgłoszenie narodzin dziecka. Kartę sporządza osoba przyjmująca poród, a personel medyczny przekazuje ją do urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 dni od narodzin. Zadaniem rodzica jest uzupełnienie danych - przede wszystkim wybranego imienia.

Co się stanie, jeśli rodzic nie dopełni formalności w żaden sposób? Urzędnik sam sporządzi akt urodzenia i nada dziecku imię z urzędu. Lepiej więc nie zwlekać - tym bardziej że teraz załatwienie sprawy zajmuje dosłownie kilka minut w telefonie.

Cyfrowe państwo w kieszeni

Nowa usługa w mObywatelu wpisuje się w szerszy trend przenoszenia spraw urzędowych do świata cyfrowego. Aplikacja staje się czymś w rodzaju kieszonkowego urzędu - dostępnego 24 godziny na dobę, bez kolejek i bez konieczności szukania wolnego terminu. Dla młodych rodziców, którzy i tak mają pełne ręce roboty, to zmiana, która naprawdę robi różnicę.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
09 mar 2026

W wielu regionach Polski, temperatury zewnętrzne zaczynają już przypominać te wiosenne, co jest wystarczającą motywacją do rozpoczęcia pozimowych porządków w przydomowych ogródkach. Tych jednak nie wykonamy bez niezbędnych narzędzi ogrodowych (często niemałych gabarytów, jak choćby – kosiarka). Narzędzia te, jak i rowery, zapasowe opony do samochodu i wiele innych rzeczy, których (z oczywistych przyczyn) nie chcemy trzymać w domu – trzeba gdzieś przechowywać, a najlepszym miejscem do tego jest – szopa ogrodowa (domek narzędziowy). Posadowienie takiej szopy, choć technicznie nieskomplikowane i łatwe do wykonania w kilka godzin, nawet dla „amatorów” – jeżeli zostanie dokonane niezgodnie z zawiłymi i pełnymi pułapek przepisami prawa budowlanego i bez wymaganych zgód administracyjnych – może jednak właściciela nieruchomości słono kosztować.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
06 mar 2026

Kto może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Tylko określona grupa ubezpieczonych, którzy osiągnęli wymagany wiek i legitymują się wymaganymi okresami zatrudnienia we wskazanych przez ustawodawcę placówkach.
