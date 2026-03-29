REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 2299 zł dopłaty z PFRON. Tylko do maja 2026 obowiązują obecne limity

2299 zł dopłaty z PFRON. Tylko do maja 2026 obowiązują obecne limity

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 marca 2026, 17:15
Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
pieniądze, pfron, gotówka
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Kwoty wsparcia zmieniają się co kwartał, ponieważ są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Aktualne stawki obowiązują tylko do końca maja 2026 r.

Czym jest turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to jedna z podstawowych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest poprawa sprawności fizycznej, rozwijanie aktywności społecznej oraz wspieranie rehabilitacji zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

Turnusy mogą być organizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Przepisy nakładają na organizatorów obowiązek zapewnienia uczestnikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pobytu.

Takie wyjazdy pomagają osobom z niepełnosprawnościami m.in. rozwijać zainteresowania, poprawiać sprawność fizyczną oraz wzmacniać umiejętności społeczne.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami turnus trwa co najmniej 14 dni, a grupa uczestników powinna liczyć minimum 20 osób.

REKLAMA

Dofinansowanie z PFRON - ile wynosi w 2026 r.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym może być częściowo sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od marca 2026 r. obowiązują wyższe kwoty dopłat. Zmiana wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które jest podstawą do wyliczania wysokości wsparcia. Aktualne stawki obowiązują do końca maja 2026 r.

Maksymalne dofinansowanie wynosi obecnie:

• 2759 zł – dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

• 2483 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

• 2299 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby z niepełnosprawnością wysokość wsparcia może zostać dodatkowo zwiększona.

Dopłata także dla opiekuna

Z pomocy mogą skorzystać również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. W przypadku uczestników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla opiekuna.

Obecnie wynosi ono 1839 zł.

Taka sama kwota przysługuje także osobom z niepełnosprawnościami zatrudnionym w zakładach pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mają do odzyskania nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (ale jest na to tylko miesiąc) – zapadł ważny wyrok TK w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA