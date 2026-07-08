REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Nieruchomości » Wywłaszczenie pod drogę bez odszkodowania, ale świeży wyrok NSA z 2026 r. chroni spadkobierców przed błędami administracji

Wywłaszczenie pod drogę bez odszkodowania, ale świeży wyrok NSA z 2026 r. chroni spadkobierców przed błędami administracji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lipca 2026, 13:08
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
kobieta z laptopem oraz dokumentami w dłoniach w salonie z oknem na roślinność w tle
Wygrała z ministerstwem. Zobacz, jak bronić ojcowizny przed państwem
shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA, urząd po wniesieniu odwołania nie może wydać decyzji na Twoją niekorzyść, jeśli szczegółowo tego nie uzasadni. Głośna sprawa córki, która walczyła o odszkodowanie za działkę zabraną ojcu pod gminną drogę, udowadnia, że zwykły obywatel nie jest bezradny w starciu z machiną państwową. Sprawdź, jak bronić się przed błędami i arogancją urzędniczą.

rozwiń >

Ziemia pod drogę. Jak urzędy unikają wypłaty odszkodowań?

Wielu naszych czytelników zapewne doskonale zna ten scenariusz z życia własnej rodziny lub sąsiada. Gmina decyduje się na budowę nowej drogi, a pod asfalt trafiają fragmenty prywatnych pól i podwórek. Tak było w przypadku pana J.M., któremu jeszcze w 1988 roku zabrano ponad 400 metrów kwadratowych ziemi pod drogę publiczną. Niestety, ojciec rodziny nie doczekał się rekompensaty za życia.

REKLAMA

REKLAMA

Sprawę postanowiła doprowadzić do końca jego córka (spadkobierczyni). Niestety, w 2010 roku starosta odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że należność za drogę „skompensowano” rzekomymi starymi opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kobieta nie złożyła broni i wnioskowała o unieważnienie tej krzywdzącej decyzji. Gdy wydawało się, że odnosi sukces (wojewoda po odwołaniu przyznał, że starosta naruszył prawo), do akcji wkroczyło ministerstwo, które... drastycznie pogorszyło sytuację kobiety.

Czym jest zakaz orzekania na niekorzyść składającego odwołanie od decyzji (reformationis in peius)?

Wyrok NSA (sygn. akt I OSK 1740/24) opiera się na fundamencie, który chroni każdego z nas przed strachem przed urzędami. Córka, odwołując się do Ministra Rozwoju, liczyła na pełne unieważnienie błędnej decyzji starosty. Zamiast tego, Minister cofnął korzystne dla niej rozstrzygnięcie Wojewody. Kobieta straciła wszystko, a urząd nawet nie wyjaśnił w piśmie, dlaczego tak postąpił.

Co to jest zakaz reformationis in peius?

To podstawowa zasada Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 139 k.p.a.), oznaczająca zakaz orzekania na niekorzyść strony odwołującej się. Mówi ona o tym, że obywatel, który składa odwołanie od decyzji urzędu, musi czuć się bezpiecznie. Urząd wyższej instancji nie może wydać gorszej decyzji niż ta, od której obywatel się odwołuje. Odwołanie ma służyć poprawie sytuacji mieszkańca, a w najgorszym razie – utrzymaniu jej bez zmian. Wyjątki od tej reguły są niezwykle rzadkie i muszą być obszernie uzasadnione.

REKLAMA

Ważne

Sąd Administracyjny uznał postępowanie urzędników za niedopuszczalne. Państwo nie może karać obywatela za to, że ten domaga się sprawiedliwości za odebraną ojcowiznę.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE. PODATEK LEŚNY, PODATEK ROLNY

Arogancja ministerstwa. Tłumaczenia dopiero w sądzie to za mało

Najbardziej bulwersujący w sprawie był fakt, że Ministerstwo wydało decyzję krzywdzącą mieszkankę wsi, ale nie podało w swoim piśmie żadnych prawnych powodów, dla których zastosowano wyjątek od zasady niepogarszania sytuacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dopiero gdy kobieta, czując się bezsilna, poszła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, urzędnicy z ministerstwa napisali tzw. odpowiedź na skargę, w której zaczęli gęsto tłumaczyć swoje powody.

Naczelny Sąd Administracyjny w 2026 roku dobitnie stwierdził: odpowiedź do sądu nie może zastępować uzasadnienia decyzji! Jeśli urząd odbiera Ci Twoje prawa, musi w samej decyzji napisać krok po kroku, dlaczego to robi. Sąd wytknął urzędnikom, że rolą obywatela nie jest zgadywanie, co urzędnik miał na myśli. Sąd nie jest też po to, by na sali rozpraw szukać argumentów na obronę błędów urzędu. Organ państwowy, wydając negatywną decyzję, ma obowiązek „wyłożyć karty na stół” od razu.

KALKULATOR DAT

Kiedy urząd może wydać gorszą decyzję po Twoim odwołaniu?

Zastanawiasz się pewnie, czy urząd w ogóle ma prawo pogorszyć Twoją sytuację, gdy np. walczysz o zasiłek, pozwolenie na budowę czy odszkodowanie. Tak, ale Naczelny Sąd Administracyjny przypomina, że to absolutny margines spraw.

Wyjątki od zasady, czyli kiedy urząd może orzec na Twoją niekorzyść:

  • Rażące naruszenie prawa: kiedy pierwotna decyzja była ewidentnym bezprawiem (np. przyznano rentę osobie, która przedstawiła sfałszowane dokumenty zmarłego męża).
  • Rażące naruszenie interesu społecznego: kiedy utrzymanie decyzji zagraża dobru ogółu (np. błąd urzędnika pozwolił na budowę w oczywisty sposób niezgodnie z miejscowym planem).
Ważne

Nawet w tych rzadkich i ewidentnych przypadkach, urzędnik musi opisać, jaki konkretnie interes społeczny ucierpi, jeśli decyzja nie zostanie zmieniona na niekorzyść skarżącego. Nie wystarczy napisać „bo takie jest prawo”.

Jak wyrok NSA w sprawie wywłaszczeniowej wpływa na prawa obywateli w 2026 r.?

W sprawach spadkowych, majątkowych i urzędowych, szczególnie na wsiach, strach przed „wyższym urzędem” jest ogromny. Wiele osób odpuszcza walkę o swoje, bojąc się, że po złożeniu odwołania „urzędnicy znajdą coś innego i będzie jeszcze gorzej”. Jednak niesłusznie.

Prawa obywatela w urzędzie: niesłuszne obawy a zasady z najnowszego wyroku NSA [TABELA]

Sytuacja w urzędzie

Czego boi się obywatel?

Co mówi wyrok NSA z 2026 r.?

Złożenie odwołania

„Jak się odwołam od niskiego odszkodowania, to zabiorą mi je całkowicie.”

Urząd nie może tego zrobić. W najgorszym razie otrzymasz to samo, co na początku (chyba że pierwotna decyzja rażąco naruszała prawo).

Pismo z odmową

„Dostałam pismo, ale nie ma w nim słowa wyjaśnienia, dlaczego mi odmówiono. Może nie mam racji?”

Urząd złamał w ten sposób prawo. Brak uzasadnienia odmowy to podstawa do wygrania w sądzie.

Uzupełnianie braków

„Urzędnik dopiero w sądzie zdradzi, dlaczego wydał decyzję na moją niekorzyść i okaże się, że o czymś nie wiedziałam.”

To za późno dla urzędu. Argumenty urzędnika wymyślone dopiero na etapie sądu są dla sędziego nieistotne - brak był w decyzji i to ocenia sąd.

Dzięki postawie upartej córki, która do końca walczyła o odszkodowanie za ziemię ojca, Naczelny Sąd Administracyjny wytyczył urzędnikom sztywne ramy zachowania. Jeśli walczysz o swoje przed urzędem gminy czy ministerstwem, pamiętaj, że prawo chroni Cię przed urzędniczą samowolą i zatajaniem informacji.

Decyzja odmowna urzędu bez uzasadnienia - najważniejsze pytania i odpowiedzi po nowym wyroku NSA (FAQ)

1. Czy można złożyć odwołanie bez ryzyka pogorszenia własnej sytuacji?

Tak, w zdecydowanej większości przypadków chroni Cię zasada zakazu reformationis in peius. Oznacza to, że organ odwoławczy (wyższej instancji) nie może wydać decyzji gorszej niż ta, od której się odwołujesz. Ryzyko istnieje tylko wtedy, gdy pierwsza decyzja w ewidentny i rażący sposób łamała prawo.

2. Co zrobić, gdy dostałem negatywną decyzję od urzędu, w której nie ma uzasadnienia?

Decyzja, zwłaszcza taka, która odbiera Ci prawa lub nakłada obowiązki, musi mieć jasne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz prawne. Brak takiego uzasadnienia to poważny błąd urzędu i doskonała podstawa do wygrania sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

3. Czy państwo płaci za grunty zabrane pod drogi publiczne?

Tak. Zgodnie z Konstytucją RP, wywłaszczenie na cele publiczne jest możliwe tylko i wyłącznie za słusznym odszkodowaniem. Wiele starszych osób nie wie, że jeśli gmina zabrała ich pola lata temu bez rekompensaty, oni lub ich dzieci (spadkobiercy) mają prawo domagać się wypłaty należnych im środków.

4. Czy sąd może sam zebrać dokumenty w mojej sprawie przeciwko gminie?

Nie. Zgodnie z omawianym wyrokiem, sąd administracyjny jedynie kontroluje, czy urząd działał zgodnie z prawem. Sąd nie jest po to, aby załatwiać sprawę za urzędnika, gromadzić za niego dowody czy szukać usprawiedliwień dla jego błędów. Ustalenie prawdy i zebranie papierów to obowiązek urzędu.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 19 maja 2026 r., sygn. I OSK 1740/24)

Powiązane
Reforma finansów samorządów – 53 mld zł więcej w 2 lata, ale i problemy do poprawy w 2027 roku
Reforma finansów samorządów – 53 mld zł więcej w 2 lata, ale i problemy do poprawy w 2027 roku
Nabycie udziału w mieszkaniu bez PCC - zwolnienie podatkowe obejmuje nie tylko całość, ale i udział
Nabycie udziału w mieszkaniu bez PCC - zwolnienie podatkowe obejmuje nie tylko całość, ale i udział
Raport GUS za 2025 r.: ile zużyliśmy wody, a ile wyprodukowaliśmy śmieci w całej Polsce?
Raport GUS za 2025 r.: ile zużyliśmy wody, a ile wyprodukowaliśmy śmieci w całej Polsce?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wywłaszczenie pod drogę bez odszkodowania, ale świeży wyrok NSA z 2026 r. chroni spadkobierców przed błędami administracji
08 lip 2026

Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA, urząd po wniesieniu odwołania nie może wydać decyzji na Twoją niekorzyść, jeśli szczegółowo tego nie uzasadni. Głośna sprawa córki, która walczyła o odszkodowanie za działkę zabraną ojcu pod gminną drogę, udowadnia, że zwykły obywatel nie jest bezradny w starciu z machiną państwową. Sprawdź, jak bronić się przed błędami i arogancją urzędniczą.
Utrata licencji na taksówkę za brak identyfikatora - ważny wyrok NSA z 2026 roku chroni pasażerów
08 lip 2026

Według najnowszego wyroku NSA z 2026 roku, brak fizycznego identyfikatora ze zdjęciem w taksówce to rażące naruszenie prawa. Nawet jeśli zamawiamy przejazd przez aplikację w telefonie, a kierowca uważa to za zbędny wymóg, za brak dokumentu w aucie grozi natychmiastowe cofnięcie licencji. Sprawdź, co ten wyrok oznacza dla Twojego bezpieczeństwa i dlaczego urzędy są tak surowe?
Zakup złota nowe przepisy od 2027 roku w Polsce i UE. Obowiązkowa weryfikacja nabywcy i ograniczenie płatności gotówkowych. Co się zmieni w praktyce?
08 lip 2026

Od 2027 roku zmieni się przede wszystkim to, że przy określonych kwotach weryfikacja klienta nie będzie już zależała wyłącznie od oceny konkretnej transakcji czy procedur danego sprzedawcy, ale stanie się obowiązkiem wynikającym wprost z unijnych przepisów. Przy transakcjach gotówkowych od 3 000 euro dealer będzie musiał ustalić, kto kupuje kruszec. Od 10 000 euro weryfikacja będzie szersza, a powyżej tej kwoty możliwa będzie już tylko płatność bezgotówkowa. Trzeba jasno powiedzieć, że nie będzie to rewolucja. Kto kupuje złoto w oficjalnym obrocie, już dziś zostawia po sobie ślad: fakturę, potwierdzenie przelewu czy dokumenty transakcji.

Renta chorobowa dla osób po 50. roku życia: Komu przysługuje? Ile wynosi?
08 lip 2026

Renta chorobowa, formalnie nazywana rentą z tytułu niezdolności do pracy, jest istotnym świadczeniem dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie kontynuować aktywności zawodowej. Dla osób po 50. roku życia, które często zmagają się z przewlekłymi schorzeniami, świadczenie to może stanowić ważne wsparcie. Obowiązują konkretne zasady przyznawania i wyliczania renty chorobowej, które warto poznać.

REKLAMA

Uznanie nowej mniejszości narodowej w Polsce, przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku
08 lip 2026

Została opublikowana zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mająca na celu uznanie społeczności greckiej zamieszkującej w Polsce jako mniejszości narodowej. Jakie prawa uzyskają Grecy?
Notariusze z nowym cennikiem. Rząd podnosi stawki za testamenty, spadki i nieruchomości
08 lip 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zmiany mają charakter waloryzacyjny i obejmują m.in. testamenty, sprawy spadkowe, pełnomocnictwa, protokoły, wypisy oraz czynności związane z księgami wieczystymi. Resort podkreśla, że nowe przepisy nie wprowadzają sztywnych cen – strony nadal będą mogły ustalić wynagrodzenie notariusza na poziomie niższym od maksymalnego.
Sprzedała dom z babcią w środku! Prawo na to pozwala, ale senior zostaje sam. Czy nowy właściciel powinien zapewnić opiekę?
07 lip 2026

Pani Jadwiga przekazała wnuczce dom w zamian za opiekę. Ta go sprzedała – razem z zamieszkującą seniorką. Niewielu wie, że to możliwe. Co wtedy z obowiązkami? Czy nowy właściciel musi zapewnić opiekę? Prawniczka wyjaśnia, jak działa prawo dożywocia i czego się wystrzegać.
Osoby niepełnosprawne bez skutecznej ochrony prawnej. Przepisy są, ale nie działają - będą zmiany?
08 lip 2026

Osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy psów asystujących wciąż napotykają przeszkody w codziennym życiu. Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi na odmowy wstępu do restauracji, parków czy lekarza – mimo obowiązujących przepisów gwarantujących takie prawo. Dlaczego? Regulacje wprawdzie istnieją, ale nie przewidują sankcji ani skutecznego egzekwowanie prawa. Co robić teraz?

REKLAMA

Rząd zdecydował: będzie zmiana przepisów dotyczących karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko przez kluczową datę 12 lipca 2026 r.
07 lip 2026

Rząd przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych, która wykreśla kartę parkingową z katalogu dokumentów trzeciej kategorii. Powodem jest unijna dyrektywa wprowadzająca wspólny, europejski wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami – jej wdrożenie sprawia, że dostosowywanie obecnego, krajowego wzoru do nowych zabezpieczeń byłoby nieopłacalne i prowadziłoby do podwójnych kosztów budżetowych.
Przygotuj stertę papierów w RODO, bo inaczej kara 10 000 zł za utratę konta
07 lip 2026

W przypadku włamania na konto firmowe przedsiębiorca może zapłacić karę. Nawet jeżeli nic nie zapobiegłoby atakowi hakera, to posiadanie odpowiednich dokumentów chroni przed karą, np. w wysokości 10 000 zł. Dlatego jako administratorzy danych gromadźcie dokumenty potwierdzające, że posiadacie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Przeprowadzajcie analizy ryzyka dla procesu przetwarzania danych osobowych. Testujcie zabezpieczenia i oceniajcie ich skuteczność. W mojej opinii nie ma znaczenia, czy Wasze działania mają znaczenie praktyczne (w sensie tego, czy zapobiegłyby włamaniu na konto). Ważne, aby dysponować dokumentami pokazującymi Waszą staranność. Nie ochronią one przed hakerem, ale ochronią przed karą na podstawie przepisów RODO. Bez zgromadzenia odpowiednich dokumentów nawet niezawiniona utrata kontroli nad kontem e-mail oznacza nałożenie kary.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA