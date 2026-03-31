Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)

31 marca 2026, 08:31
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)
W dniu 30 marca 2026 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego programu rządowego, uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym można uzyskać dofinansowanie m.in. do wiaty samochodowej posadowionej na swojej nieruchomości. Jednym z warunków przyznania dotacji jest jednak m.in. to aby, taka wiata – w swojej konstrukcji – zawierała ogniwa fotowoltaiczne, ponieważ jest to program skierowany do osób fizycznych, które inwestują w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii elektrycznej. Z ubieganiem się o dofinansowanie trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania budżetu programu (nie dłużej niż do 24 kwietnia 2026 r.).

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – kto może ubiegać się o dofinansowanie wiaty zawierającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

W dniu 30 marca 2026 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nowy nabór finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego – jak wyjaśnia NFOŚiGW – pozwalającego wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

„Wsparcie prosumentów i rozwój energetyki rozproszonej to jeden z elementów zielonej transformacji. Magazyny energii stają się naturalnym uzupełnieniem fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych – pozwalają stabilizować produkcję, optymalizować zużycie i budować bardziej odporny, nowoczesny system elektroenergetyczny. Naszą rolą jest zapewnienie, aby te technologie były dostępne, opłacalne i szeroko wykorzystywane.” – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.

„Umożliwiamy prosumentom, którzy zrealizowali inwestycje w okresie przejściowym, uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Dzięki dotacjom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności więcej rodzin będzie mogło realnie obniżyć rachunki i korzystać z czystej energii, a cały system energetyczny stanie się stabilniejszy i odporniejszy.” – dodał Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Ważne

Zgodnie z pkt 7.5 ppkt 2 lit. c i d warunków programu – za instalację fotowoltaiczną, na którą można uzyskać dofinansowanie – uznawana będzie m.in.:

  • wiata, wiata garażowa carport i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne, jak również
  • markiza składająca się z ogniw PV, tj. nowoczesne zadaszenie balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną.

W ramach programu, dotację można zatem uzyskać nie tylko na standardową mikroinstalację PV montowaną na dachu budynku, ale również m.in. na wiatę samochodową czy zadaszenie balonu lub tarasu, jeżeli są one wyposażone w ogniwa PV. Moc takiej mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej dofinansowaniem, musi ponadto:

  • mieścić się w przedziale mocy od 2 kW do 20 kW i
  • służyć na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które:

  • posiadają mikroinstalację podłączoną do sieci (czyli właśnie np. wiatę samochodową wyposażoną w ogniwa fotowoltaiczne) oraz
  • mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii (tj. są stroną tej umowy, nie pełnomocnikiem), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing.

Poza mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, w ramach programu dofinansowanie można również uzyskać na:

  1. Magazyny energii elektrycznej:
    1. O pojemności od 2 kWh,
    2. Zamontowane i zgłoszone do Operatora w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.,
    3. O pojemności (w kWh) co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp),
    4. Trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna,
    5. Niestanowiące mobilnych magazynów energii, np. pojazdów czy magazynów trakcyjnych,
    6. W których mogą być użyte akumulatory, ale pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE.
  3. Magazyny ciepła:
    1. Do których zaliczane są: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
    2. Zamontowane w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.,
    3. O minimalnej pojemności nie mniejszej niż 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR),
    4. W których czynnikiem magazynującym ciepło jest woda i stanowią szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska, jak również wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.
Ważne

Zgłaszając do dofinansowania mikroinstalację fotowoltaiczną – konieczne jest również zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła. Zgodnie z pkt. 7.3 ppkt 2 warunków programu bowiem – mikroinstalacja fotowoltaiczna może zostać zgłoszona do dofinansowania tylko pod warunkiem zgłoszenia urządzenia dodatkowego magazynu energii albo magazynu ciepła.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – jakiej wysokości dofinansowanie do wiaty zawierającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej, można uzyskać?

Ważne

Dofinansowanie w ramach nowego programu uruchamianego przez NFOŚiGW obejmuje zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznych (2–20 kW) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł,
  • magazynów energii (min. 2 kWh) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł oraz
  • magazynów ciepła (min. 20 dm³) – do 50% kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł/1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

W ramach programu, można zatem uzyskać nawet 28 tys. zł, na wiatę samochodową wyposażoną w ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii natomiast – maksymalnie 23 tys. zł.

Dofinansowanie udzielane jest przy tym w formie bezzwrotnej (jako dotacja).

Budżet na realizację celu programu wynosi natomiast do 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach Inwestycji G1.2.4 Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – jakie są najważniejsze warunki dofinansowania do wiaty zawierającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

Wśród najważniejszych warunków dofinansowania – NFOŚiGW wymienia następujące kwestie:

  1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 1.08.2024 r. do 31.10.2025 r.
Ważne

Powyższe oznacza, że można ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie inwestycji, których zakup i montaż mieści się w ww. ramach czasowych od 1.08.2024 r. do 31.10.2025 r., a nie inwestycji przyszłych, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia, które powinno nastąpić nie wcześniej niż 1.08.2024 r. należy przy tym rozumieć:

  • datę poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) lub
  • datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej (datę na zaświadczeniu OSD) albo datę montażu urządzenia (datę instalacji wynikającą z protokołu odbioru prac) w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Przez zakończenie przedsięwzięcia, które powinno nastąpić nie później niż 31.10.2025 r., należy natomiast rozumieć – przyłączenie i opłacenie mikroinstalacji fotowoltaicznej i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

  1. Zgłaszając do dofinansowania mikroinstalację fotowoltaiczną – konieczne jest zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła, z zastrzeżeniem, że – do jednej instalacji PV można zgłosić tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła.
Ważne

Wiata samochodowa, aby mogła zostać objęta dofinansowaniem w ramach niniejszego programu, powinna być zatem wyposażona nie tylko w ogniwa fotowoltaiczne, ale również w magazyn energii elektrycznej.

  1. Na dzień złożenia wniosku urządzenia muszą być w pełni opłacone, zamontowane, mikroinstalacja PV przyłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzona zaświadczeniem OSD), a montaż magazynu energii zgłoszony do Operatora (potwierdzony dokumentem od Operatora).
  2. Dofinansowanie udzielane jest jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
  3. Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku przez NFOŚiGW.
  4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Urządzenie używane lub bez faktury/rachunku, wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania.
  5. Beneficjent (Wnioskodawca) zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem (we wskazanej we wniosku lokalizacji), przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania (a konkretnie – daty przelewu na rachunek bankowy beneficjenta). W ww. okresie beneficjent nie może m.in. zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub innych urządzeń zakupionych i zainstalowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (z wyjątkiem wymiany wadliwych instalacji lub urządzeń na inne o parametrach nie gorszych od tych z instalacji urządzeń zdemontowanych), zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń – pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
  6. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do mikroinstalacji PV z innego programu (np. Czyste powietrze lub programu gminnego) może zgłosić do dofinansowania magazyn energii i/lub magazyn ciepła pod warunkiem, że dofinansowania nie otrzymano na dane urządzenia, a mikroinstalacja PV do której są one przyłączone – spełnia wymagania programu (pomimo nieprzedstawienia jej do dofinansowania).
  7. Rozbudowana instalacji nie podlega dofinansowaniu. Jako rozbudowa rozumiane jest zwiększenie mocy już istniejącej instalacji lub dołączenie drugiej instalacji do tego samego numeru PPE.
  8. Magazyn ciepła nie podlega dofinansowaniu, jeżeli:
    1. oprócz podłączenia do mikroinstalacji PV zasilany jest przez kocioł na paliwo stałe (do dofinansowania nie może zostać zgłoszony kocioł gazowy),
    2. stanowił integralną część pompy ciepła na którą otrzymano już dofinansowanie, bądź stanowił osobną pozycje na fakturze, ale całość kosztów kwalifikowanych została już rozliczona w ramach innego wniosku w programie Mój Prąd czy Moje Ciepło.
  10. Faktura na zakup urządzenia musi potwierdzać nie tylko zakup, ale i montaż (z wyjątkiem montażu samodzielnego). Nie dopuszcza się faktur tylko za usługę, bez potwierdzenia zakupu urządzeń.
  11. W przypadku leasingu urządzeń – dofinansowanie jest wykluczone, jeżeli na dzień składania wniosku – na Beneficjenta (Wnioskodawcę) – nie zostało przeniesione prawo własności.
  12. Dopuszczalne są faktury pomiędzy współmałżonkami, ale wyłącznie na zakup urządzeń. Wykluczone są natomiast faktury pomiędzy współmałżonkami obejmujące usługę.
  13. Nie jest możliwa wypłata dofinasowania na rachunek bankowy wykonawcy/wystawcy faktury.
  14. Jeżeli Beneficjent (Wnioskodawca) prowadzi działalność usługową w zakresie dostaw i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub sprzedaży i montażu urządzeń dodatkowych i do wniosku dołączy fakturę wystawioną na działalność gospodarczą – musi obowiązkowo dołączyć oświadczenie o nie ujęciu tej faktury w kosztach działalności gospodarczej.
  15. Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – w jaki sposób i w jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie do wiaty zawierającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

Ważne

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie w trybie ciągłym: od 30 marca do dnia 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania budżetu programu. W przypadku wyczerpania kwoty budżetu programu – NFOŚiGW będzie uprawniony do zawieszenia udzielania dofinansowania dla beneficjentów.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD), dostępnego pod adresem: LINK.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – jaki jest cel programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do wiaty zawierającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

NFOŚiGW podkreśla, że program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych (w tym m.in. do wiaty samochodowej wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne), magazynów energii i magazynów ciepła ma pozwolić:

  • zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji,
  • poprawić lokalne bilansowanie energii,
  • zwiększyć odporność sieci na przeciążenia, jak również
  • ograniczyć emisję CO₂.

„Program zakłada optymalne wykorzystanie energii z mikroinstalacji dzięki magazynowaniu nadwyżek, co pozwoli ograniczyć oddawanie energii do sieci w godzinach szczytowego obciążenia, przyczyni się do redukcji kosztów zakupu energii przez prosumentów oraz wpłynie na poprawę stabilności sieci elektroenergetycznej.” – przekonuje NGOŚiGW.

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod adresem: LINK, a poniżej można zapoznać się z pełną treścią programu:

Program priorytetowy NFOŚiGW - Przydomowe magazyny energii

Wiata samochodowa na własnej nieruchomości ściśle uregulowana w przepisach prawa budowlanego – trzeba uważać, bo można wpaść w pułapkę i słono za nią zapłacić

Decydując się na posadowienie na własnej nieruchomości wiaty samochodowej, należy uważać na jeszcze jedną kwestię – przepisy prawa budowlanego i wynikające z nich ścisłe wymogi m.in. co do lokalizacji takiej konstrukcji w stosunku do granicy nieruchomości i okien domu znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej.

Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w poniższym artykule:

Zobacz również:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.)
Powiązane
Świadczenie pielęgnacyjne ponownie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale – wniosek tylko do 27 kwietnia 2026 r. [PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU]
Świadczenie pielęgnacyjne ponownie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale – wniosek tylko do 27 kwietnia 2026 r. [PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU]
Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
To się dzieje! Nowe ceny paliw na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacisz dzisiaj za benzynę i diesla: za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, za litr oleju napędowego - 7,60 zł
31 mar 2026

Od dzisiaj kierowcy zapłacą mniej za paliwo – ale tylko do określonego poziomu. Rząd wprowadził ceny maksymalne i obniżył VAT do 8 proc. Sprawdź, ile dokładnie dzisiaj zapłacisz za benzynę i diesla oraz jakie kary grożą za przekroczenie nowych limitów.
Sankcja kredytu darmowego: dwa fałszywe światy. Co może zmienić wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
30 mar 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z artykułem autorstwa Macieja Rudke, dziennikarza Business Insider Polska, pt. „Chciał darmowego kredytu, dostał słony rachunek. Historia, która daje do myślenia”. Tekst ten wpisuje się w szerszą debatę dotyczącą sankcji kredytu darmowego, jednak – w mojej ocenie – przedstawia obraz niepełny, oparty na wybranych przykładach i uproszczonych wnioskach. W szczególności eksponuje jednostkowy przypadek przegranej sprawy, który nie oddaje ani rzeczywistej dynamiki rynku, ani rzeczywistej skali zjawiska. Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie tej narracji o dane, kontekst oraz perspektywę praktyczną, wynikającą z obserwacji rynku i analizy liczbowej sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego.
Nowa dotacja na fotowoltaikę i magazyn energii 2026 to nawet 28 000 zł zwrotu. Kto może złożyć wniosek w zupełnie nowym programie?
30 mar 2026

Rusza nowy program dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z budżetem 335 mln zł. Można odzyskać do 28 tys. zł za inwestycję, którą już się zrealizowało - program ma charakter refundacyjny. Wnioski można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. Ale uwaga: dofinansowanie dotyczy tylko instalacji zakończonych w ściśle określonym terminie.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.

REKLAMA

500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
30 mar 2026

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć
30 mar 2026

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi o podłożu genetycznym i neurobiologicznym. Zdiagnozować je może lekarz psychiatra lub psycholog. Ostatnio stwierdza się je u coraz większej liczby uczniów, którzy wymagają systemowego wsparcia.
1 kwietnia 2026 r. rozpocznie się rok składkowy 2026/2027. ZUS przekazał ważne zawiadomienie w tej sprawie
30 mar 2026

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązuje płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Stopę ustalamy albo ZUS albo płatnik składek, z tym jednak zastrzeżeniem, że ZUS ustala stopę wyłącznie w przypadku, gdy płatnik przekazuje informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
30 mar 2026

Data złożenia wniosku o emeryturę może być warta nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. W marcu 2026 roku splot waloryzacji i nowych tablic życia tworzy unikalną szansę. Większość Polaków błądzi, składając wniosek tuż po urodzinach. Tymczasem wystarczy poczekać kilka tygodni, aby system naliczył znacznie wyższe świadczenie.

REKLAMA

NSA wypowiedział się w sprawie opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania. Przyznał rację kierowcy
30 mar 2026

Błędny numer to nie to samo, co brak opłaty. Kompetencje samorządu są ograniczone i nie może pobierać opłat w sytuacjach, których nie przewidziano w ustawie. Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do tego, że racja jest po stronie kierowcy.
KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?
30 mar 2026

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?
