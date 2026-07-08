Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA, urząd po wniesieniu odwołania nie może wydać decyzji na Twoją niekorzyść, jeśli szczegółowo tego nie uzasadni. Głośna sprawa córki, która walczyła o odszkodowanie za działkę zabraną ojcu pod gminną drogę, udowadnia, że zwykły obywatel nie jest bezradny w starciu z machiną państwową. Sprawdź, jak bronić się przed błędami i arogancją urzędniczą.

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Ziemia pod drogę. Jak urzędy unikają wypłaty odszkodowań?

Wielu naszych czytelników zapewne doskonale zna ten scenariusz z życia własnej rodziny lub sąsiada. Gmina decyduje się na budowę nowej drogi, a pod asfalt trafiają fragmenty prywatnych pól i podwórek. Tak było w przypadku pana J.M., któremu jeszcze w 1988 roku zabrano ponad 400 metrów kwadratowych ziemi pod drogę publiczną. Niestety, ojciec rodziny nie doczekał się rekompensaty za życia.

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Sprawę postanowiła doprowadzić do końca jego córka (spadkobierczyni). Niestety, w 2010 roku starosta odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że należność za drogę „skompensowano” rzekomymi starymi opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kobieta nie złożyła broni i wnioskowała o unieważnienie tej krzywdzącej decyzji. Gdy wydawało się, że odnosi sukces (wojewoda po odwołaniu przyznał, że starosta naruszył prawo), do akcji wkroczyło ministerstwo, które... drastycznie pogorszyło sytuację kobiety.

Czym jest zakaz orzekania na niekorzyść składającego odwołanie od decyzji (reformationis in peius)?

Wyrok NSA (sygn. akt I OSK 1740/24) opiera się na fundamencie, który chroni każdego z nas przed strachem przed urzędami. Córka, odwołując się do Ministra Rozwoju, liczyła na pełne unieważnienie błędnej decyzji starosty. Zamiast tego, Minister cofnął korzystne dla niej rozstrzygnięcie Wojewody. Kobieta straciła wszystko, a urząd nawet nie wyjaśnił w piśmie, dlaczego tak postąpił.

Co to jest zakaz reformationis in peius?

To podstawowa zasada Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 139 k.p.a.), oznaczająca zakaz orzekania na niekorzyść strony odwołującej się. Mówi ona o tym, że obywatel, który składa odwołanie od decyzji urzędu, musi czuć się bezpiecznie. Urząd wyższej instancji nie może wydać gorszej decyzji niż ta, od której obywatel się odwołuje. Odwołanie ma służyć poprawie sytuacji mieszkańca, a w najgorszym razie – utrzymaniu jej bez zmian. Wyjątki od tej reguły są niezwykle rzadkie i muszą być obszernie uzasadnione.

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Ważne Sąd Administracyjny uznał postępowanie urzędników za niedopuszczalne. Państwo nie może karać obywatela za to, że ten domaga się sprawiedliwości za odebraną ojcowiznę.

Arogancja ministerstwa. Tłumaczenia dopiero w sądzie to za mało

Najbardziej bulwersujący w sprawie był fakt, że Ministerstwo wydało decyzję krzywdzącą mieszkankę wsi, ale nie podało w swoim piśmie żadnych prawnych powodów, dla których zastosowano wyjątek od zasady niepogarszania sytuacji.

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Dopiero gdy kobieta, czując się bezsilna, poszła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, urzędnicy z ministerstwa napisali tzw. odpowiedź na skargę, w której zaczęli gęsto tłumaczyć swoje powody.

Naczelny Sąd Administracyjny w 2026 roku dobitnie stwierdził: odpowiedź do sądu nie może zastępować uzasadnienia decyzji! Jeśli urząd odbiera Ci Twoje prawa, musi w samej decyzji napisać krok po kroku, dlaczego to robi. Sąd wytknął urzędnikom, że rolą obywatela nie jest zgadywanie, co urzędnik miał na myśli. Sąd nie jest też po to, by na sali rozpraw szukać argumentów na obronę błędów urzędu. Organ państwowy, wydając negatywną decyzję, ma obowiązek „wyłożyć karty na stół” od razu.

Kiedy urząd może wydać gorszą decyzję po Twoim odwołaniu?

Zastanawiasz się pewnie, czy urząd w ogóle ma prawo pogorszyć Twoją sytuację, gdy np. walczysz o zasiłek, pozwolenie na budowę czy odszkodowanie. Tak, ale Naczelny Sąd Administracyjny przypomina, że to absolutny margines spraw.

Wyjątki od zasady, czyli kiedy urząd może orzec na Twoją niekorzyść:

Rażące naruszenie prawa : kiedy pierwotna decyzja była ewidentnym bezprawiem (np. przyznano rentę osobie, która przedstawiła sfałszowane dokumenty zmarłego męża).

: kiedy pierwotna decyzja była ewidentnym bezprawiem (np. przyznano rentę osobie, która przedstawiła sfałszowane dokumenty zmarłego męża). Rażące naruszenie interesu społecznego: kiedy utrzymanie decyzji zagraża dobru ogółu (np. błąd urzędnika pozwolił na budowę w oczywisty sposób niezgodnie z miejscowym planem).

Ważne Nawet w tych rzadkich i ewidentnych przypadkach, urzędnik musi opisać, jaki konkretnie interes społeczny ucierpi, jeśli decyzja nie zostanie zmieniona na niekorzyść skarżącego. Nie wystarczy napisać „bo takie jest prawo”.

Jak wyrok NSA w sprawie wywłaszczeniowej wpływa na prawa obywateli w 2026 r.?

W sprawach spadkowych, majątkowych i urzędowych, szczególnie na wsiach, strach przed „wyższym urzędem” jest ogromny. Wiele osób odpuszcza walkę o swoje, bojąc się, że po złożeniu odwołania „urzędnicy znajdą coś innego i będzie jeszcze gorzej”. Jednak niesłusznie.

Prawa obywatela w urzędzie: niesłuszne obawy a zasady z najnowszego wyroku NSA [TABELA]

Sytuacja w urzędzie Czego boi się obywatel? Co mówi wyrok NSA z 2026 r.? Złożenie odwołania „Jak się odwołam od niskiego odszkodowania, to zabiorą mi je całkowicie.” Urząd nie może tego zrobić. W najgorszym razie otrzymasz to samo, co na początku (chyba że pierwotna decyzja rażąco naruszała prawo). Pismo z odmową „Dostałam pismo, ale nie ma w nim słowa wyjaśnienia, dlaczego mi odmówiono. Może nie mam racji?” Urząd złamał w ten sposób prawo. Brak uzasadnienia odmowy to podstawa do wygrania w sądzie. Uzupełnianie braków „Urzędnik dopiero w sądzie zdradzi, dlaczego wydał decyzję na moją niekorzyść i okaże się, że o czymś nie wiedziałam.” To za późno dla urzędu. Argumenty urzędnika wymyślone dopiero na etapie sądu są dla sędziego nieistotne - brak był w decyzji i to ocenia sąd.

Dzięki postawie upartej córki, która do końca walczyła o odszkodowanie za ziemię ojca, Naczelny Sąd Administracyjny wytyczył urzędnikom sztywne ramy zachowania. Jeśli walczysz o swoje przed urzędem gminy czy ministerstwem, pamiętaj, że prawo chroni Cię przed urzędniczą samowolą i zatajaniem informacji.

Decyzja odmowna urzędu bez uzasadnienia - najważniejsze pytania i odpowiedzi po nowym wyroku NSA (FAQ)

1. Czy można złożyć odwołanie bez ryzyka pogorszenia własnej sytuacji?

Tak, w zdecydowanej większości przypadków chroni Cię zasada zakazu reformationis in peius. Oznacza to, że organ odwoławczy (wyższej instancji) nie może wydać decyzji gorszej niż ta, od której się odwołujesz. Ryzyko istnieje tylko wtedy, gdy pierwsza decyzja w ewidentny i rażący sposób łamała prawo.

2. Co zrobić, gdy dostałem negatywną decyzję od urzędu, w której nie ma uzasadnienia?

Decyzja, zwłaszcza taka, która odbiera Ci prawa lub nakłada obowiązki, musi mieć jasne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz prawne. Brak takiego uzasadnienia to poważny błąd urzędu i doskonała podstawa do wygrania sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

3. Czy państwo płaci za grunty zabrane pod drogi publiczne?

Tak. Zgodnie z Konstytucją RP, wywłaszczenie na cele publiczne jest możliwe tylko i wyłącznie za słusznym odszkodowaniem. Wiele starszych osób nie wie, że jeśli gmina zabrała ich pola lata temu bez rekompensaty, oni lub ich dzieci (spadkobiercy) mają prawo domagać się wypłaty należnych im środków.

4. Czy sąd może sam zebrać dokumenty w mojej sprawie przeciwko gminie?

Nie. Zgodnie z omawianym wyrokiem, sąd administracyjny jedynie kontroluje, czy urząd działał zgodnie z prawem. Sąd nie jest po to, aby załatwiać sprawę za urzędnika, gromadzić za niego dowody czy szukać usprawiedliwień dla jego błędów. Ustalenie prawdy i zebranie papierów to obowiązek urzędu.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 19 maja 2026 r., sygn. I OSK 1740/24)