Jak legalnie zwiększyć swoją emeryturę? 5000 zł miesięcznie jest realne. Sprawdź, czy Twoje pieniądze nie leżą w ZUS

Wielu emerytów co miesiąc nieświadomie rezygnuje z dodatkowych środków, które im się należą. W 2026 roku system emerytalny oferuje szereg dodatków i ulg, o których ZUS nie zawsze przypomina "z urzędu". Czy wiesz, że po złożeniu odpowiednich wniosków Twoje świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie?

Marzec 2026 to waloryzacja i dodatkowe pieniądze. Sprawdź, o co musisz złożyć wniosek

Marzec 2026 r. to dla milionów emerytów czas ważnych zmian w portfelu. Choć waloryzacja o 5,3 proc. weszła w życie automatycznie (podnosząc emeryturę minimalną do 1978,49 zł brutto), istnieje lista świadczeń, o które trzeba upomnieć się samodzielnie. Jeśli nie złożysz stosownego wniosku, ZUS nie wypłaci Ci pieniędzy, nawet jeśli spełniasz kryteria. Oto co warto sprawdzić jeszcze w tym miesiącu:

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie uzupełniające (500 plus dla seniora): Wymaga wniosku ESUN. Od marca obowiązuje nowy próg dochodowy - pełne 500 zł otrzymasz, jeśli Twoje świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł): Jeśli masz mniej niż 75 lat, ale Twoje zdrowie wymaga opieki, złóż wniosek ERZP wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9. Po 75. roku życia ZUS przyzna go sam. Wniosek EPD-21: Jeśli Twoja łączna roczna emerytura (wraz z 13. i 14.) nie przekroczy 30 000 zł, złóż ten formularz, aby ZUS przestał pobierać zaliczki na podatek, co zwiększy Twoją miesięczną wypłatę "na rękę".

Wszystkie te dokumenty możesz złożyć błyskawicznie przez nowy system eZUS, bez wychodzenia z domu.

Wniosek EPD-18 i EPD-21 - Twoje pieniądze szybciej na koncie

Wielu seniorów myli to z "PIT-0 dla seniora" (który przysługuje tylko pracującym bez pobierania emerytury). Jeśli jednak już pobierasz świadczenie i Twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł, nie płacisz podatku dochodowego. Jak to działa? Zamiast czekać na zwrot nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego do maja przyszłego roku, możesz złożyć w ZUS wniosek EPD-21. Dzięki temu ZUS przestanie pobierać zaliczki na podatek co miesiąc, a Ty od razu otrzymasz wyższą kwotę "na rękę". To najprostszy sposób na realne zwiększenie domowego budżetu bez zmiany przepisów.

Podsumowując, wnioski EPD-18 i EPD-21 umożliwiają emerytom i rencistom zarządzanie podatkiem dochodowym pobieranym przez ZUS, przy czym EPD-21 zapewnia wyższą kwotę netto "na rękę" dla osób z rocznym dochodem do 30 000 zł, eliminując konieczność oczekiwania na zwrot podatku. Z kolei formularz EPD-18 pozwala zrezygnować z kwoty zmniejszającej podatek, co jest korzystne przy dorabianiu do emerytury, a oba dokumenty można złożyć w dowolnym momencie przez platformę eZUS.

REKLAMA

Dodatki do emerytury, o których łatwo zapomnieć

Niektóre świadczenia wymagają udokumentowania Twojej sytuacji zdrowotnej lub stażu. Oto te najczęściej pomijane:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł) : Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS przyzna go automatycznie. Jeśli jednak jesteś młodszy, a lekarz orzecznik stwierdził Twoją niezdolność do samodzielnej egzystencji, musisz złożyć wniosek (druk ERZP) wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (OL-9).

: Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS przyzna go automatycznie. Jeśli jednak jesteś młodszy, a lekarz orzecznik stwierdził Twoją niezdolność do samodzielnej egzystencji, musisz złożyć wniosek (druk ERZP) wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (OL-9). Świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus dla seniora) : Przysługuje osobom niesamodzielnym. Od marca 2026 roku obowiązuje nowy, wyższy próg dochodowy - aby otrzymać pełne 500 zł, Twoje świadczenia nie mogą przekroczyć 2187,67 zł brutto. Przy wyższych dochodach (do 2687,67 zł) stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę".

: Przysługuje osobom niesamodzielnym. Od marca 2026 roku obowiązuje nowy, wyższy próg dochodowy - aby otrzymać pełne 500 zł, Twoje świadczenia nie mogą przekroczyć 2187,67 zł brutto. Przy wyższych dochodach (do 2687,67 zł) stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę". Ryczałt energetyczny (336,16 zł) i dodatek kombatancki: Przeznaczone dla osób ze szczególnymi uprawnieniami (np. kombatantów). Wymagają złożenia wniosku i zaświadczenia z Szefa Urzędu ds. Kombatantów.

Przeznaczone dla osób ze szczególnymi uprawnieniami (np. kombatantów). Wymagają złożenia wniosku i zaświadczenia z Szefa Urzędu ds. Kombatantów. Świadczenie honorowe dla stulatków: Od 2025 roku jest ono przyznawane z urzędu osobom pobierającym emeryturę lub rentę. Jeśli jednak nie pobierałeś wcześniej żadnego świadczenia, po ukończeniu 100 lat musisz złożyć wniosek, by otrzymać ok. 6911,63 zł miesięcznie.

Instrukcja: Jak sprawdzić, co Ci przysługuje?

Zamiast stać w kolejkach, skorzystaj z cyfrowego urzędu:

Zaloguj się do eZUS (dawne PUE ZUS): To Twój główny kanał kontaktu z urzędem. Sekcja "Świadczeniobiorca": W menu bocznym wybierz "Moje dane - o świadczeniu". Tutaj sprawdzisz aktualną wysokość swojej emerytury po waloryzacji oraz listę pobieranych dodatków. Katalog wniosków: W wyszukiwarce formularzy wpisz "EPD-21" (podatek) lub "ESUN" (500 plus dla seniora), aby szybko przesłać dokumenty drogą elektroniczną.

Czy 5000 zł miesięcznie jest realne?

Suma ta pojawia się w mediach jako efekt połączenia emerytury minimalnej, 13. i 14. emerytury (w przeliczeniu na miesiąc), dodatku pielęgnacyjnego oraz - co kluczowe - nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Od marca 2026 roku może ono wynosić nawet 4353 zł miesięcznie (dla osób z najwyższą potrzebą wsparcia). Dla przeciętnego seniora realnym, dodatkowym zyskiem z wniosków (np. EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek) jest kwota rzędu 100-400 zł w skali roku, o ile roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł. Pamiętaj jednak, że przy niskiej emeryturze (do 2500 zł brutto) podatek i tak nie jest pobierany, więc wniosek ten nie zmieni Twojej bieżącej wypłaty. Wniosek: Sprawdź swoje konto w eZUS jeszcze w tym tygodniu. W sekcji "Świadczeniobiorca" zweryfikujesz wysokość swojej emerytury po marcowej waloryzacji. Pieniądze, które Ci się należą, nie wpłyną na konto same, jeśli prawo wymaga od Ciebie złożenia deklaracji (np. ESUN dla 500 plus dla seniora czy ERZP o dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia).