Bezprawne i zorganizowane naruszanie praw pacjentów prawomocne - bakterie szalały, a szpital zwlekał

Szpital przez ponad rok nie usunął bakterii z instalacji wodnej, mimo kar i nakazów sanepidu – NSA potwierdził, że to naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Wyrok z 26 lutego 2026 r. (II GSK 2112/22): nawet brak faktycznych zakażeń nie usprawiedliwia zaniechań. Samo zagrożenie wystarczy, by Rzecznik Praw Pacjenta mógł nakazać naprawę. Jakie prawa masz jako pacjent i kiedy szpital odpowiada?

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Co się stało? Bakterie w wodzie przez ponad rok, a dyrektor szpitala nic z tym nie zrobił

Sprawa dotyczyła jednego z powiatowych szpitali, w którym wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii z rodzaju Legionella w instalacji ciepłej wody. Bakterie te mogą powodować m.in. ciężkie zapalenie płuc (chorobę legionistów), zapalenie wsierdzia czy zapalenie kości.

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Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (WPIS) wydał decyzję, która:

zakazała korzystania z pryszniców i innych urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne,

i innych urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne, nakazała wyłączyć z eksploatacji urządzenia wody ciepłej na oddziale intensywnej terapii i innych oddziałach z pacjentami o obniżonej odporności,

na oddziale intensywnej terapii i innych oddziałach z pacjentami o obniżonej odporności, zobowiązała szpital do usunięcia przyczyny zanieczyszczenia i redukcji liczby bakterii do bezpiecznego poziomu.

Szpital nie wykonał nakazu w terminie. Kolejne badania wody wciąż wykazywały przekroczenia norm.

Sanepid nałożył aż trzy grzywny. Szpital nic sobie z tego nie robił i zwlekał

Wobec bezczynności szpitala, Wojewódzki Inspektor Sanitarny trzykrotnie nałożył grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji, na przestrzeni kilku miesięcy.

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Dopiero po ponad roku od wydania pierwszej decyzji sanepidu, szpital rozstrzygnął przetarg na remont oddziału, polegający na wymianie rur instalacji wodnej. Same prace oczywiście trwały dłużej.

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Rzecznik Praw Pacjenta jasno: szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów

Wtedy Rzecznik Praw Pacjenta wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania przez szpital praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Szybko wydał decyzję, w której:

Uznał praktykę szpitala za naruszającą zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach sanitarnych (art. 8 ustawy o prawach pacjenta),

do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach sanitarnych (art. 8 ustawy o prawach pacjenta), Nakazał zaniechanie tej praktyki oraz podjęcie działań naprawczych,

tej praktyki oraz podjęcie działań naprawczych, Zobowiązał szpital do złożenia informacji o stopniu realizacji napraw w terminie 90 dni,

w terminie 90 dni, Nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Szpital zaskarżył decyzję Rzecznika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, twierdząc, że:

podejmował działania naprawcze

brakowało mu środków finansowych,

pandemia COVID-19 utrudniła prace remontowe,

żaden pacjent nie został zakażony bakteriami.

Wyroki WSA i NSA: brak zakażeń nie usprawiedliwia zaniechań, szpital naruszał prawa pacjentów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 2 czerwca 2022 r.) oddalił skargę szpitala. Sąd uznał, że:

Praktyka polegająca na niezapewnieniu odpowiedniej jakości wody naruszyła art. 8 ustawy o prawach pacjenta (prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach sanitarnych),

naruszyła art. 8 ustawy o prawach pacjenta (prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach sanitarnych), Działania szpitala nie były bezzwłoczne ani skuteczne , mimo nałożenia trzech grzywien przez sanepid,

, mimo nałożenia trzech grzywien przez sanepid, Brak faktycznych zakażeń nie zwalnia szpitala z odpowiedzialności – wystarczy samo zagrożenie.

Szpital wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, podnosząc m.in., że:

nie naruszył zbiorowych praw pacjentów, bo podejmował działania naprawcze,

Rzecznik Praw Pacjenta nie miał podstaw do wszczęcia postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2026 r. (II GSK 2112/22) oddalił skargę kasacyjną, w pełni potwierdzając stanowisko WSA i Rzecznika. Szpital nie miał racji i przegrał sprawę.

Co ten wyrok oznacza dla pacjentów szpitali i ich praw? Kluczowe tezy

Samo zagrożenie zakażeniem wystarczy – nie trzeba czekać na faktyczne zakażenia

NSA podkreślił, że dla stwierdzenia naruszenia praw pacjenta wystarczy samo zagrożenie zakażeniem bakterią, a nie jego faktyczne wystąpienie. Twierdzenia szpitala, że żaden pacjent nie został zarażony, nie mogą stanowić o podjęciu wystarczających działań.

Co to znaczy w praktyce? Szpital nie może argumentować, że „skoro nikt nie zachorował, to wszystko było w porządku". Prawo pacjenta do bezpiecznych warunków leczenia chroni przed zagrożeniem, a nie dopiero po szkodzie.

Brak pieniędzy i pandemia COVID-19 nie usprawiedliwiają zaniechań

NSA nie miał wątpliwości, że argumentacja szpitala o braku możliwości finansowych oraz pandemii COVID-19 nie usprawiedliwia zaniechań. Szpital ma bezwzględny obowiązek reagować niezwłocznie i skutecznie na wszelkie stwierdzone uchybienia sanitarne.

Co to znaczy w praktyce? Szpital musi priorytetowo traktować bezpieczeństwo pacjentów – nawet jeśli wymaga to przesunięcia środków z innych celów. Trudna sytuacja finansowa czy pandemia nie zwalniają z obowiązku spełnienia norm sanitarnych.

Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo ocenić zaniechania – nawet jeśli sanepid już działa

Szpital twierdził, że skoro sanepid już nałożył kary, to Rzecznik nie ma podstaw do wszczęcia postępowania. NSA odrzucił ten argument.

NSA wyjaśnił, że:

Rzecznik nie ocenia merytorycznie wymogów sanitarnych (to kompetencja sanepidu),

Rzecznik uwzględnia stanowisko sanepidu, a następnie przeprowadza własne postępowanie w zakresie ustalenia, czy zapewniono pacjentom bezpieczeństwo przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Co to znaczy w praktyce? Rzecznik może działać równolegle z sanepidem i nałożyć dodatkowe obowiązki na szpital w zakresie ochrony praw pacjentów.

Praktyka naruszająca zbiorowe prawa to zorganizowane zaniechanie

NSA potwierdził, że praktyka szpitala była bezprawnym i zorganizowanym zaniechaniem w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta.

Co to znaczy „zorganizowane zaniechanie"?

Nie chodzi tylko o jednorazowe uchybienie, ale o powtarzalność zachowania wskazującą na stałość postępowania,

wskazującą na stałość postępowania, Szpital przez ponad rok systematycznie nie wykonywał nakazów sanepidu,

sanepidu, Nie jest konieczne „planowe" czy celowe naruszanie praw – wystarczy, że podmiot przewidywał skutki swojego zaniechania i na nie się godził.

Czym są bakterie Legionella i dlaczego są niebezpieczne?

Bakterie z rodzaju Legionella to drobnoustroje występujące w wodzie ciepłej (25–45°C), które mogą powodować:

Chorobę legionistów ( ciężkie zapalenie płuc ) – śmiertelność wynosi 5–30% nawet przy leczeniu,

) – śmiertelność wynosi 5–30% nawet przy leczeniu, Gorączkę pontiac – łagodniejsza postać przypominająca grypę,

– łagodniejsza postać przypominająca grypę, Pozapłucne postaci zakażenia: zapalenie wsierdzia, kości, trzustki, węzłów chłonnych.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Osoby starsze (powyżej 50 lat),

Pacjenci o obniżonej odporności (po przeszczepach, na chemioterapii),

Chorzy przewlekle (cukrzyca, choroby płuc, serca).

Jak dochodzi do zakażenia?

Bakterie przenikają do organizmu przez wdychanie aerozoli wodno-powietrznych (np. podczas kąpieli pod prysznicem). Dlatego sanepid zakazał korzystania z pryszniców w szpitalu.

Jakie normy jakości wody obowiązują w szpitalach?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, liczba bakterii Legionella w wodzie ciepłej nie może przekraczać:

100 jtk/100 ml – w instalacjach wewnętrznych budynków ogólnie ,

– w instalacjach wewnętrznych budynków , 50 jtk/1000 ml – na oddziałach intensywnej terapii oraz tam, gdzie przebywają pacjenci o obniżonej odporności.

Ważne Skrót jtk - to jednostka tworząca kolonię.

Kto kontroluje jakość wody w szpitalach?

Państwowa Inspekcja Sanitarna – przeprowadza kontrole, nakazuje działania naprawcze, nakłada kary,

– przeprowadza kontrole, nakazuje działania naprawcze, nakłada kary, a Rzecznik Praw Pacjenta – ocenia na podstawie wyników kontroli sanepidowskiej oraz podjętych przez szpital działań, czy zapewnia pacjentom bezpieczeństwo sanitarne wymagane w ramach praw pacjenta.

Jakie prawa ma pacjent w kontekście bezpieczeństwa sanitarnego?

W kontekście bezpieczeństwa sanitarnego można wyróżnić następujące prawa pacjenta:

Prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach sanitarnych : art. 8 ustawy o prawach pacjenta. Szpital musi spełniać normy sanitarne (woda, czystość, dezynfekcja).

: art. 8 ustawy o prawach pacjenta. Szpital musi spełniać normy sanitarne (woda, czystość, dezynfekcja). Prawo do informacji o zagrożeniach : art. 9 ustawy o prawach pacjenta. Szpital powinien poinformować o zagrożeniach (np. bakterie w wodzie).

: art. 9 ustawy o prawach pacjenta. Szpital powinien poinformować o zagrożeniach (np. bakterie w wodzie). Prawo do ochrony przed praktykami naruszającymi zbiorowe prawa : art. 59 ustawy o prawach pacjenta. Rzecznik może nakazać zaniechanie praktyk szkodliwych.

: art. 59 ustawy o prawach pacjenta. Rzecznik może nakazać zaniechanie praktyk szkodliwych. Prawo do skargi do Rzecznika Praw Pacjenta: art. 50 ustawy o prawach pacjenta. Każdy może złożyć skargę na podmiot leczniczy.

Co grozi szpitalowi za naruszenie praw pacjentów?

Możliwe konsekwencje dla szpitala za naruszanie praw pacjentów to:

Grzywny od sanepidu (w tej sprawie: trzy grzywny w celu przymuszenia),

(w tej sprawie: trzy grzywny w celu przymuszenia), Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta z rygorem natychmiastowej wykonalności,

z rygorem natychmiastowej wykonalności, Obowiązek naprawy uchybień w wyznaczonym terminie,

w wyznaczonym terminie, Możliwość upublicznienia informacji o naruszeniu praw pacjentów (art. 66 ustawy),

o naruszeniu praw pacjentów (art. 66 ustawy), Odpowiedzialność cywilna – pacjent może domagać się odszkodowania za szkodę na zdrowiu,

– pacjent może domagać się odszkodowania za szkodę na zdrowiu, Konsekwencje karne – w przypadku narażenia życia lub zdrowia (art. 160 Kodeksu karnego).

Co może zrobić pacjent, jeśli podejrzewa naruszenie norm sanitarnych w szpitalu, gdzie był hospitalizowany?

Krok 1: Zgłoś skargę do kierownictwa szpitala

Każdy szpital ma obowiązek rozpatrzyć skargę pacjenta (art. 52 ustawy o prawach pacjenta).

Krok 2: Zgłoś sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta

Możesz złożyć skargę przez:

Formularz online na stronie www.gov.pl/web/rpp,

E-mail: kancelaria@rpp.gov.pl,

Pisemnie: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

Krok 3: Zgłoś sprawę do sanepidu

Jeśli podejrzewasz zagrożenie sanitarne (np. brudna woda, pleśń), możesz zgłosić to do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Krok 4: Złóż pozew cywilny o odszkodowanie

Jeśli doznałeś szkody na zdrowiu z powodu warunków sanitarnych w szpitalu, możesz domagać się odszkodowania w sądzie.

Skutki wyroku NSA dla szpitali oraz praw pacjenta - szybkie podsumowanie

Wyrok NSA to precedens w ochronie praw pacjentów. Samo zagrożenie zakażeniem – nawet bez faktycznych zachorowań – wystarczy, by uznać praktykę szpitala za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Brak pieniędzy i pandemia nie usprawiedliwiają zaniechań w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Pacjent ma prawo do leczenia w bezpiecznych warunkach – a szpital musi reagować niezwłocznie na każde zagrożenie.

Bezpieczeństwo sanitarne pacjentów w szpitalach - pytania i odpowiedzi po wyroku NSA (FAQ)

1. Czy szpital musi informować pacjentów o bakteriach w wodzie?

Tak. Zgodnie z art. 9 ustawy o prawach pacjenta, pacjent ma prawo do informacji o zagrożeniach związanych z leczeniem, w tym o zagrożeniach sanitarnych.

2. Co zrobić, jeśli zachorowałem po pobycie w szpitalu z powodu bakterii w wodzie?

Możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, zgłosić sprawę do sanepidu oraz dochodzić odszkodowania w sądzie cywilnym.

3. Czy brak faktycznych zakażeń oznacza, że szpital nie naruszył praw pacjentów?

Nie. NSA wyraźnie stwierdził, że samo zagrożenie zakażeniem wystarczy – nie trzeba czekać na faktyczne zachorowania.

4. Ile może wynieść grzywna od sanepidu za przekroczenie norm sanitarnych?

Grzywna jest nakładana w celu przymuszenia do wykonania obowiązków i może być wielokrotnie ponawiana (w tej sprawie sanepid nałożył trzy grzywny).

5. Czy Rzecznik Praw Pacjenta może zamknąć szpital?

Nie. Rzecznik może nakazać zaniechanie praktyk naruszających prawa pacjentów, ale decyzję o zamknięciu szpitala podejmują inne organy.

6. Jak długo szpital ma czas na naprawę uchybień sanitarnych?

Terminy wyznacza sanepid w decyzji. A Rzecznik Praw Pacjenta może zobowiązać szpital do złożenia informacji o stanie realizacji usunięcia naruszenia.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 26 lutego 2026 r., II GSK 2112/22)