Rewolucja dla rodzin wielodzietnych. Zasiłek dla bezrobotnych z Kartą Dużej Rodziny aż przez rok

Rewolucja dla rodzin wielodzietnych. Zasiłek dla bezrobotnych z Kartą Dużej Rodziny aż przez rok

19 marca 2026, 12:15
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Karta Dużej Rodziny, rodzina, duża rodzina, rodzina wielodzietna, rodzice, dzieci, dziadkowie
Rewolucja dla rodzin wielodzietnych. Zasiłek dla bezrobotnych z Kartą Dużej Rodziny aż przez rok
PeopleImages
Shutterstock

Reforma rynku pracy w 2026 roku przynosi przełomowe zmiany dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Najważniejszą nowością jest wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 365 dni oraz przyznanie rodzicom statusu grupy priorytetowej w urzędach pracy. Jak nowe przepisy zabezpieczają domowy budżet?

Kluczowa zmiana dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Rok ochrony dochodów dla rodziców wielodzietnych

Najważniejszą nowością, którą wprowadza reforma rynku pracy w 2026 roku, jest zrównanie praw rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR) z osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Do tej pory standardowy zasiłek dla bezrobotnych wypłacany był przez 180 dni (6 miesięcy). Od 2026 roku każdy rodzic legitymujący się KDR, który straci zatrudnienie, zyskuje prawo do pobierania świadczenia przez pełne 365 dni (12 miesięcy). Przywilej ten przysługuje bez względu na stopę bezrobocia w danym powiecie, co stanowi istotny mechanizm osłonowy dla budżetów rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.

KDR 2026. Priorytetowa aktywizacja zawodowa w urzędach pracy

Reforma 2026 przesuwa akcent z prostych ulg konsumpcyjnych na realne wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny zostali włączeni do grup o priorytetowym dostępie do instrumentów rynku pracy:

  • Bony szkoleniowe i staże: Rodzice wielodzietni mają pierwszeństwo w kwalifikacji do kursów podnoszących kwalifikacje finansowanych ze środków publicznych.
  • Wsparcie w mobilności: Uproszczono procedury przyznawania bonów na zasiedlenie lub dojazd do pracy, co ma kluczowe znaczenie dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.
  • Refundacja kosztów opieki: Wzmocniono system dopłat do opieki nad dziećmi w czasie, gdy rodzic uczestniczy w procesach rekrutacyjnych lub szkoleniach zleconych przez urząd pracy.

Karta Dużej Rodziny. Stabilność przywilejów ustawowych i administracyjnych

W 2026 roku utrzymane zostają dotychczasowe, wysokie ulgi w opłatach administracyjnych i transportowych, które stanowią stały element wsparcia:

  1. Transport kolejowy: Rodzice zachowują prawo do 37 procent zniżki na bilety jednorazowe oraz 49 procent na bilety miesięczne w komunikacji krajowej.
  2. Opłaty paszportowe: System zniżek pozostaje bez zmian - 50 procent dla rodziców oraz 75 procent dla dzieci i młodzieży uczącej się.
  3. Koszty administracyjne: Karta Dużej Rodziny nadal zwalnia z części opłat za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego w określonych procedurach oraz zapewnia darmowy wstęp do wszystkich parków narodowych na terenie kraju.

Bezterminowy charakter uprawnień dla rodziców

Warto podkreślić, że prawo do korzystania z wydłużonego zasiłku dla bezrobotnych oraz innych przywilejów zawodowych przysługuje każdemu rodzicowi, który kiedykolwiek nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny (wychował co najmniej troje dzieci). Oznacza to, że nawet jeśli dzieci są już dorosłe i samodzielne, rodzic zachowuje status posiadacza KDR dożywotnio i może skorzystać z rocznej ochrony zasiłkowej w 2026 roku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Karta Dużej Rodziny - podsumowanie najważniejszych informacji

Karta Dużej Rodziny w 2026 roku pozostaje kluczowym elementem polityki prorodzinnej w Polsce, oferując system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich obecny wiek. W przypadku dzieci karta przysługuje do ukończenia 18. roku życia, do 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, lub bez ograniczeń czasowych dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2026 roku standardem jest wersja elektroniczna obsługiwana przez aplikację mObywatel, która umożliwia błyskawiczne okazanie dokumentu w punktach partnerskich oraz łatwe lokalizowanie zniżek za pomocą geolokalizacji. Katalog korzyści obejmuje ustawowe ulgi w transporcie kolejowym (37 proc. na bilety jednorazowe i 75 proc. na miesięczne dla rodziców), zniżki w opłatach paszportowych (50 proc. dla rodziców i 75 proc. dla dzieci) oraz darmowe wstępy lub tańsze bilety do parków narodowych i placówek kulturalnych. Program silnie wspiera sektor prywatny, oferując tańsze zakupy w sieciach spożywczych, paliwo na stacjach benzynowych, a także preferencyjne warunki w bankach czy u operatorów telekomunikacyjnych. Wniosek o wydanie karty składa się bezpłatnie w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania, najwygodniej drogą elektroniczną przez portal Empatia.

Karta Dużej Rodziny 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak długo w 2026 roku posiadacz Karty Dużej Rodziny pobiera zasiłek dla bezrobotnych?

Od 2026 roku każdy rodzic legitymujący się Kartą Dużej Rodziny, który straci zatrudnienie, ma prawo do zasiłku przez pełne 365 dni (12 miesięcy).

Czy roczny zasiłek dla bezrobotnych z Kartą Dużej Rodziny zależy od stopy bezrobocia w powiecie?

Przywilej pobierania zasiłku przez 365 dni przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny bez względu na stopę bezrobocia w danym powiecie.

Jakie wsparcie priorytetowe w urzędach pracy otrzymują posiadacze Karty Dużej Rodziny w 2026 roku?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają priorytet: bony szkoleniowe i staże (pierwszeństwo w kursach finansowanych ze środków publicznych), uproszczone bony na zasiedlenie lub dojazd do pracy oraz refundację kosztów opieki podczas rekrutacji i szkoleń zleconych przez urząd pracy.

Czy rodzic zachowuje Kartę Dużej Rodziny dożywotnio, gdy dzieci są dorosłe?

Rodzic, który kiedykolwiek nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny (wychował co najmniej troje dzieci), zachowuje status posiadacza dożywotnio i może skorzystać z rocznej ochrony zasiłkowej w 2026 roku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny w 2026 roku i czy jest płatny?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się bezpłatnie w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania, najwygodniej drogą elektroniczną przez portal Empatia.

Źródło: INFOR
Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
19 mar 2026

Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Dlaczego i jak często Polacy wymieniają samochody? Wyniki badania
19 mar 2026

Blisko dwie trzecie badanych kierowców w Polsce zmieniało samochód co najmniej dwa razy w życiu, a głównymi powodami takiej decyzji były wysokie koszty eksploatacji oraz zmieniające się potrzeby gospodarstw domowych - wynika z badania „Auto w rytmie życia”.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?
19 mar 2026

Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw, jeśli ich wysokie ceny będą się utrzymywać, podatki paliwowe mogą zostać obniżone, ale w perspektywie miesięcy a nie dni - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
Korzystna interpretacja KIS: prowadzenie projektów IT ze stawką 8,5%
19 mar 2026

Menedżerowie i kierownicy projektów informatycznych rozliczający się w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mają powód do zadowolenia. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji , że usługi zarządzania projektami IT sklasyfikowane pod kodem PKWiU 70.22.20.0 podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 proc. a nie wyższą stawką 15%.
Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Czy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do bezpłatnych leków? [Zasady 2026]
19 mar 2026

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?

Zaostrzone kontrole na granicy Niemiec. Tysiące osób zawróconych od maja
19 mar 2026

Z niemieckich granic zawrócono już 30 tys. osób – od czasu, gdy władzę objął kanclerz Friedrich Merz. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt nie kryje swojego stanowiska: w obliczu wyzwań migracyjnych, rygorystyczne kontrole graniczne są dziś koniecznością.
Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci
19 mar 2026

Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się szczyt sezonu na prace wykończeniowe i ogrodowe. Według barometru usług w pierwszym kwartale 2025 roku popyt na oferty dotyczące remontu zwiększył się o 36 proc. względem końcówki 2024 roku. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku usług budowlanych (+52 proc.) i ogrodniczych (+267 proc.). To stały, coroczny trend, który przekłada się na okresowy skok obrotów marketów budowlanych oferujących produkty DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam), czyli narzędzi, farb, materiałów budowlanych oraz artykułów ogrodowych i dekoracyjnych.
