3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski

04 maja 2026, 06:45
Marzena Sarniewicz
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia. 1 lipca 2026 rusza nabór wniosków
Rachunki za ogrzewanie rosną i wiele osób już teraz zastanawia się, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Rząd uruchomił nowe wsparcie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Do wzięcia jest nawet 3500 zł, ale trzeba spełnić określone warunki i zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Dla kogo dopłata do ogrzewania 2026?

Nowe świadczenie, bon ciepłowniczy, skierowane jest przede wszystkim do osób, które ogrzewają mieszkania ciepłem systemowym, czyli korzystają z sieci ciepłowniczych.

Program powstał nie bez powodu. Wraz z wygasaniem mechanizmów mrożenia cen energii, rachunki za prąd i ogrzewanie mogą znacząco wzrosnąć. To właśnie te zmiany mają złagodzić dopłaty.

Bon ciepłowniczy 2026 - kto może dostać dopłaty?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu. Kluczowe są dochody. Wsparcie przysługuje:

  • osobom samotnym z dochodem do 3272, 69 zł netto miesięcznie,
  • rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł netto.

Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie limitu nie przekreśla szans na pieniądze. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli ktoś przekroczy próg o niewielką kwotę, dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ile można dostać? Nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość wsparcia zależy od taryfy ciepła, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. Jeśli koszt ogrzewania z sieci miejskiej przekracza 170 zł za GJ, można ubiegać się o bon ciepłowniczy.

Przy bonie ciepłowniczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

  • 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Wnioski od 1 lipca 2026. Gdzie i jak złożyć?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.
Termin naboru rozpocznie się 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2026 - wniosek do pobrania

W przypadku składania wniosku o bon ciepłowniczy nie ma konieczności korzystania z profilu zaufanego ani ePUAP. Cała procedura została uproszczona, żeby była dostępna dla każdego.

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub bezpośrednio dostawcę ciepła. Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Czy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy jeśli mieszka się w domu jednorodzinnym?

Tu jest najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co praktycznie się nie zdarza.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata pieniędzy?

Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pieniądze trafią na konto w ciągu kilku tygodni.

Ważne: świadczenie jest zwolnione z podatku PIT, nie podlega składkom ZUS.

Z danych GUS wynika, że ponad 11% gospodarstw domowych w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).
Czynsze spadają, ale koszty najmu wciąż wysokie. Jak kształtują się stawki w miastach? [RAPORT]
03 maja 2026

Średnie stawki za wynajęcie mieszkania w sześciu największych miastach spadły - wynika z raportu Grupy Morizon-Gratka. Jednocześnie w górę poszły dodatkowe opłaty regulowane przez najemców, co sprawia, że całkowity koszt najmu pozostaje na zbliżonym poziomie.
Po majówce zmiana pogody. Można się spodziewać przymrozków
03 maja 2026

Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu oraz burze - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
Kim jest Andrzej Poczobut?
03 maja 2026

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.

Wędrówka w Tatrach może być ryzykowna - żmije aktywne. TPN ostrzega
03 maja 2026

Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca.
Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy
03 maja 2026

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.
Droższe kredyty nie zniechęcają Polaków. Te mieszkania sprzedają się najlepiej
03 maja 2026

Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdził silną aktywność na rynku kredytów hipotecznych – wynika z raportu Metrohouse i Credipass. Mimo stabilnych stóp procentowych NBP, napięcia na Bliskim Wschodzie podniosły koszty finansowania długoterminowego i negatywnie wpłynęły na zdolność kredytową klientów.
Nawet 8000 zł na deszczówkę dla właścicieli domów. Nabory mają ruszyć w wojewódzkich funduszach
03 maja 2026

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać do 8000 zł dofinansowania na przydomowe instalacje do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. Program „Mikroretencja” ma być realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabory dla osób fizycznych zapowiedziano na II kwartał 2026 r.

Stadion Narodowy zmieni się w Olimpijski?
03 maja 2026

Zdaniem głównego projektanta Stadionu Narodowego modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Wstępne analizy zakładają m.in. zwiększenie trybun do 80 tys. miejsc i budowę bieżni lekkoatletycznej, która po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana.
Pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlaczego Konstytucja 3 Maja była przełomem
03 maja 2026

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.
