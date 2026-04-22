REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze z ZUS do emerytury lub renty 2026. Trzeba spełnić jeden warunek. Kluczowy jest wiek

Dodatkowe pieniądze z ZUS do emerytury lub renty 2026. Trzeba spełnić jeden warunek. Kluczowy jest wiek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 13:43
Marzena Sarniewicz
Jakie dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Marcowa waloryzacja zmieniła wysokość emerytur, rent i wszystkich dodatków. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosły o ustalony wskaźnik waloryzacji, a to oznacza realne podwyżki na kontach milionów seniorów. Ile dokładnie wynoszą nowe kwoty i kto zyska najwięcej na tegorocznej waloryzacji?

rozwiń >

Seniorzy na emeryturze i rencie mogą liczyć na cały szereg dodatków i świadczeń, które podnoszą wysokość comiesięcznych wypłat. Ich wartość wzrosła od 1 marca 2026 na skutek waloryzacji o 5,3%. Ile w 2026 roku zyskają seniorzy?

REKLAMA

REKLAMA

Waloryzacja emerytur 2026

Waloryzacja emerytur ma miejsce co roku 1 marca. W 2026 roku wyniosła 5,3%. To niewiele mniej niż w 2025 roku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku emerytury oraz dodatki zostały zwaloryzowane o 5,5%. W 2026 roku najniższa emerytura wzrosła z 1878,91 zł brutto do 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę.

Dla wielu seniorów nawet niewielki wzrost dodatków oznacza realne wsparcie w codziennych wydatkach, zwłaszcza na leki, żywność i ogrzewanie.

Poniżej lista wszystkich dodatków dla emerytów i informacja o podwyżkach po waloryzacji.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytury dodatkowe 2026, czyli 13. i 14. emerytura

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. W 2025 roku 13. emerytura wypłacana jest w kwietniu. W ubiegłym roku było to 1 878,91 zł brutto. W 2026 roku po marcowej waloryzacji trzynastka wyniesie 1 978,49 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Kwota netto będzie jednak różna dla seniorów, gdyż 13. emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną (9%). Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (12% od nadwyżki ponad próg).

Zatem, osoby z niższymi świadczeniami otrzymają ok. 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada do ok. 1 563 zł przy emeryturze 2500 zł i więcej.

Zobacz również:

14. emerytura również po podwyżce w marcu 2026 wyniesie 1 978,49 zł brutto. To dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których emerytura, renta lub suma pobieranych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana dokładnie o tyle, o ile przekroczony został próg. Czternastka wypłacana jest z urzędu we wrześniu, bez konieczności składania wniosku.

Świadczenie po 65. roku życia - dodatek pielęgnacyjny

To jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych. Przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty własnej oraz zostały uznane za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Po waloryzacji dodatek wynosi 366,67 zł.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie po 75. roku życia - dodatek pielęgnacyjny

Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje ten dodatek automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. Aktualnie dodatek wynosi 366,67 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą, a ZUS nalicza je z urzędu w miesiącu, w którym senior kończy 75 lat.

Świadczenie po 55. i 60. roku życia - dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki to forma uhonorowania osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski. Aktualnie wynosi 366,67 zł. Dodatek przysługuje kobietom po 55. roku życia i mężczyznom po 60. roku życia, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.

Dodatek kompensacyjny

To świadczenie uzupełniające dodatek kombatancki, stanowi jego niewielkie wyrównanie. Aktualnie wynosi 55,00 zł. Świadczenie jest automatycznie przyznawane osobom, które pobierają dodatek kombatancki.

Dodatek dla byłych żołnierzy

Ten dodatek przeznaczony jest dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej. Aktualnie wynosi 366,67 zł miesięcznie.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia przymusowego.

Dodatek za tajne nauczanie

Przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Aktualnie wynosi 366,67 zł. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokumenty potwierdzające działalność edukacyjną w czasie wojny.

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS. Przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 550,01 zł miesięcznie. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego 1403,90 zł.

Dodatek dla deportowanych

To świadczenie przyznawane osobom, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w czasie wojny. Aktualnie jego wysokość wynosi od 17,46 zł do 330,87 zł, a po waloryzacji w 2026 roku kwoty wzrosną do 18,38 zł – 348,40 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i udokumentować okres deportacji lub pracy przymusowej.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii. Aktualnie wynosił 312,71 zł miesięcznie, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do 336,16 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami.

Świadczenie honorowe dla stulatków

To wyjątkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je automatycznie - nie trzeba składać wniosku. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6938,92 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nie przejmuj się fakturami. Te wydatki możesz udokumentować na różne sposoby, a i tak nie będziesz musiał płacić podatku
22 kwi 2026

Roczne rozliczenia podatkowe zbliżają się do końca. Podatnicy składają ostatnie formularze i są to zazwyczaj osoby, które będą musiały dopłacić brakujące kwoty podatku. Od lat zasadą jest bowiem to, że jeśli ktoś spodziewa się zwrotu nadpłaconych kwot, składa rozliczenie możliwie jak najszybciej, by odzyskać należne mu środki.
TSUE: Zakaz prezentowania i promowania zmiany płci i homoseksualizmu wśród małoletnich niezgodny z prawem UE. Takie przepisy naruszają wartości, na których opiera się Unia
22 kwi 2026

W wydanym 21 kwietnia 2026 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w pełnym składzie, że Węgry naruszyły prawo UE przyjmując w 2021 r. ustawę marginalizującą osoby LGBTI+. Ta ustawa węgierska zawiera przepisy zakazujące lub ograniczające małoletnim dostęp do treści (w szczególności w mediach i reklamie) promujących lub prezentujących odejście od tożsamości odpowiadającej płci przypisanej przy urodzeniu, zmianę płci lub homoseksualizm. Trybunał stwierdził w tym przypadku naruszenie przez Węgry prawa UE na poziomie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego usług na rynku wewnętrznym, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 2 TUE oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wyższe składki ZUS kierowcy w 2026 r. [Przewozy międzynarodowe]
22 kwi 2026

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 9 420 zł, a to oznacza wzrost składek ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Z jakimi kosztami muszą liczyć się pracodawcy?
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.

REKLAMA

Przełomowy wyrok NSA w sprawie PCC: zwolnienie proporcjonalne przy wspólnym zakupie nieruchomości
22 kwi 2026

Dotychczas jeśli kupowałeś mieszkanie wspólnie z kimś, kto już miał nieruchomość, traciłeś prawo do zwolnienia z PCC – nawet jeśli sam kupowałeś po raz pierwszy. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie to zmienił. Wyrok z 7 kwietnia 2026 r. może zaoszczędzić tysiące złotych parom i wspólnikom. Jak to działa według najnowszego orzeczenia?
Wnioski o świadczenie wspierające w 2026 r. Najczęstsze błędy i pomoc ZUS
22 kwi 2026

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?
Ceny paliw w górę i w dół jednocześnie. Nowe stawki od czwartku
22 kwi 2026

Kierowcy powinni przygotować się na zmiany przy dystrybutorach. Jak wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii, od czwartku wzrosną maksymalne ceny benzyny, natomiast nieco taniej zapłacimy za olej napędowy.
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę
22 kwi 2026

Utrata zatrudnienia to trudny moment, jednak system zabezpieczenia społecznego oferuje wsparcie finansowe, które ma pomóc w przetrwaniu okresu poszukiwania nowej pracy. Kluczową datą dla tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy jest 1 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja świadczeń, która podnosi kwoty wypłacane bezrobotnym. Warto jednak pamiętać, że sam status osoby bezrobotnej nie gwarantuje otrzymania pieniędzy.

REKLAMA

Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?
22 kwi 2026

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w czwartek 23 kwietnia. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i oleju napędowego znowu będą niższe!
Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
22 kwi 2026

Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA