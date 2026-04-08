Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia

Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?

08 kwietnia 2026, 08:45
Maja Retman
To świadczenie ma szczególne znaczenie. Trafia do tych, którzy stracili oboje rodziców. Dodatek dla sieroty zupełnej co roku rośnie wraz z waloryzacją rent. Ostatnia podwyżka nie była wysoka, ale w praktyce każda dodatkowa kwota ma znaczenie dla domowego budżetu. Ile teraz wynosi wsparcie i kto może z niego skorzystać?

Dodatek dla sieroty zupełnej – kto może go otrzymać

Świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługuje tym, którzy stracili oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. To podstawowy warunek – bez niego pieniądze nie zostaną przyznane.

Prawo do świadczenia mają również dzieci pobierające rentę rodzinną po zmarłej matce, jeśli ojciec pozostaje nieznany. Co istotne, przepisy nie uzależniają przyznania dodatku od dochodów ani sytuacji majątkowej.

Nie ma też sztywnej granicy wieku w momencie przyznania. Dodatek może być wypłacany zarówno osobom niepełnoletnim, jak i dorosłym – pod warunkiem, że nadal się uczą. Dotyczy to uczniów szkół średnich, policealnych oraz studentów.

Ważna zasada dotyczy także rodzeństwa. Wysokość dodatku nie jest dzielona. Każdy uprawnionych otrzymuje pełną kwotę świadczenia.

Dodatek powiązany z rentą rodzinną

To wsparcie nie jest przyznawane bezterminowo. Jego wypłata trwa tak długo, jak długo przysługuje renta rodzinna. W praktyce oznacza to, że może być pobierane maksymalnie do 25. roku życia, o ile dana osoba kontynuuje naukę.

Status ucznia lub studenta ma tu kluczowe znaczenie. Jego utrata oznacza automatyczne wygaśnięcie prawa do dodatku. Nawet krótkotrwała przerwa w edukacji może skutkować wstrzymaniem wypłat, dlatego tak ważne jest pilnowanie formalności.

Ile wynosi dodatek po waloryzacji

Od marca 2025 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Ta stawka będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku, kiedy przeprowadzona zostanie kolejna waloryzacja.

Choć wzrost nie jest spektakularny, jego celem jest utrzymanie realnej wartości świadczenia w obliczu rosnących kosztów życia. Dla wielu osób to stały element budżetu, dlatego nawet niewielka podwyżka ma znaczenie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić pieniędzy

Aby zachować ciągłość wypłat, konieczne jest regularne potwierdzanie kontynuowania nauki. Podstawą jest zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć dokument do końca września. W przypadku studentów termin upływa z końcem października. Niedotrzymanie tych dat może oznaczać przerwanie wypłat.

Dodatkowe formalności czekają absolwentów liceów planujących studia. Do końca września muszą oni przedstawić w ZUS potwierdzenie przyjęcia na uczelnię oraz złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia. Następnie, do końca października, należy dostarczyć właściwe zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie studiów.

Brak zaświadczenia wstrzymuje wypłatę

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wystawia szkoła albo uczelnia i to właśnie ten dokument decyduje o dalszej wypłacie świadczenia. Jeśli nie zostanie dostarczony na czas, ZUS wstrzyma przekazywanie pieniędzy do momentu uzupełnienia braków.

Przepisy przewidują jednak pewne uproszczenie. Jeżeli w pierwszym zaświadczeniu zostanie wskazany pełny okres nauki, nie ma obowiązku ponawiania formalności w kolejnych latach.

Jest też druga, bardzo ważna kwestia. W przypadku przerwania nauki informacja o tym musi trafić do ZUS. Jeśli tak się nie stanie, świadczenie będzie nadal wypłacane, ale zostanie uznane za nienależne. W takiej sytuacji urząd może zażądać zwrotu całej wypłaconej kwoty wraz z odsetkami

Źródło: INFOR
