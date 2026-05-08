3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

08 maja 2026, 08:03
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Piotr Swat
Shutterstock

Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Infor.pl
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Skarbówka właśnie wydała ważną interpretację
08 maja 2026

Właściciel jednego mieszkania udostępnianego na doby przez platformy takie jak Airbnb czy Booking może w określonych okolicznościach rozliczać przychody ryczałtem od najmu prywatnego, bez zakładania działalności gospodarczej. Dyrektor KIS w interpretacji z 5 maja 2026 r. potwierdził, że nie wyklucza tego nawet powierzenie obsługi firmie zarządzającej.
NSA potwierdził legalność limitów świadczeń w MOPS. W sprawie średnie świadczenie wynosiło 388,72 zł
08 maja 2026

MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
08 maja 2026

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką – przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił również „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.?
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
07 maja 2026

Część producentów napojów ucieka z systemu kaucyjnego poprzez zmianę opakowań na kartonowe, które nie są nim objęte. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza zmian polegających na rozszerzeniu systemu kaucyjnego o kolejne rodzaje opakowań, w tym m.in. kartony po soku czy mleku.

Niebezpieczna idea: dwa rodzaje niepełnosprawności. i niższe świadczenia dla jednej z nich
07 maja 2026

Podzielić niepełnosprawność na dwa rodzaje. Pierwszy wynika z choroby, wypadku lub genetyki. I za tę niepełnosprawność państwo polskie zapłaci świadczenia (np. wspierające). Drugi wynika z wieku. I za skutki starości, takie jak demencja czy ograniczenia ruchowe, świadczeń nie będzie. W tej idei starość uznawana jest za „niepełnosprawność naturalną”, za którą państwo nie chce płacić takich samych pieniędzy jak za „nienaturalną” niepełnosprawność. Dla mnie to niebezpieczna idea. W artykule przedstawiam dwa jej przykłady.
Jak złożyć PIT po terminie 2026? Spóźnieni mogą jeszcze uniknąć kary i odzyskać pieniądze
08 maja 2026

Wielu podatników odetchnęło z ulgą po zakończeniu rozliczeń PIT za 2025 rok, ale nie wszyscy zdążyli dopilnować formalności na czas. Część osób zapomniała wysłać deklarację, inni dopiero po terminie zauważyli brak ulg albo błędy w rozliczeniu. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie zamyka drogi do odzyskania pieniędzy czy poprawienia dokumentów. Co więcej, już dziś wieczorem ponownie zacznie działać ważna usługa Ministerstwa Finansów.
Można złożyć lub zmienić PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie.
07 maja 2026
W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian.
07 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: dziś, 7 maja po godzinie 21:00, ponownie rusza usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.
Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.

Pracownicy spodziewają się podwyżek, a tymczasem niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone
08 maja 2026

Czy wdrożenie w Polsce regulacji dotyczących wzmocnienia stosowania zasady równości przejrzystości płac będzie oznaczało dla pracowników podwyżki? W niektórych przypadkach może tak się zdarzyć. Jednak równie prawdopodobne jest to, że pracodawcy zechcą niektóre wynagrodzenia obniżyć. Dlaczego?
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
07 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.
