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3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. Trwa nabór wniosków. Dla kogo dopłaty do ogrzewania?

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09 lipca 2026, 15:20
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Piotr Swat
Shutterstock

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Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

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Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

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Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

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Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

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Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

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Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

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Źródło: INFOR
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