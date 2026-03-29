Świadczenie pielęgnacyjne ponownie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale – wniosek tylko do 27 kwietnia 2026 r. [PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU]

Do 31 grudnia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało również opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale jednym z warunków była rezygnacja przez nich z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W wyroku z dnia 25 marca 2026 r. Trybunał Konstytucyjny uznał powyższą przesłanką za niegodną z Konstytucją, w związku z czym – istnieje teraz możliwość wznowienia postępowań w sprawie świadczenia, w których doszło do odmowy jego przyznania w oparciu o ww. niekonstytucyjny przepis. I o ww. wznowienie (i wypłatę świadczenia) mogą starać się nie tylko rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, ale również – opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Na wystąpienie z wnioskiem jest jednak niewiele czasu.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – komu zgodnie z obecnie obowiązującymi przysługuje świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością?

W aktualnym stanie prawnym – świadczenie pielęgnacyjne, to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

matce albo ojcu,

innemu opiekunowi faktycznemu dziecka,

innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,

małżonkowi jak również

rodzinie zastępczej (niezależnie od pokrewieństwa z dzieckiem), osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli sprawuje opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli – nad dzieckiem), które:

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

albo orzeczeniem o niepełnosprawności , w którym znajduje się wskazanie o :

, w którym znajduje się : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji .



Świadczenie pielęgnacyjne w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2023 r. – komu przed zmianą przepisów przysługiwało świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością?

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, tj. od 1 stycznia 2024 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie tego komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Ważne Do 31 grudnia 2023 r. – świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało bowiem również osobom opiekującym się dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, tj.: matce albo ojcu oraz

innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, – jeżeli osoby te nie podejmowały się lub rezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym warunkiem, od którego – do 31 grudnia 2023 r. – uzależnione było przysługiwanie świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi dorosłej osoby z niepełnosprawnością było to, żeby niepełnosprawność tej osoby (wymagającej opieki) powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od aktywności zawodowej (tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) opiekuna osoby z niepełnosprawnością

Niezwykle istotną kwestią, jeżeli chodzi o warunki, od których – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – uzależnione jest przysługiwanie świadczenia pielęgnacyjnego, jest fakt, że:

Ważne Od 1 stycznia 2024 r. – tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która (jak zostało już wspomniane powyżej) wprowadziła istotne zmiany w zakresie zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dzieci z niepełnosprawnością – osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (bowiem od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje już wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnymi, którzy nie ukończyli 18 roku życia) nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej (zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z wprowadzonymi wówczas zasadami – świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje bowiem bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podejmowanej przez rodzica lub opiekuna dziecka, jak również w zakresie osiąganych przez niego dochodów.

Jak wynikało z uzasadnienia projektu ww. ustawy – nadrzędnym celem ww. ustawy, było umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów niepełnosprawnych dzieci.

Ważne W stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2024 r. bowiem – podjęcie aktywności zawodowej mieszczącej się w ustawowej definicji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, przez opiekuna niepełnosprawnego dziecka (jak również opiekuna dorosłej osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bowiem opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami wówczas również przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne) – wykluczało prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zniesienie zakazu pracy, jako jednego z warunków pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od lat było uzasadnionym postulatem rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. W praktyce, zakaz ten oznaczał bowiem utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego opiekuna niepełnosprawnego dziecka, które podjąłby się jakiegokolwiek „dorywczego” zajęcia, celem podreperowania domowego budżetu, nierzadko obciążonego wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji i niezbędnego dla dziecka sprzętu medycznego. Był więc dla rodzin niepełnosprawnych dzieci wysoce niesprawiedliwy i krzywdzący.

Ponadto, od 1 stycznia 2024 r. – świadczenia pielęgnacyjnego nie pozbawia również pobieranie przez opiekuna dziecka własnego świadczenia emerytalno-rentowego.

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego: odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z powodu aktywności zawodowej (tj. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) przez opiekuna osoby z niepełnosprawnością niezgodna z Konstytucją

W dniu 25 marca 2026 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) ogłosił wyrok (sygn. akt SK 18/22) wydany w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej pozbawienia możliwości zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przypadku przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Stan faktyczny powyższej sprawy przedstawiał się następująco: Skarżący ubiegał się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, uprzednio rezygnując z zatrudnienia w ramach umowy o pracę, aby móc sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. W zakresie, w jakim było to możliwe do pogodzenia ze sprawowaniem opieki – skarżący wykonywał natomiast inną pracę zarobkową – świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia wykonywanej w miejscu swojego zamieszkania. Zlecenia te, były przez skarżącego wykonywane w mocno ograniczonym wymiarze czasowym, a w związku z tym – otrzymywane przez niego wynagrodzenie, jako bezpośrednio związane z przepracowanym czasem – również było mocno ograniczone. Jak wynika ze skargi kasacyjnej – z uwagi na niewielką wysokość wynagrodzenia, z punktu widzenia skarżącego korzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem było niewykonywanie zleceń i otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego, zamiast wynagrodzenia. Mając na uwadze wykonywanie zlecenia (nawet we wspomnianym niewielkim zakresie) – skarżącemu odmówiono jednak przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzję odmowną podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że przesłanka rezygnacji z zatrudnienia oznacza bezwzględny zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy, a zatem – odmowa przyznania skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego była zasadna. Skarżący wywiódł skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił jednak skargę, wskazując w uzasadnieniu, iż ustawodawca nie dopuszcza możliwości pozostawania opiekuna w jakimkolwiek zatrudnieniu, czy stosunku prawnym dotyczącym innej pracy zarobkowej, bez względu na czasowy zakres pracy i uzyskiwane dochody. Z uwagi na powyższe – skarżący wystąpił ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r., w zakresie, w jakim uzależnia prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od przesłanki w postaci rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Ważne Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r., w zakresie, w jakim uzależnia prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 30 Konstytucji.

Do 31 grudnia 2023 r. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stanowił, że:

„Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.”

Powyższy warunek w postaci uzależnienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie obowiązuje już od 1 stycznia 2024 r., jednak Trybunał uznał, że – nie zachodzi przesłanka umorzenia postępowania z powodu utraty mocy obowiązującej przez zakwestionowany przepis, ponieważ wydanie orzeczenia jest niezbędne dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności, a ponadto – na mocy przepisów przejściowych w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało do 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wzorcem kontroli był statuujący wolność pracy art. 65 ust. 1 Konstytucji, który w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału nie był punktem odniesienia względem regulacji dotyczących świadczeń mających na celu szeroko rozumiane wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Trybunał uznał jednak, że przepis ten – w świetle zarzutów sformułowanych w skardze – jest adekwatnym wzorcem kontroli. Ponadto Trybunał z urzędu uwzględnił jeszcze dwa przepisy Konstytucji, które w skardze nie zostały wskazane jako wzorce: art. 31 ust. 3 Konstytucji, określający zasadę proporcjonalności ograniczeń praw i wolności konstytucyjnych oraz art. 30 Konstytucji, zgodnie z którym przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło jego wolności i praw. Praca jako fundamentalna, obok rodziny, wartość w życiu każdego człowieka, zarówno w swym wymiarze materialnym (jako źródło utrzymania), jak i niematerialnym (jako narzędzie samorealizacji jednostki), jest bowiem ściśle zakorzeniona w godności rozumianej jako prawo osobistości, określające podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie.

Na wolność pracy składają się: wolność wyboru zawodu, wolność wykonywania zawodu i wolność wyboru miejsca pracy. Z punktu widzenia problemu podniesionego w sprawie, która zakończyła się omawianym wyrokiem – na szczególną uwagę zasługiwał pogląd wyrażony w orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którym wolność pracy to także zakaz ograniczeń opartych na art. 65 ust. 1 Konstytucji wolności, polegających na ustanawianiu takich norm, które, nie mając charakteru formalnego zakazu, uniemożliwiają lub znacznie utrudniają korzystanie z wolności pracy przez jakąś kategorię osób.

Trybunał zbadał zatem, czy ograniczenie wolności pracy opiekunów niepełnosprawnych dzieci, wyrażone w przesłance niepodejmowania albo konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jako warunek uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, spełniał kryteria proporcjonalności określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Analizowana regulacja spełniała jedynie formalny warunek dopuszczalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności – została wprowadzona w ustawie, natomiast nie spełniała materialnych kryteriów testu proporcjonalności:

Po pierwsze , w praktyce nie prowadziła do osiągnięcia założonych przez ustawodawcę skutków, zatem nie realizowała warunku przydatności . W założeniu ustawodawcy świadczenie pielęgnacyjne miało bowiem stanowić rekompensatę za utracone zarobki opiekuna osoby niepełnosprawnej rezygnującego z pracy lub innej aktywności zawodowej, jednak jego niska kwota nie wystarczała na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych opiekuna i jego niepełnosprawnego dziecka . Nietrafny był również argument, że wykonywanie pracy zarobkowej nawet w bardzo ograniczonym zakresie uniemożliwiało sprawowanie opieki, albowiem okoliczność nieświadczenia pracy nie stanowi per se gwarancji sprawowania całodobowej, nieprzerwanej i należytej opieki nad osobą wymagającą wsparcia .

, bezwzględny zakaz pracy opiekunów osób niepełnosprawnych nie miał uzasadnienia w żadnej z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji , nie spełniał zatem wymogu konieczności .

, przymus pozostawania opiekuna osoby niepełnosprawnej bez pracy w obecnych realiach społecznych, w szczególności powszechnie stosowanej pracy zdalnej, nie miał charakteru proporcjonalnego, to znaczy efekt ograniczenia nie pozostawał w odpowiedniej proporcji do ciężarów nałożonych na opiekuna niepełnosprawnego dziecka. Przymusowa bierność zawodowa osób zdolnych do pracy, w wieku produkcyjnym, często bardzo wysoko wykwalifikowanych, prowadziła bowiem do wykluczenia zawodowego i społecznego, a w następstwie nawet do trwałego wyeliminowania z rynku pracy.

Ważne W ocenie Trybunału, bezwzględny zakaz pracy opiekunów osób niepełnosprawnych, jako warunek uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, przekraczał niezbędny i zarazem dopuszczalny stopień nałożonego przez ustawodawcę ograniczenia wolności pracy chronionej przez godność człowieka. Z uwagi na swój bezwzględny charakter, zakaz ten naruszał istotę konstytucyjnej wolności pracy, zatem uznany został za niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 30 Konstytucji.

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK), w którym zakaz zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej opiekuna, jako warunek uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego został uznany za niekonstytucyjny – co w praktyce oznacza dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami? (na jakich zasadach, jakiej podstawie i w jakim terminie mogą ubiegać się o wznowienie postępowania)

Po ogłoszeniu omawianego wyroku z dnia 25 marca 2026 r. – jeden z sędziów składu orzekającego Trybunały Konstytucyjnego, który rozpatrywał niniejszą sprawę – sędzia TK Wojciech Sych wskazał, że – ze względu na zmianę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, która nastąpiła 1 stycznia 2024 r., skutkiem wyroku nie może być utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu, bo ten już nie obowiązuje (opiekunowie mogą bowiem aktualnie pracować i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne). Skutkiem wyroku TK jest natomiast możliwość wznowienia postępowania w tych sprawach, w których doszło do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o niekonstytucyjny przepis.

Oznacza to, że wszystkie osoby, które przed 1 stycznia 2024 r. ubiegały się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (które np. w 2023 r. – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 – przysługiwało w kwocie 2 458 zł) i którym odmówiono przyznania tego świadczenia z tego powodu, że nie spełniały warunku w postaci rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dorosłą osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (której niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia) – mogą teraz wystąpić ze skargą/wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie przyznania świadczenia (i tym samym ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego za okres sprzed 1 stycznia 2024 r.), w związku z tym, że odmowa jego przyznania była oparta o przepis, który (w związku z wyrokiem TK) okazał się niezgodny z Konstytucją. Już za sam rok 2023 r. łączna kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które można było uzyskać opiewała na kwotę 29 496 zł. Pomimo, że stan faktyczny wyroku dotyczył odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi niepełnosprawnego dziecka, a nie opiekunowi niepełnosprawnej osoby dorosłej – do 31 grudnia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało na takich samych zasadach opiekunom niepełnosprawnych dzieci (które spełniały określone w ustawie warunki), jak i opiekunom niepełnosprawnych osób dorosłych (którzy spełniali określone w ustawie warunki) – zwłaszcza w zakresie zakazu podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, który to został uznany przez TK za niezgodny z Konstytucją. W związku z powyższym – posiłkując się wykładnią dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny – opiekunowie niepełnosprawnych osób dorosłych (a nie tylko opiekunowie niepełnosprawnych dzieci), którym z powyższej przyczyny, odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego przed 31 grudnia 2023 r. – mogą teraz ubiegać się o wznowienie postępowań w sprawie przyznania świadczenia na takich samych zasadach jak opiekunowie niepełnosprawnych dzieci.

Skargę o wznowienie postępowania w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć do organu, który wydał decyzję w I instancji, czyli do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na ówczesne miejsce zamieszkania wnioskodawcy (albo do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, której została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie, np. do MOPS/GOPS) lub odpowiednio – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (jeżeli sprawa o przyznanie świadczenia zakończyła się przed sądem administracyjnym). Wznowienie postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, którego przyznania odmówiono na podstawie niekonstytucyjnego przepisu (w tym przypadku – stanowiącego o zakazie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), jest możliwe na podstawie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

§ 1. Można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

lub odpowiednio art. 272 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jeżeli sprawa o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zakończyła się przed sądem administracyjnym), zgodnie z którym:

§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie sądowe nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu.

Skargę o wznowienie postępowania należy zatem złożyć w terminie miesiąca od ogłoszenia wyroku TK na sali rozpraw (jeżeli sprawa o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zakończyła się przed organem administracji) lub odpowiednio – w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia wyroku TK na sali rozpraw (jeżeli sprawa o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zakończyła się przed sądem administracyjnym).

Jak bowiem twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich – „Art. 272 p.p.s.a. nie formułuje wprost wymogu ogłoszenia orzeczenia TK w dzienniku urzędowym. Zgodnie z jego §1 można żądać wznowienia postępowania, gdy TK "orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą”. §2 stanowi zaś, że początkiem biegu trzymiesięcznego terminu na wniesienie skargi jest "dzień wejścia w życie orzeczenia TK". W ocenie RPO można argumentować, że dniem tym w rozumieniu art. 272 §2 p.p.s.a. jest jego ogłoszenie na sali rozpraw.” Rozumowanie to – przez analogię – można również stosować do art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego (jeżeli to on stanowi podstawę do wznowienia postępowania).

Na wniesienie skargi o wznowienie postępowania w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego – uprawnieni będą zatem mieli w tym przypadku miesiąc, lub odpowiednio – trzy miesiące (jeżeli sprawa o przyznanie świadczenia zakończyła się przed sądem administracyjnym), licząc od 25 marca 2026 r., kiedy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt SK 18/22, został ogłoszony na sali rozpraw. W przypadku wspomnianego powyżej miesięcznego terminu na wniesienie skargi – upłynie on odpowiednio 27 kwietnia 2026 r. (z tego względu, że 25 kwietnia 2026 r. wypada w sobotę, a wówczas – zgodnie z art. 57 par. 4 kodeksu postępowania administracyjnego – termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).

