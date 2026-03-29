Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Kwoty wsparcia zmieniają się co kwartał, ponieważ są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Aktualne stawki obowiązują tylko do końca maja 2026 r.

Czym jest turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to jedna z podstawowych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest poprawa sprawności fizycznej, rozwijanie aktywności społecznej oraz wspieranie rehabilitacji zawodowej.

Turnusy mogą być organizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Przepisy nakładają na organizatorów obowiązek zapewnienia uczestnikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pobytu.

Takie wyjazdy pomagają osobom z niepełnosprawnościami m.in. rozwijać zainteresowania, poprawiać sprawność fizyczną oraz wzmacniać umiejętności społeczne.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami turnus trwa co najmniej 14 dni, a grupa uczestników powinna liczyć minimum 20 osób.

Dofinansowanie z PFRON - ile wynosi w 2026 r.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym może być częściowo sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Od marca 2026 r. obowiązują wyższe kwoty dopłat. Zmiana wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które jest podstawą do wyliczania wysokości wsparcia. Aktualne stawki obowiązują do końca maja 2026 r.

Maksymalne dofinansowanie wynosi obecnie:

• 2759 zł – dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

• 2483 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

• 2299 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby z niepełnosprawnością wysokość wsparcia może zostać dodatkowo zwiększona.

Dopłata także dla opiekuna

Z pomocy mogą skorzystać również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. W przypadku uczestników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla opiekuna.

Obecnie wynosi ono 1839 zł.

Taka sama kwota przysługuje także osobom z niepełnosprawnościami zatrudnionym w zakładach pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.