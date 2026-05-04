Zmarł dłużnik? Nic nie szkodzi: wierzyciel za 100 zł wyręczy rodzinę w sądzie i ściągnie dług od spadkobierców

Sąd Najwyższy rozstrzygnął: wierzyciel zmarłego dłużnika może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i przerwać przedawnienie długu. Koszt? Tylko 100 zł. Spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że zobowiązania zostaną wyegzekwowane, nawet jeśli sami nic nie zrobią. Oto szczegóły nowej uchwały SN z 11 lutego 2026 r.

Śmierć dłużnika nie kasuje długu – co może zrobić wierzyciel, gdy rodzina nie rusza z formalnościami?

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, staje jednak przed poważnym problemem praktycznym – musi ustalić, kto odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym dłużniku. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować pozew. Tymczasem termin przedawnienia biegnie dalej, niezależnie od trudności, z jakimi mierzy się wierzyciel.

Problem robi się szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik umiera na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Wierzyciel nie może pozwać masy spadkowej – potrzebuje skonkretyzowanych podmiotów. Jedynym sposobem na ich wskazanie jest w wielu przypadkach złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, do czego uprawnia go art. 1025 § 1 k.c. jako osobę posiadającą interes prawny.

Rozbieżności w orzecznictwie: czy wniosek spadkowy przerywa bieg przedawnienia?

Zagadnienie prawne, które trafiło do Sądu Najwyższego, dotyczyło wykładni art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Kluczowe było słowo „bezpośrednio" – i to ono dzieliło prawników.

Część doktryny i orzecznictwa stała na stanowisku, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy przecież wprost dochodzeniu zapłaty, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Zwolennicy tego poglądu twierdzili, że wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości, a zatem nie przerywa biegu przedawnienia.

Przeciwny obóz argumentował, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw, co czyni wniosek spadkowy koniecznym ogniwem w łańcuchu czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia.

Przełomowa uchwała SN z 11 lutego 2026 r. – wierzyciel może przerwać przedawnienie wnioskiem o spadek

W uchwale z dnia 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy stanął po stronie wierzyciela – ale postawił przy tym warunki. SN orzekł, że:

Złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

To przełomowe rozstrzygnięcie daje wierzycielom realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa.

Kryterium „niezbędności" – Sąd Najwyższy wyjaśnia, kiedy wniosek przerywa przedawnienie

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały szczegółowo wyjaśnił, kiedy złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku można uznać za „niezbędne" dla dochodzenia roszczenia. To kluczowe, bo od tego zależy, czy nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia.

Ważne SN wskazał, że czynność wierzyciela zmierza bezpośrednio do określonego celu, jeśli spełnione są dwa warunki: Jej ominięcie w procesie dochodzenia i egzekwowania roszczenia jest niemożliwe; Po jej podjęciu, do czasu jej rozpoznania przez sąd, wierzyciel nie ma możliwości podjęcia kolejnych czynności.

Innymi słowy: dla ustalenia „niezbędności" powinien wystarczyć obligatoryjny charakter czynności w procesie realizacji roszczenia, niezależnie od tego, w jakim postępowaniu i przed jakim organem realizacja ta następuje.

Konkretny przykład z omawianej sprawy

W analizowanej sprawie wierzyciel posiadał już tytuł egzekucyjny (nakaz zapłaty), ale dłużnicy wymienieni w tym tytule zmarli. Aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom, wierzyciel musiał najpierw udowodnić, kto jest spadkobiercą.

Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie mógł skutecznie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. W tej sytuacji złożenie wniosku spadkowego było obligatoryjnym elementem procesu egzekucji. Nie można było go ominąć. Bez niego wierzyciel nie miał żadnej możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych.

A dlaczego wykładnia ściśle językowa nie wchodzi w grę w tym przypadku?

Sąd Najwyższy podkreślił wyraźnie, że nie można stosować wykładni ściśle językowej pojęcia „bezpośredniości", bo prowadziłoby to do absurdalnych skutków. Gdyby uznać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest tylko czynnością „pośrednią" i dlatego nie przerywa biegu przedawnienia, to wierzyciel znalazłby się w sytuacji bez wyjścia, bo przecież wtedy:

nie może pozwać spadkobierców (bo nie wie, kto nimi jest),

nie może uzyskać klauzuli wykonalności (bo nie ma postanowienia spadkowego),

a jednocześnie upływa termin przedawnienia.

Dlatego SN przychylił się do wykładni funkcjonalnej, uwzględniającej cel przepisów o przedawnieniu. Podstawowe założenie instytucji przedawnienia polega na tym, że bieg terminu przedawnienia nie może biec, jeżeli uprawniony nie ma możliwości realizacji swojego roszczenia. Skoro wierzyciel obiektywnie nie może zrealizować swojego roszczenia bez uprzedniego wszczęcia postępowania spadkowego – to właśnie to postępowanie należy uznać za niezbędne.

100 zł to (niemal) cała opłata – wierzyciel nie musi płacić za drogich prawników

Warto pamiętać, że opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi jedynie 100 zł (oraz 5 zł opłaty za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego). Jeżeli więc spadkobiercy dłużnika liczą na to, że wierzyciel nie podejmie się prowadzenia takiej sprawy, bo to droga "impreza" i same koszty, także na prawników – to się przeliczą.

Tym bardziej, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku rządzi się swoimi prawami. Oczywiście nadal wierzyciel-wnioskodawca musi podjąć inicjatywę, przedstawić sądowi informacje oraz dowody na istnienie wierzytelności, aby wykazać interes w prowadzeniu takiego postępowania.

Ale wiele dowodów już po wszczęciu sprawy sąd będzie podejmował z urzędu. Stwierdzenie nabycia spadku jest bowiem rodzajem postępowania, gdzie sąd musi dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej i niekiedy powinien wręcz wyręczyć wnioskodawcę w inicjatywie dowodowej – może zarządzać z urzędu przeprowadzenie dowodów niezbędnych dla istotnych ustaleń.

To oznacza, że wierzyciel z powodzeniem może taką sprawę wszcząć i doprowadzić do końca nawet bez ponoszenia kosztów na prawnika, szczególnie gdy stan faktyczny sprawy nie jest szczególnie skomplikowany. Może się okazać, że te 100 zł będzie jedynym kosztem sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, jaki będzie musiał ponieść, aby już formalnie przenieść dług na spadkobierców za pomocą orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku.

Co oznacza uchwała SN dla wierzycieli i spadkobierców w praktyce?

Uchwała Sądu Najwyższego ma kolosalne znaczenie praktyczne - zarówno dla wiezycieli ,jak i spadkobierców.

Dla wierzycieli:

Daje realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa,

w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa, Pozwala zachować roszczenie nawet wtedy, gdy dłużnik zmarł tuż przed upływem terminu przedawnienia,

tuż przed upływem terminu przedawnienia, Umożliwia skuteczną windykację długów za minimalny koszt opłaty sądowej 100 zł.

Dla spadkobierców:

Oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu,

Nie mogą liczyć na to, że brak ich aktywności doprowadzi do przedawnienia wierzytelności,

doprowadzi do przedawnienia wierzytelności, Nadal mogą odrzucić spadek w ustawowym terminie albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając swoją odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku

Choć uchwała SN podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną. Sądy powszechne z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować, rozstrzygając analogiczne sprawy.

Publikacja szczegółowego uzasadnienia pozwoliła na pełne zrozumienie kryteriów oceny przesłanki „niezbędności" i jest pomocna zarówno dla wierzycieli planujących takie kroki, jak i dla spadkobierców oceniających swoją sytuację prawną.

Źródło: Sąd Najwyższy (uchwała SN z dnia 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów, sygn. akt III CZP 27/25)