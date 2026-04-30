Egzamin ósmoklasisty 2026 na komputerze – uczniowie mogą zdawać egzamin z wykorzystaniem komputera, przeznaczonego do ich wyłącznej dyspozycji
Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
Egzamin ósmoklasisty 2026 – w jakim terminie się odbędzie w tym roku?
Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach:
- 11 maja 2026 r., o godz. 9:00 – z języka polskiego,
- 12 maja 2026 r., o godz. 9:00 – z matematyki i
- 13 maja 2026 r., o godz. 9:00 – z języka obcego nowożytnego.
W terminie dodatkowym (przeznaczonym dla uczniów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym lub przerwali go) natomiast:
- 8 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 – z języka polskiego,
- 9 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 – z matematyki i
- 10 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 – z języka obcego nowożytnego.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu (zarówno tych przeprowadzonych w maju, jak i w czerwcu), został natomiast wyznaczony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na – 3 lipca 2026 r.
Egzamin ósmoklasisty 2026 – którzy uczniowie mogą zdawać egzamin na komputerze?
Z wykorzystaniem komputera w celu zapisywania odpowiedzi, egzamin ósmoklasisty w 2026 r. mogą zdawać uczniowie:
- niepełnosprawni ruchowo i posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub
- posiadający takie zalecenie w opinii wydanej przez poradnię psychologicznopedagogiczną lub
- u których głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia im odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny rozwiązań w pracy egzaminacyjnej,
którzy ponadto – zostali wdrożeni do pracy z komputerem na zajęciach.
Powyższe zasady wynikają z pkt 5.2. Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 z dnia 20 sierpnia 2025 r., opublikowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Z powyższego wynika, że egzamin ósmoklasisty, z wykorzystaniem komputera, mogą zdawać wyłącznie uczniowie, którzy posiadają ku temu odpowiednie wskazania. Wspomniana w punkcie 2 powyżej opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, która uzasadnia taką potrzebę, wydawana jest zazwyczaj wobec uczniów z:
- dysgrafią,
- zaburzeniami grafomotorycznymi,
- niepełnosprawnością ruchową lub
- innymi zaburzeniami utrudniającymi pisanie odręczne.
Dokument uprawniający do zdawania egzaminu ósmoklasisty na komputerze, należy dostarczyć do szkoły odpowiednio wcześniej, aby mogła ona przygotować stanowisko egzaminacyjne.
Egzamin ósmoklasisty 2026 – na jakich zasadach przebiega egzamin z wykorzystaniem przez zdającego ucznia komputera?
Uczeń uprawniony do zdawania egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem komputera – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym – musi mieć zapewniony do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer, bez dostępu do internetu, połączony z drukarką, jak również papier do drukarki. W przypadku dwóch lub więcej zdających korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali – możliwe jest podłączenie tych komputerów do jednej drukarki.
Komputer zdającego musi ponadto posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim, w języku mniejszości narodowej/etnicznej lub w języku regionalnym, jak również równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word). Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków – zdający lub wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W pliku komputerowym, należy wówczas zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź w pracy egzaminacyjnej”.
Na egzaminie z języka obcego nowożytnego – uczeń powinien mieć natomiast przygotowany do dyspozycji komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka, z wyłączoną funkcją automatycznego sprawdzania pisowni.
W przypadku uczniów niewidomych lub słabowidzących – przygotowany do ich dyspozycji komputer, powinien być ponadto wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia dostosowane do dysfunkcji danego ucznia.
Zgodnie z pkt 5.2. ppkt 4 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 – osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:
- wyłączyć: dostęp do internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera,
- zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły / pracowni komputerowej, np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka płyt CD,
- dokonać wcześniejszej aktualizacji systemu operacyjnego oraz oprogramowania antywirusowego, aby uniknąć włączenia tego procesu podczas trwania egzaminu.
Podczas egzaminu nie może zatem dojść do sytuacji, w której dostęp do komputera zostanie uczniowi ograniczony np. z powodu awarii sprzętu lub aktualizacji oprogramowania.
Uczeń zdający egzamin ósmoklasisty z wykorzystaniem komputera – po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, swoje odpowiedzi przekazuje zespołowi nadzorującemu egzamin w formie wydruku, razem z pracą egzaminacyjną.
Egzamin ósmoklasisty 2026 – wytyczne CKE dla ucznia zdającego egzamin z wykorzystaniem komputera oraz zespołu nadzorującego
Odpowiedzi przekazane zespołowi nadzorującemu egzamin ósmoklasisty przez ucznia zdającego egzamin z wykorzystaniem komputera/zapisane na komputerze pliki w których zdający odnotowuje swoje odpowiedzi, muszą być odpowiednio oznaczone i zarchiwizowane:
- Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – serią oraz numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość). Na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym – liczba stron wydruku wynosi … .” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w pracy egzaminacyjnej i na wydruku komputerowym – liczba stron wydruku wynosi … .”.
- Plik, w którym zdający zapisuje swoje odpowiedzi, powinien mieć co najmniej następujące ustawienia:
- standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony),
- każda strona pliku powinna być ponumerowana w formacie „X z Y” („nr strony” z „ogólnej liczby stron”),
- odpowiedzi powinny być zapisane czcionką o rozmiarze co najmniej 12 pkt,
- interlinia: co najmniej 1,15.
- Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – serię oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole każdej kartki wydruku należy zapisać – jeżeli nie ustawiono automatycznego numerowania stron – numer strony wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).
- Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B lub 1.1. A, 1.2. B.
- W przypadku wypracowania z języka polskiego – zapis odpowiedzi powinien być poprzedzony informacją o numerze wybranego tematu, np. „Wypracowanie na temat numer … .”.
- Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego pliki muszą zostać zarchiwizowane np. na płycie CD lub na pendrivie, oraz umieszczone przez dyrektora szkoły w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, np. w sejfie. Zarchiwizowane materiały powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu do zakończenia wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, tj. do 3 stycznia 2027 r.
- Po zakończeniu egzaminu i zabezpieczeniu zarchiwizowanych plików, pliki utworzone przez zdającego powinny zostać usunięte z twardego dysku komputera, na którym dany uczeń pracował, w tym z kosza. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku wskazania – zapisy w pracy egzaminacyjnej.
- Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowaną pracę egzaminacyjną zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego łączy wydruki z pracą egzaminacyjną zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Podstawa prawna:
- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku
- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 z dnia 20 sierpnia 2025 r., opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
