Pracownicy spodziewają się podwyżek, a tymczasem niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone

Pracownicy spodziewają się podwyżek, a tymczasem niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone

08 maja 2026, 04:00
Małgorzata Masłowska
Czy wdrożenie w Polsce regulacji dotyczących wzmocnienia stosowania zasady równości przejrzystości płac będzie oznaczało dla pracowników podwyżki? W niektórych przypadkach może tak się zdarzyć. Jednak równie prawdopodobne jest to, że pracodawcy zechcą niektóre wynagrodzenia obniżyć. Dlaczego?

Pracownicy spodziewają się podwyżek

Pracownicy czekają na wdrożenie w Polsce regulacji dotyczących przejrzystości i równości wynagrodzeń. Jednym z powodów, dla których upatrują w nich szansy na poprawę swojej sytuacji jest to, że będą one zobowiązywały pracodawców – w dużym uproszczeniu – do wprowadzenia transparentnej siatki płac i zapobiegania powstawaniu luki płacowej. To zaś będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia szeregu działań, w tym wartościowania stanowisk pracy i – oczekiwanego przez wiele osób – wyrównania płac pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Jednak czy te działania będą zawsze oznaczały dla pracowników podwyżki?

Trzeba mieć świadomość, że analiza sytuacji płacowej w zakładzie pracy pod kątem czynienia zadość wymogom wynikającym z regulacji dotyczących przejrzystości i równości wynagrodzeń, może dać również odwrotny efekt – w jej wyniku może się bowiem okazać, że niektórzy pracownicy z nieuzasadnionych powodów zarabiają więcej niż pozostałe osoby wykonujące taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. To zaś będzie się wiązało z koniecznością udzielenia odpowiedzi na trudne pytanie – czy z punktu widzenia pracodawcy bardziej uzasadnione będzie podwyższenie wynagrodzeń pozostałym pracownikom, czy obniżenie go temu, który na ich tle zarabia za dużo?

Niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone

Ten etap prac może w praktyce okazać się dla pracodawców najtrudniejszy do wykonania, bo będą musieli ocenić czy długofalowo bardziej opłacalne będzie dla nich podwyższenie wynagrodzeń kilku pracownikom, czy zaryzykowanie utraty tego jednego, który zgodnie z przeprowadzonym wartościowaniem zarabia „za dużo”. Oczywiście należy pamiętać o tym, że żadna z tych zmian związanych z wysokością wynagrodzenia nie będzie mogła zostać przeprowadzona bez zastosowania odpowiednich przepisów z zakresu prawa pracy, co w przypadku chęci obniżenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia będzie się wiązało m.in. z koniecznością złożenia wypowiedzenia zmieniającego. Należy się spodziewać, że w wielu przypadkach docelowo będzie to równoznaczne z zakończeniem stosunku pracy, a w dalszej kolejności z koniecznością zatrudnienia i wdrożenia nowego pracownika. To zaś może okazać się w ogólnym rozrachunku nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne.

Podstawa prawna

projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (UC127)

Źródło: INFOR
