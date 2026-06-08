REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowa ustawa o artystach wywołuje burzę. Czy fryzjer, kowal i programista nie są twórcami?

Nowa ustawa o artystach wywołuje burzę. Czy fryzjer, kowal i programista nie są twórcami?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 czerwca 2026, 07:21
oprac. Adam Kuchta
programista
Nowa ustawa o artystach wywołuje burzę. Czy fryzjer, kowal i programista nie są twórcami?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd chce uregulować status artystów i zapewnić części z nich wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Krytycy projektu alarmują jednak, że nowe przepisy mogą stworzyć podział na uprzywilejowanych i pominiętych twórców. Pojawia się fundamentalne pytanie: kim właściwie jest artysta i czy państwo ma prawo decydować, które formy twórczości zasługują na uznanie?

Kim jest artysta i dlaczego nowa ustawa budzi tyle emocji?

Kim jest artysta (osoba która tworzy unikalne dzieło) i czy na pewno chcą każdego ująć w tej ustawie: fryzjer, stylistka, kowal?

REKLAMA

REKLAMA

Zmierzając się z tematem nowej ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, dotykamy jednego z najbardziej kontrowersyjnych i niesprawiedliwych podziałów, jakie próbuje narzucić państwo. Rządowy projekt ustawy ma na celu uregulowanie statusu prawnego artystów, aby pomóc im w opłacaniu składek ZUS i zapewnić w przyszłości minimalną emeryturę.

Problem polega na tym, że ustawa w obecnym kształcie tworzy sztywny, biurokratyczny mur, który dzieli polskich twórców na „elity” i „gorszy sort”.

Jak ustawa krzywdzi artystów i dzieli ich na kasty?

Projekt rządowy zakłada, że status artysty (i wynikające z niego dopłaty do emerytur) przysługuje tylko osobom działającym w ściśle określonych, tradycyjnych dziedzinach kultury: muzyce, sztukach wizualnych, performatywnych, cyrkowych, teatrze, filmie, literaturze, tańcu, twórczości audiowizualnej oraz ludowej.

REKLAMA

To generuje potężną niesprawiedliwość i krzywdzi tysiące współczesnych twórców:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Promowanie instytucjonalnych elit: Najłatwiej status uzyskają osoby zrzeszone w państwowych związkach twórczych, teatrach czy po szkołach artystycznych.
  • Ignorowanie nowoczesnego rynku: Państwo kompletnie nie rozumie, że w XXI wieku sztuka przeniosła się w inne sektory. Unikalne dzieło może stworzyć programista, kucharz czy fryzjer, ale dla urzędników państwowych nie są oni „oficjalnymi” artystami, więc zostaną pozbawieni jakiejkolwiek pomocy emerytalnej.
  • Biurokratyczna machina oceniająca talent: Status artysty ma przyznawać specjalna Komisja i dyrektor nowej instytucji państwowej. Oznacza to, że urzędnicy będą decydować, czy Twoje dzieło jest wystarczająco „artystyczne”, by państwo pomogło Ci w emeryturze. Jeśli Twój zawód nie mieści się w sztywnych tabelkach z minionej epoki – automatycznie stajesz się obywatelem drugiej kategorii.

Nie można pominąć żadnego artysty, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Każdy, kto wnosi indywidualny pierwiastek i tworzy coś niepowtarzalnego, powinien mieć równe prawa.

Zobacz również:

50 zawodów tworzących unikalne dzieła. Kto może zostać pominięty przez ustawę?

Oto pełna lista zawodów balansujących na granicy sztuki i rzemiosła. Z punktu widzenia aktu kreacji tworzą oni unikalne dzieła o charakterze artystycznym, ale nowa ustawa najpewniej zostawi ich bez prawa do miana „artysty zawodowego”:

Rzemiosło artystyczne i praca z materiałem (rękodzieło)

🔨 Kowal artystyczny (tworzy unikalne bramy, rzeźby z metalu)

Lutnik (tworzy unikalne, autorskie instrumenty strunowe)

Stolarz mebli artystycznych / Projektant mebli (tworzy pojedyncze egzemplarze mebli z autorskim sznytem)

Garncarz / Ceramika artystyczna (ręczne formowanie niepowtarzalnych form z gliny)

Szklarz artystyczny / Witrażysta (projektowanie i tworzenie unikalnych witraży oraz dmuchanego szkła)

Złotnik / Jubiler artystyczny (projektowanie unikatowej, autorskiej biżuterii)

Zecer / Introligator artystyczny (ręczne, unikalne oprawianie ksiąg i artystyczny druk)

Kaligraf (artystyczne, niepowtarzalne pismo ręczne)

Ludwisarz (odlewanie unikalnych dzwonów czy rzeźb z brązu)

Rzeźbiarz w lodzie / piasku (tworzenie widowiskowych, choć nietrwałych dzieł)

Szewc luksusowy / Kaletnik artystyczny (szycie butów i torebek na miarę, jako unikalne dzieła sztuki użytkowej)

Konstruktor lalek teatralnych / Marionetkarz (tworzenie unikalnych rekwizytów scenicznych)

Wizerunek, ciało i moda (sztuka użytkowa)

✂️ Tatuażysta (nanosi na ludzką skórę unikalny, autorski obraz)

Piercer artystyczny (stylizacja ciała poprzez unikalne kompozycje kolczyków)

Fryzjer stylista / Kreator fryzur (fryzury artystyczne, pokazy mody i rekonstrukcje historyczne)

Wizażysta / Makijażysta artystyczny (tworzenie unikalnych makijaży do sesji zdjęciowych czy filmów)

Charakteryzator filmowy / teatralny (tworzenie protez, efeków specjalnych na ciele)

Projektant mody (Haute Couture) (szycie unikalnych, pojedynczych dzieł sztuki do noszenia)

Kostiumograf (projektowanie unikalnych strojów z danej epoki lub świata fantasy)

Stylista mody (tworzenie unikalnych kompozycji wizualnych z gotowych ubrań)

Modystka / Bibułkarz (ręczne tworzenie unikalnych kapeluszy i ozdób na głowę)

Nowe technologie, cyfrowy świat i media

💻 Programista gier wideo (Gameplay Programmer / Creative Coder) (pisanie unikalnego kodu sterującego zachowaniem świata gry)

Projektant poziomów w grach (Level Designer) (tworzenie unikalnej przestrzeni i doświadczenia dla gracza)

Grafik 3D / Concept Artist (tworzenie od zera cyfrowych światów i postaci)

Artysta FX / Twórca efektów specjalnych (projektowanie unikalnych eksplozji, magii czy symulacji fizycznych do filmów)

UI/UX Designer (projektowanie unikalnych, autorskich interfejsów i doświadczeń użytkownika)

Montażysta filmowy (tworzenie unikalnego rytmu i opowieści z surowych kadrów)

Inżynier dźwięku / Sound Designer (tworzenie od zera unikalnych odgłosów potworów, laserów, przestrzeni)

Reżyser światła (tworzenie unikalnego klimatu za pomocą oświetlenia na koncertach i w filmie)

Prompt Engineer / Twórca sztuki AI (generowanie unikalnych dzieł cyfrowych za pomocą zaawansowanych algorytmów)

Przestrzeń, architektura i natura

🌳 Architekt wnętrz (tworzenie unikalnego układu, klimatu i przestrzeni mieszkalnej)

Architekt krajobrazu / Projektant ogrodów (żywe dzieło sztuki tworzone z roślin i terenu)

Florysta artystyczny (tworzenie zaawansowanych, unikalnych instalacji i rzeźb kwiatowych)

Bonsai Master (wieloletnie, artystyczne formowanie żywego drzewa)

Scenograf (tworzenie fizycznego świata w teatrze lub na planie filmowym)

Urbanista wizjoner (projektowanie unikalnych koncepcji całych dzielnic lub miast)

Kulinaria i gastronomia artystyczna

🍳 Cukiernik tortów artystycznych (tworzenie skomplikowanych rzeźb z cukru i czekolady)

Szef kuchni (Fine Dining) (komponowanie unikalnych dań, tekstur i smaków jako autorskie doświadczenie)

Chocolatier (ręczny wyrób unikalnych, artystycznych pralin)

Carver (Rzeźbiarz w owocach i warzywach) (tworzenie tymczasowych rzeźb arbuzowych, dyniowych itp.)

Miksolożer / Barman artystyczny (tworzenie autorskich, unikalnych drinków z grą świateł, dymu i smaku)

Fotograf kulinarny (tworzenie unikalnych martwych natur z jedzenia)

Sztuki piękne, wizualne i słowo

📝 Ilustrator / Rysownik komiksów (unikalna kreska i styl opowiadania obrazem)

Muralista / Artysta Street Artu (tworzenie unikalnych wielkoformatowych dzieł na ścianach miast)

Kurator sztuki / Wystawiennik (aranżowanie przestrzeni wystawowej, co samo w sobie staje się unikalnym dziełem)

Copywriter / Twórca haseł reklamowych (tworzenie unikalnych, autorskich konceptów słownych)

Tłumacz literatury / poezji (musi stworzyć dzieło na nowo w innym języku)

Lektor / Aktor dubbingowy (kreowanie unikalnej postaci wyłącznie za pomocą głosu)

Choreograf (tworzenie unikalnego ruchu i tańca w przestrzeni)

Performatyk / Artysta performansów (tworzenie sztuki opartej na własnej obecności i działaniu)

Czy państwo powinno decydować, kto jest artystą?

„Nie można pominąć żadnego artysty, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Każdy, kto wnosi indywidualny pierwiastek i tworzy coś niepowtarzalnego, powinien mieć równe prawa.”

Sam tworzę muzykę, maluję obrazy czy piszę teksty, ale nie uważam się przez to za lepszego od innych. Prawdziwa sztuka i akt tworzenia nie zależą od tego, czy Twoje rzemiosło podoba się urzędnikom i pasuje do ich biurokratycznej definicji „artysty”. Każdy twórca unikalnego dzieła zasługuje na równy szacunek i sprawiedliwe traktowanie.

Sebastian Biel, https://Sebastian.Biel.Style

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowa ustawa o artystach wywołuje burzę. Czy fryzjer, kowal i programista nie są twórcami?
08 cze 2026

Rząd chce uregulować status artystów i zapewnić części z nich wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Krytycy projektu alarmują jednak, że nowe przepisy mogą stworzyć podział na uprzywilejowanych i pominiętych twórców. Pojawia się fundamentalne pytanie: kim właściwie jest artysta i czy państwo ma prawo decydować, które formy twórczości zasługują na uznanie?
Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Co ze świadczeniem wspierającym?
07 cze 2026

Prawo do świadczenia wspierającego nie przedłuża się automatycznie nawet w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma ponownie taki sam stopień niepełnosprawności. Z czego to wynika? Czy aktualne zasady mogą ulec zmianie?
Koniec z 8 niedzielami w roku bez zakazu handlu, a w sobotę sklepy otwarte tylko do godziny 21 – zakupów nie zrobimy już w niedziele poprzedzające Wigilię i Wielkanoc? Sprawa w Sejmie
07 cze 2026

Likwidacja trzech niedziel handlowych poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia oraz niedzieli handlowej poprzedzającej bezpośrednio pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak również skrócenie czasu pracy sklepów, które obowiązuje zakaz handlu w niedziele, do godziny 21 w soboty – jest postulatem petycji obywatelskiej, w która w dniu 16 lutego 2026 r. została złożona do Sejmu. Jej rozpatrzeniem sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajmie się już niebawem, bo 10 czerwca br.
W Sejmie: Propozycja nowego dla niepełnosprawnych i chorych dofinansowania z PFRON. Bez szans na realizację
05 cze 2026

Osoby w ciężkich stanach zdrowia zależne od działania aparatury (np. respiratory i koncentratory tlenu). Dla tych osób stała, niezakłócona dostępność energii elektrycznej jest bezwzględnym warunkiem przetrwania.działającej na prąd nie mają żadnej ochrony przed sytuacją wyłączenia prądu. Jak miałaby działać taka ochrona. Np. pracownicy socjalni z MOPS docieraliby do mieszkania osoby niepełnosprawnej w okolicznościach wyłączenia prądu (planowanego i nieplanowanego). Byłoby to możliwe, gdyby MOPS miał informacje o adresach takich osób oraz o problemach z prądem. Padł nawet postulat programu dofinansowania w PFRON przeznaczonego na dofinansowanie zakupu indywidualnych, alternatywnych źródeł zasilania (agregatów prądotwórczych, medycznych stacji zasilania) dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w warunkach domowych. Tak, aby wyeliminować ryzyka związane z wyłączeniem prądu.

REKLAMA

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe uwzględnia się do ustalenia trzynastki czy ekwiwalentu za urlop?
06 cze 2026

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wynagrodzeniem przestojowym. W związku z tym nie może być zaliczane do ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nagrody jubileuszowej i trzynastki. Z tym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Nowelizacja: Rozszerzenie w emeryturach po 15 latach służby. Wciąż problem 100 000 mundurowych z emeryturami z ZUS [Projekt]
06 cze 2026

Skorzystają żołnierze, którzy przed służbą w wojsku (rozpoczętą po 2012 r.) byli funkcjonariuszami Służby Celnej (w okresie przed 2013 r.). 11 lat temu Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność wdrożenia tej zasady. Pozwala ona rozszerzyć listę osób mających prawo do emerytury po 15 latach służby według zasad obowiązujących przed 2013 r. Nie rozwiązany za to zostaje problem około 100 000 mundurowych, którzy po odejściu ze służby pracowali albo pracują w cywilu, płacą od umów zlecenia i pracy składki na ZUS, które są parkowane w ZUS bez możliwości ich wypłacenia w postaci świadczeń emerytalnych.
Ceny paliwa w weekend. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w dniach od 6 czerwca do 8 czerwca
05 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniach 6 – 9 czerwca. Sprawdzamy, ile trzeba będzie zapłacić na stacjach benzynowych.
Fiskus ogłasza nowy sposób kontroli podatkowej przedsiębiorców – mandaty sięgają nawet 23 tys. zł, a funkcjonariusze urzędów skarbowych podszywają się pod klientów
06 cze 2026

Nabycie sprawdzające, czyli instytucja, która – choć określana jest jako „nowa” – została wprowadzona do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej od 1 stycznia 2022 r i – jak wyjaśnia KAS – polega na nabyciu towarów lub usług przez pracownika organu podatkowego w celu sprawdzenia wywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązków prawa podatkowego. Uprawniony pracownik urzędu skarbowego lub funkcjonariusz służby celno-skarbowej „podszywa się” pod klienta lokalu handlowego lub usługowego, celem weryfikacji czy sprzedaż ewidencjonowana jest przy użyciu kasy fiskalnej, a nabywcy towaru lub usługi wydawany jest paragon.

REKLAMA

Pracodawcy na tym tracą i nic nie mogą zrobić. Muszą respektować prawa pracowników i wymogi ustawy
05 cze 2026

Choć z założenia to pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy, to w niektórych przypadkach to pracodawcom przydałaby się ochrona przed niezgodnymi z prawem działaniami zatrudnionych. To rozwiązanie z 2023 roku budzi kontrowersje. Nic jednak nie wskazuje na to, aby miało się zmienić.
Żebranie w Polsce bez kar? Nowy projekt zmian w przepisach
05 cze 2026

Do laski marszałkowskiej trafił projekt znoszący kary za żebranie. Choć pomysł popiera m.in. rzecznik praw obywatelskich, wciąż budzi spore kontrowersje - podaje „Rz”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA