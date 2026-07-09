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Drugi próg podatkowy do 140 tys. zł? Jest nowy termin rozmów ministrów

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09 lipca 2026, 12:16
Drugi próg podatkowy do 140 tys. zł? Jest nowy termin rozmów ministrów
Drugi próg podatkowy do 140 tys. zł? Jest nowy termin rozmów ministrów
Adam Kuchta
Infor

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Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w sprawie projektu zmian w ustawie o PIT zostało przełożone na poniedziałek – dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do partii. Projekt zakłada podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 do 140 tys. zł.

Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w tym tygodniu.

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120 tys. zł czy 140 tys. zł? Na czym polega propozycja zmian

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie w połowie kwietnia. Projekt zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tys. zł.

Dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc. Obecnie dla dochodu do 120 tys. zł rocznie stawka podatku wynosi 12 proc., a dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc.

Według autorów projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

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W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie drugiego progu podatkowego przełożyłoby się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie.

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Prezydencka propozycja obejmuje także zerowy PIT dla rodzin

W kwietniu inicjatywę posłów Polski 2050 poparł prezydent Karol Nawrocki, który w sierpniu ubiegłego roku złożył podobny projekt. Zmiany proponowane przez prezydenta, dotyczą m.in. podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

Patryk Barej

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Źródło: PAP
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