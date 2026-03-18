Koniec z szukaniem plastikowej karty. Osoby niepełnosprawne potwierdzą swoje uprawnienia jednym kliknięciem

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to cyfrowy dokument dostępny w telefonie, który potwierdza niepełnosprawność i uprawnienia do ulg - tak samo jak tradycyjna, plastikowa karta. Można z niej korzystać nawet bez Internetu, a dodać ją mogą też rodzice i opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, jak ją aktywować krok po kroku i na co uważać.

Czym jest elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to cyfrowa wersja tradycyjnego, plastikowego dokumentu. Jak podaje oficjalna strona info.mobywatel.gov.pl - legitymacja w aplikacji potwierdza uprawnienia dokładnie tak samo jak ta tradycyjna. Zawiera takie same informacje i ma taką samą ważność co plastikowy dokument.

Dzięki elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej można szybko i wygodnie potwierdzić swoją niepełnosprawność oraz uprawnienia do zniżek i ulg - wprost z telefonu. Dokument pozwala również potwierdzić stopień i przyczynę niepełnosprawności, o ile te dane zostały wcześniej umieszczone w tradycyjnej, plastikowej legitymacji.

Ważne Ważna uwaga: elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej nie jest samodzielnym dokumentem. Aby z niej korzystać, trzeba najpierw posiadać aktualną, tradycyjną legitymację w wersji plastikowej. Cyfrowy dokument nie zastępuje plastikowego - stanowi jego cyfrowy odpowiednik.

Kto może dodać elektroniczną legitymację osoby niepełnosprawnej?

Z elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej może skorzystać każda osoba, która posiada tradycyjną legitymację w wersji plastikowej. Warunek jest jeden - dokument musi być ważny i wydany po 1 września 2017 roku, czyli na nowym wzorze blankietu.

Co w przypadku osób, które wciąż posługują się starszą, papierową legitymacją wydaną przed tą datą? Jak wyjaśnia oficjalna strona mObywatela - z cyfrowej legitymacji w aplikacji skorzystasz tylko wtedy, gdy masz tradycyjną legitymację plastikową. Jeśli masz legitymację papierową, wydaną przed 1 września 2017 roku, musisz najpierw zgłosić się do powiatowego lub miejskiego zespołu orzekania o niepełnosprawności, aby wymienić ją na plastikową.

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dostępna nie tylko dla samej osoby z niepełnosprawnością. Dokument może dodać do swojego telefonu również jej przedstawiciel ustawowy - na przykład rodzic lub opiekun prawny. To ogromne ułatwienie w codziennych sytuacjach: w komunikacji miejskiej, w urzędzie czy podczas wizyty w przychodni. Opiekun nie musi pamiętać o dodatkowej plastikowej karcie - wystarczy jego własny telefon z aplikacją.

Ważne Co więcej, w aplikacji możliwe jest równoczesne przechowywanie własnej legitymacji oraz dokumentów osób, które się reprezentuje, a także wygodne przełączanie się między nimi.

Jak dodać elektroniczną legitymację osoby niepełnosprawnej do telefonu? Instrukcja krok po kroku

Dodanie elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej do aplikacji jest proste i zajmuje dosłownie chwilę. Zgodnie z oficjalną instrukcją na stronie info.mobywatel.gov.pl procedura wygląda następująco:

Zaloguj się do aplikacji mObywatel. Na górze ekranu startowego, w sekcji Dokumenty, naciśnij Dodaj. Na liście dokumentów wybierz Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Po chwili dokument zostanie automatycznie dodany do aplikacji.

I gotowe - od tego momentu można korzystać z elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej w telefonie.

Ważne Warto wiedzieć, że dokument można dodać pod warunkiem, że w aplikacji jest już aktywny przynajmniej jeden z następujących dokumentów: mDowód, Legitymacja studencka lub Dokument ochrony czasowej – oraz oczywiście posiada się status osoby niepełnosprawnej.

Jeśli po próbie dodania elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej nie pojawia się w aplikacji, warto skontaktować się z właściwym powiatowym lub miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności - to tam weryfikowane są uprawnienia, na podstawie których aplikacja generuje dokument.

Co zawiera elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej wyposażona jest w kod QR, który zawiera najważniejsze dane: numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności oraz numer legitymacji.

Jest jednak pewien haczyk, o którym warto pamiętać. Przyczyna niepełnosprawności i jej stopień są wyświetlane w elektronicznej legitymacji tylko wtedy, gdy wcześniej zostały dodane do tradycyjnej, plastikowej wersji dokumentu. Jeśli na plastikowej legitymacji tych informacji nie ma - nie będzie ich również w wersji cyfrowej.

Zmiana tych informacji nie jest możliwa z poziomu aplikacji. O dodanie symbolu przyczyny lub stopnia niepełnosprawności do dokumentu trzeba wystąpić odrębnym wnioskiem, składanym bezpośrednio w urzędzie - w powiatowym lub miejskim zespole orzekania o niepełnosprawności.

Jak potwierdzić autentyczność elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej, np. w razie kontroli? Instrukcja krok po kroku

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej umożliwia cyfrowe potwierdzenie autentyczności - na przykład podczas kontroli biletów lub przy korzystaniu ze zniżek. Procedura weryfikacji danych wygląda następująco:

Otwórz elektroniczną legitymację osoby niepełnosprawnej w aplikacji i wybierz opcję „Potwierdź swoje dane". Zapoznaj się z informacjami i naciśnij „Rozpocznij". Zeskanuj kod QR z urządzenia osoby, która chce potwierdzić Twoje uprawnienia - lub wpisz sześciocyfrowy kod, który znajduje się pod kodem QR. Sprawdź, komu i jakie dane przekazujesz. Naciśnij „Udostępnij dane".

To wszystko - po wykonaniu tych kroków legitymacja zostaje potwierdzona, a Twoje uprawnienia zweryfikowane.

Czy elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej działa bez Internetu?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań - i odpowiedzią jest dobra wiadomość. Tak, z elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej można korzystać bez dostępu do Internetu. Wszystkie dokumenty dodane wcześniej do aplikacji mObywatel można swobodnie przeglądać i okazywać na ekranie telefonu, niezależnie od tego, czy jest się w zasięgu sieci.

Jest jednak jedno istotne ograniczenie. W trybie offline nie da się zaktualizować dokumentu ani potwierdzić go za pomocą kodu QR. Oznacza to, że okazanie legitymacji na ekranie telefonu - np. kontrolerowi biletów - zadziała bez Internetu, ale pełna weryfikacja cyfrowa z użyciem kodu QR wymaga połączenia z siecią.

W praktyce warto więc zadbać o to, aby elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej była zaktualizowana przed wyjściem z domu - szczególnie jeśli planujemy podróż w miejsce, gdzie zasięg może być ograniczony.

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej: najważniejsze informacje praktyczne

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to wygodne, bezpłatne rozwiązanie, które pozwala potwierdzić niepełnosprawność i uprawnienia do ulg bezpośrednio w telefonie. Zanim jednak ją dodasz, upewnij się, że:

posiadasz ważną, plastikową legitymację osoby niepełnosprawnej (wydaną po 1 września 2017 r.),

masz aktywną aplikację mObywatel z co najmniej jednym dokumentem (np. mDowód),

z co najmniej jednym dokumentem (np. mDowód), jeśli zależy Ci na wyświetlaniu stopnia i przyczyny niepełnosprawności w dokumencie cyfrowym - sprawdź, czy te informacje są wpisane w Twojej plastikowej legitymacji; jeśli nie - złóż odpowiedni wniosek w urzędzie.

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej ma identyczną moc prawną jak tradycyjny, plastikowy dokument. Jest honorowana wszędzie tam, gdzie honorowana jest legitymacja osoby niepełnosprawnej - w komunikacji publicznej, w instytucjach kultury, w urzędach i we wszystkich miejscach, w których przysługują ulgi i zniżki dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: gov.pl