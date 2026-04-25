Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie wypłacą wdowiej renty. Przez tę jedną rzecz pieniędzy można nie dostać

Nie wypłacą wdowiej renty. Przez tę jedną rzecz pieniędzy można nie dostać

25 kwietnia 2026, 07:54
Maja Retman
Maja Retman
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
Shutterstock
Shutterstock

To świadczenie szybko okazało się ogromnym sukcesem. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych napłynęła fala wniosków o rentę wdowią. Tylko w 2025 roku w całym kraju złożono ich już ponad milion. ZUS przypomina jednak, że błędy w dokumentach mogą mieć poważne konsekwencje, łącznie z odmową przyznania świadczenia.

Jak wyżyć tylko z jednej, zazwyczaj nędznej emerytury? Tysiące wdów i wdowców ledwie wiążą koniec z końcem. Od lat padały obietnice zmian w przepisach dotyczących renty rodzinnej. W ubiegłym roku zapowiedzi wreszcie przerodziły się w konkret — osieroceni małżonkowie ruszyli po należne pieniądze.

Skala zainteresowania nowym rozwiązaniem okazała się ogromna

.W całym 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 1 mln 156 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią. Najwięcej dokumentów złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Efekt? Uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie. Dla wielu to niewielka kwota, ale w domowych budżetach seniorów często robi realną różnicę.

Choć sama nazwa „renta wdowia” pojawiła się w przepisach stosunkowo niedawno, mechanizm łączenia świadczeń nie jest nowością. W praktyce chodzi o możliwość jednoczesnego pobierania własnej emerytury lub renty oraz części renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

Dziś ZUS wypłaca już ponad 1 mln 17 tys. takich świadczeń. Nowe regulacje uporządkowały jednak zasady i wprowadziły jednolity model ich łączenia.

Trzeba się zdecydować

Złożenie wniosku o rentę wdowią oznacza konieczność podjęcia decyzji. Wnioskodawca musi wskazać, które świadczenie chce otrzymywać w pełnej wysokości. Drugie będzie jedynie dodatkiem.

Do końca 2026 roku obowiązuje zasada: jedno świadczenie w 100 procentach, drugie — w wysokości 15 procent. W praktyce oznacza to wybór między dwiema opcjami: pełna własna emerytura i 15 proc. renty rodzinnej albo pełna renta rodzinna powiększona o 15 proc. własnego świadczenia.

To jednak rozwiązanie przejściowe. Ustawodawca przewidział już zmianę — od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent. W efekcie łączna kwota wypłat ma być wyraźnie wyższa.

Po waloryzacji rośnie limit wypłat

Renta wdowia nie jest świadczeniem bez ograniczeń. Obowiązuje ustawowy limit — ZUS wypłaci środki w zbiegu tylko wtedy, gdy ich suma nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury.

Do końca lutego było to 5636,73 zł brutto. Po marcowej waloryzacji, przeprowadzonej według wskaźnika 5,3 proc., próg wzrósł do 5935,48 zł brutto.

Obowiązujące dziś przepisy mają charakter przejściowy

Rząd zapowiada dalsze modyfikacje systemu renty wdowiej, które mają stopniowo zwiększać poziom wsparcia dla osób tracących współmałżonka i część dochodów gospodarstwa domowego.

Najbliższe lata pokażą, czy renta wdowia stanie się jednym z kluczowych filarów zabezpieczenia finansowego seniorów.

Pośpiech jest złym doradcą

Choć procedura wydaje się prosta, w praktyce wiele wniosków zawiera błędy. A te mogą oznaczać odmowę lub długie oczekiwanie na decyzję.

Jak podkreśla Anna Szaniawska z biura prasowego ZUS, pośpiech nie jest dobrym doradcą. Złe odpowiedzi albo brak wypełnienia rubryk mogą spowodować wydanie decyzji odmownej lub wydłużyć postępowanie o przyznaniu świadczenia”.

Oto lista błędów we wnioskach

Problemy często pojawiają się już na trzeciej stronie formularza, w części dotyczącej oświadczeń. - Często błędy pojawiają się na trzeciej stronie wniosku, w pozycji która dotyczy oświadczeń - wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim. Klienci przy informacji „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie” zaznaczają odpowiedź „nie”.

Zapominają, że mają przyznane swoje świadczenie, na przykład emeryturę, która została zawieszona, gdyż kiedyś wybrali korzystniejsze świadczenie - rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Trzeba zaznaczyć odpowiedź „tak”, gdy mamy prawo do emerytury, ale została zawieszona lub gdy złożyliśmy wniosek o przyznanie swojego świadczenia, bo do tej pory nie występowaliśmy o nie – dodaje rzeczniczka.

Innym częstym uchybieniem jest pomijanie odpowiedzi dotyczącej zagranicznych instytucji przy tym samym pytaniu. Pozostawienie tej rubryki pustej skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania wyjaśniającego, co automatycznie wydłuża czas oczekiwania na decyzję.

Źródło: INFOR
Infor.pl
