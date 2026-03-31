Rząd planuje istotne zmiany w weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają umożliwić urzędnikom dokładniejsze sprawdzanie liczby osób w gospodarstwach domowych, co ma wpływ na przyznawane wsparcie.

rozwiń >

Dlaczego obecny system wymaga zmian?

Program „Czyste Powietrze” opiera się na przyznawaniu dofinansowania według dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Klasyfikacji beneficjenta do odpowiedniego poziomu dofinansowania w ramach PPCP dokonuje się na podstawie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – wskazuje się w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (numer projektu: UD364).

Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080, dalej Poś). Aby skutecznie weryfikować dochody i wydawać zaświadczenia w ramach PPCP, niezbędne jest zapewnienie urzędnikom odpowiednich narzędzi oraz dostępu do baz danych zawierających informacje o sytuacji dochodowej wnioskodawców.

Proces weryfikacji wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa i zasad kwalifikacji, ale również możliwości korzystania z rejestrów publicznych, takich jak:

Systemy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Dane z urzędów skarbowych

Rejestr PESEL

Rejestr mieszkańców prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Gdzie tkwi problem? Aktualne rozwiązania i praktyka OPS

Z praktyki wynika, że na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy Poś, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek o wydanie zaświadczenia, upoważnia w formie pisemnej do wydawania zaświadczeń oraz prowadzenia postępowań w tej sprawie:

kierownika OPS

dyrektora centrum usług społecznych

kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy

Często stosowane podejście ma swoje źródło w ogromnym doświadczeniu OPS w realizowaniu zadań z zakresu kwalifikowania osób do różnych form wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecnie OPS wydając zaświadczenia korzystają z systemów informatycznych, które umożliwiają dostęp do danych z urzędów skarbowych, ZUS i KRUS. Dzięki temu możliwe jest szybkie potwierdzenie źródeł dochodu członków gospodarstwa domowego.

Jednak w obowiązujących przepisach ustawy Poś brak jest podstaw prawnych do dostępu do dodatkowych, istotnych z punktu widzenia PPCP, baz danych i informacji, które mogłyby umożliwić OPS pełną weryfikację liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego w procedurze wydawania zaświadczeń.

Problemy zgłaszane przez instytucje pomocy społecznej

Instytucje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej wskazują, że brak jest podstaw prawnych do pozyskiwania informacji z ewidencji ludności, takich jak:

ilość osób zameldowanych pod danym adresem,

dane z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w których wskazana jest liczba osób ponoszących opłaty pod danym adresem),

Co dokładnie zmieni nowela ustawy?

Zaproponowana nowelizacja przewiduje dodanie w art. 411 Poś przepisu umożliwiającego urzędnikom ocenę wniosków o wydanie zaświadczenia poprzez korzystanie z następujących baz danych:

Rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców prowadzonego zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Baz danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym liczby osób pod wskazanym adresem ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo, w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących przedstawionych dokumentów lub rozbieżności w dostępnych danych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy. „Narzędzie to będzie wykorzystywane w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości dotyczące przedstawionych dokumentów lub rozbieżności w dostępnych danych, a inne środki weryfikacji okażą się niewystarczające” – zaznacza projektodawca.

Cel zmian. Jak to wpłynie na obywateli?

Nowe przepisy mają na celu:

Ułatwienie rzetelnej weryfikacji liczby osób w gospodarstwach domowych

Zapewnienie sprawiedliwego przydziału dofinansowania w ramach PPCP

Umożliwienie urzędnikom korzystania z pełnego zakresu danych publicznych potrzebnych do wydawania zaświadczeń

Dzięki zmianom OPS będą mogły szybciej i dokładniej potwierdzać dane przedstawione przez wnioskodawców, a proces przyznawania dofinansowania stanie się bardziej przejrzysty i bezpieczny dla państwa.

Kto odpowiada za projekt?

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)

Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów: MKiŚ

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2026 r.