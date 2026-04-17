PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.

Od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027. Można ubiegać się o miesięczne dofinansowanie w wysokości 3807,00 zł na jednego uczestnika. Sprawdź, kto może skorzystać, na co przeznaczyć środki i jak prawidłowo przygotować dokumentację.

rozwiń >

Od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027. Placówki edukacyjne i rehabilitacyjne mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie w wysokości 3807,00 zł na jednego uczestnika. Tegoroczna edycja przynosi istotne zmiany organizacyjne – proces został dostosowany do obsługi przez elektroniczny system iPFRON+, a same procedury zaktualizowano nową uchwałą Zarządu PFRON.

Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie ma na celu kompleksowe wsparcie niezatrudnionych absolwentów, którzy nie trafili do placówek dziennego pobytu. Środki mogą zostać wykorzystane na:

całodzienne usługi opiekuńcze

aktywizację fizyczną, intelektualną, społeczną oraz zawodową,

a także na pomoc pielęgnacyjną i utrzymanie higieny osobistej.

Program finansuje udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo oraz w kołach zainteresowań. Dla absolwentów szkół specjalnych przysposabiających do pracy (SPdP) przewidziano działania aktywizujące zawodowo. Dofinansowanie obejmuje również transport, rozwój samodzielności życiowej, wsparcie psychologiczne i poradnictwo, a także koszty osobowe i rzeczowe związane z pomocą uczestnikom oraz bieżącą działalność placówek takich jak OREW, ORW czy SPdP.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki mogą wnioskować podmioty prowadzące ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP) oraz inne placówki edukacyjne, w których realizowany jest obowiązek nauki. Program skierowany jest do instytucji gotowych zapewnić ciągłość wsparcia dla absolwentów po zakończeniu edukacji.

Nowe procedury i elektroniczny system iPFRON+

Zasady realizacji programu zostały zaktualizowane uchwałą nr 28/2026 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2026 roku. Kluczową modyfikacją jest dostosowanie naboru do elektronicznego systemu iPFRON+, dostępnego pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Aplikacja służy do kompleksowej obsługi spraw związanych z Funduszem. Wnioskodawcy powinni dokładnie zapoznać się z nowymi wytycznymi, które zostały opublikowane na stronie internetowej PFRON w zakładce poświęconej programowi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak obliczyć kwotę i co przygotować?

Maksymalną kwotę dofinansowania wylicza się, mnożąc liczbę uczestników objętych wsparciem w danym miesiącu przez obowiązującą stawkę osobową (3807,00 zł), a następnie sumując wyniki za wszystkie miesiące trwania wsparcia. Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia, pełnomocnictwo (jeśli dokument składa pełnomocnik) oraz inne dokumenty weryfikujące dane we wniosku. Podmioty prowadzące więcej niż jedną placówkę muszą złożyć oddzielny wniosek dla każdej z nich.

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór trwa od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku. Wnioski kieruje się do miejscowego oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki. Choć obecnie dokumenty przyjmowane są tradycyjnie, uruchomiony system iPFRON+ w przyszłości umożliwi również pełną obsługę wniosków w tym obszarze. Aplikację można złożyć tylko raz na dany rok szkolny, a w przypadku kontynuacji programu w kolejnych latach wymagane będzie złożenie nowej dokumentacji.

Podstawa prawna

Program realizowany jest na podstawie:

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.);

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59).