Egzamin ósmoklasisty 2026 na komputerze – uczniowie mogą zdawać egzamin z wykorzystaniem komputera, przeznaczonego do ich wyłącznej dyspozycji

Egzamin ósmoklasisty 2026 na komputerze – uczniowie mogą zdawać egzamin z wykorzystaniem komputera, przeznaczonego do ich wyłącznej dyspozycji

30 kwietnia 2026, 08:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?

Egzamin ósmoklasisty 2026 – w jakim terminie się odbędzie w tym roku?

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach:

  • 11 maja 2026 r., o godz. 9:00 – z języka polskiego,
  • 12 maja 2026 r., o godz. 9:00 – z matematyki i
  • 13 maja 2026 r., o godz. 9:00 – z języka obcego nowożytnego.

W terminie dodatkowym (przeznaczonym dla uczniów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym lub przerwali go) natomiast:

  • 8 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 – z języka polskiego,
  • 9 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 – z matematyki i
  • 10 czerwca 2026 r., o godz. 9:00 – z języka obcego nowożytnego.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu (zarówno tych przeprowadzonych w maju, jak i w czerwcu), został natomiast wyznaczony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na – 3 lipca 2026 r.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – którzy uczniowie mogą zdawać egzamin na komputerze?

Z wykorzystaniem komputera w celu zapisywania odpowiedzi, egzamin ósmoklasisty w 2026 r. mogą zdawać uczniowie:

  1. niepełnosprawni ruchowo i posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub
  2. posiadający takie zalecenie w opinii wydanej przez poradnię psychologicznopedagogiczną lub
  3. u których głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia im odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny rozwiązań w pracy egzaminacyjnej,

którzy ponadto – zostali wdrożeni do pracy z komputerem na zajęciach.

Powyższe zasady wynikają z pkt 5.2. Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 z dnia 20 sierpnia 2025 r., opublikowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Ważne

Z powyższego wynika, że egzamin ósmoklasisty, z wykorzystaniem komputera, mogą zdawać wyłącznie uczniowie, którzy posiadają ku temu odpowiednie wskazania. Wspomniana w punkcie 2 powyżej opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, która uzasadnia taką potrzebę, wydawana jest zazwyczaj wobec uczniów z:

  • dysgrafią,
  • zaburzeniami grafomotorycznymi,
  • niepełnosprawnością ruchową lub
  • innymi zaburzeniami utrudniającymi pisanie odręczne.

Dokument uprawniający do zdawania egzaminu ósmoklasisty na komputerze, należy dostarczyć do szkoły odpowiednio wcześniej, aby mogła ona przygotować stanowisko egzaminacyjne.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – na jakich zasadach przebiega egzamin z wykorzystaniem przez zdającego ucznia komputera?

Uczeń uprawniony do zdawania egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem komputera – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym – musi mieć zapewniony do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer, bez dostępu do internetu, połączony z drukarką, jak również papier do drukarki. W przypadku dwóch lub więcej zdających korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali – możliwe jest podłączenie tych komputerów do jednej drukarki.

Komputer zdającego musi ponadto posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim, w języku mniejszości narodowej/etnicznej lub w języku regionalnym, jak również równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word). Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków – zdający lub wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W pliku komputerowym, należy wówczas zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź w pracy egzaminacyjnej”.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego – uczeń powinien mieć natomiast przygotowany do dyspozycji komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka, z wyłączoną funkcją automatycznego sprawdzania pisowni.

W przypadku uczniów niewidomych lub słabowidzących – przygotowany do ich dyspozycji komputer, powinien być ponadto wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia dostosowane do dysfunkcji danego ucznia.

Zgodnie z pkt 5.2. ppkt 4 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 – osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:

  • wyłączyć: dostęp do internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera,
  • zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły / pracowni komputerowej, np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka płyt CD,
  • dokonać wcześniejszej aktualizacji systemu operacyjnego oraz oprogramowania antywirusowego, aby uniknąć włączenia tego procesu podczas trwania egzaminu.
Ważne

Podczas egzaminu nie może zatem dojść do sytuacji, w której dostęp do komputera zostanie uczniowi ograniczony np. z powodu awarii sprzętu lub aktualizacji oprogramowania.

Uczeń zdający egzamin ósmoklasisty z wykorzystaniem komputera – po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, swoje odpowiedzi przekazuje zespołowi nadzorującemu egzamin w formie wydruku, razem z pracą egzaminacyjną.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – wytyczne CKE dla ucznia zdającego egzamin z wykorzystaniem komputera oraz zespołu nadzorującego

Odpowiedzi przekazane zespołowi nadzorującemu egzamin ósmoklasisty przez ucznia zdającego egzamin z wykorzystaniem komputera/zapisane na komputerze pliki w których zdający odnotowuje swoje odpowiedzi, muszą być odpowiednio oznaczone i zarchiwizowane:

  • Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – serią oraz numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość). Na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym – liczba stron wydruku wynosi … .” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w pracy egzaminacyjnej i na wydruku komputerowym – liczba stron wydruku wynosi … .”.
  • Plik, w którym zdający zapisuje swoje odpowiedzi, powinien mieć co najmniej następujące ustawienia:
    • standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony),
    • każda strona pliku powinna być ponumerowana w formacie „X z Y” („nr strony” z „ogólnej liczby stron”),
    • odpowiedzi powinny być zapisane czcionką o rozmiarze co najmniej 12 pkt,
    • interlinia: co najmniej 1,15.
  • Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – serię oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole każdej kartki wydruku należy zapisać – jeżeli nie ustawiono automatycznego numerowania stron – numer strony wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).
  • Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B lub 1.1. A, 1.2. B.
  • W przypadku wypracowania z języka polskiego – zapis odpowiedzi powinien być poprzedzony informacją o numerze wybranego tematu, np. „Wypracowanie na temat numer … .”.
  • Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego pliki muszą zostać zarchiwizowane np. na płycie CD lub na pendrivie, oraz umieszczone przez dyrektora szkoły w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, np. w sejfie. Zarchiwizowane materiały powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu do zakończenia wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, tj. do 3 stycznia 2027 r.
  • Po zakończeniu egzaminu i zabezpieczeniu zarchiwizowanych plików, pliki utworzone przez zdającego powinny zostać usunięte z twardego dysku komputera, na którym dany uczeń pracował, w tym z kosza. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku wskazania – zapisy w pracy egzaminacyjnej.
  • Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowaną pracę egzaminacyjną zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego łączy wydruki z pracą egzaminacyjną zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

PORADNIK OŚWIATOWY – wydanie cyfrowe

Podstawa prawna:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 z dnia 20 sierpnia 2025 r., opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
30 kwi 2026

U pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się stosowanie znowelizowanych regulacji dotyczących stażu pracy. Przed nimi wyzwania, z którymi pracodawcy budżetowi w większości już się uporali. Na co trzeba uważać?

Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
30 kwi 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.
Rozliczanie pracy zadaniami – jak stosować zadaniowy system czasu pracy w praktyce. Co z nadgodzinami? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
29 kwi 2026

Zadaniowy system czasu pracy stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych przewidzianych w polskim Kodeksie pracy. W odróżnieniu od innych systemów czasu pracy, w którym pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach, system zadaniowy pozwala na rozliczanie pracownika nie z przepracowanego czasu, lecz z wykonanych zadań. Daje to pracownikowi znaczną swobodę w planowaniu dnia pracy, a pracodawcy możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
29 kwi 2026

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.
Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. - 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę z urzędu
30 kwi 2026

W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.

PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?
29 kwi 2026

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
29 kwi 2026

Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.
