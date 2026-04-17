Twoje pieniądze » Świadczenia » PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.

PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.

17 kwietnia 2026, 13:40
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.
PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 r.
Shutterstock

Od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027. Można ubiegać się o miesięczne dofinansowanie w wysokości 3807,00 zł na jednego uczestnika. Sprawdź, kto może skorzystać, na co przeznaczyć środki i jak prawidłowo przygotować dokumentację.

PFRON ogłosił: 3 807,00 zł na rzecz niektórych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku.

Od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027. Placówki edukacyjne i rehabilitacyjne mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie w wysokości 3807,00 zł na jednego uczestnika. Tegoroczna edycja przynosi istotne zmiany organizacyjne – proces został dostosowany do obsługi przez elektroniczny system iPFRON+, a same procedury zaktualizowano nową uchwałą Zarządu PFRON.

Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie ma na celu kompleksowe wsparcie niezatrudnionych absolwentów, którzy nie trafili do placówek dziennego pobytu. Środki mogą zostać wykorzystane na:

  • całodzienne usługi opiekuńcze
  • aktywizację fizyczną, intelektualną, społeczną oraz zawodową,
  • a także na pomoc pielęgnacyjną i utrzymanie higieny osobistej.

Program finansuje udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo oraz w kołach zainteresowań. Dla absolwentów szkół specjalnych przysposabiających do pracy (SPdP) przewidziano działania aktywizujące zawodowo. Dofinansowanie obejmuje również transport, rozwój samodzielności życiowej, wsparcie psychologiczne i poradnictwo, a także koszty osobowe i rzeczowe związane z pomocą uczestnikom oraz bieżącą działalność placówek takich jak OREW, ORW czy SPdP.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki mogą wnioskować podmioty prowadzące ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP) oraz inne placówki edukacyjne, w których realizowany jest obowiązek nauki. Program skierowany jest do instytucji gotowych zapewnić ciągłość wsparcia dla absolwentów po zakończeniu edukacji.

Nowe procedury i elektroniczny system iPFRON+

Zasady realizacji programu zostały zaktualizowane uchwałą nr 28/2026 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2026 roku. Kluczową modyfikacją jest dostosowanie naboru do elektronicznego systemu iPFRON+, dostępnego pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Aplikacja służy do kompleksowej obsługi spraw związanych z Funduszem. Wnioskodawcy powinni dokładnie zapoznać się z nowymi wytycznymi, które zostały opublikowane na stronie internetowej PFRON w zakładce poświęconej programowi.

Jak obliczyć kwotę i co przygotować?

Maksymalną kwotę dofinansowania wylicza się, mnożąc liczbę uczestników objętych wsparciem w danym miesiącu przez obowiązującą stawkę osobową (3807,00 zł), a następnie sumując wyniki za wszystkie miesiące trwania wsparcia. Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia, pełnomocnictwo (jeśli dokument składa pełnomocnik) oraz inne dokumenty weryfikujące dane we wniosku. Podmioty prowadzące więcej niż jedną placówkę muszą złożyć oddzielny wniosek dla każdej z nich.

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór trwa od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku. Wnioski kieruje się do miejscowego oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki. Choć obecnie dokumenty przyjmowane są tradycyjnie, uruchomiony system iPFRON+ w przyszłości umożliwi również pełną obsługę wniosków w tym obszarze. Aplikację można złożyć tylko raz na dany rok szkolny, a w przypadku kontynuacji programu w kolejnych latach wymagane będzie złożenie nowej dokumentacji.

Podstawa prawna

Program realizowany jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59).

Program „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027 oferuje placówkom edukacyjnym i rehabilitacyjnym możliwość uzyskania miesięcznego dofinansowania w wysokości 3807,00 zł na każdego uczestnika. Nabór wniosków trwa od 4 maja do 5 czerwca 2026 roku, a proces został usprawniony dzięki wdrożeniu systemu iPFRON+ oraz zaktualizowanym procedurom. Środki można przeznaczyć na kompleksową opiekę, aktywizację, terapię oraz wsparcie zawodowe i życiowe dla niezatrudnionych absolwentów. Aby skorzystać z programu, należy przygotować wniosek wraz z planem wsparcia i złożyć go w lokalnym oddziale PFRON, pamiętając o złożeniu osobnej aplikacji dla każdej placówki. Szczegółowe wytyczne i formularze dostępne są na stronie PFRON.

Powiązane
Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Skarbówka: ulga podatkowa możliwa, ale tylko przy spełnieniu warunku formalnego
Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Skarbówka: ulga podatkowa możliwa, ale tylko przy spełnieniu warunku formalnego
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
Ilu niepełnosprawnym Wytyczne dla WZON obniżyły świadczenia wspierające? WZON wydały 306 841 decyzji dla niepełnosprawnych w wieku 75+ dające prawo do świadczenia wspierającego
Ilu niepełnosprawnym Wytyczne dla WZON obniżyły świadczenia wspierające? WZON wydały 306 841 decyzji dla niepełnosprawnych w wieku 75+ dające prawo do świadczenia wspierającego
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną szkodliwości naruszenia
17 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
Ceny paliw. Kiedy zatankujemy najtaniej? Prognoza na przyszły tydzień
17 kwi 2026

W przyszłym tygodniu ceny benzyny powinny spaść o 9 gr/l a ceny oleju napędowego o 27 gr/l - wynika z analizy biura Reflex.
Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł
17 kwi 2026

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?
4806 zł brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]
17 kwi 2026

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.
Świadczenie wspierające 2026. Nawet 4530 zł z ZUS. Jak zdobyć punkty i nie stracić zasiłku?
17 kwi 2026

Nawet 4530 zł miesięcznie trafi do osób, które dotąd korzystały jedynie z podstawowej pomocy społecznej. Nowy system integruje bazy danych ZUS i WZON, co przyspiesza formalności, ale dla opiekunów oznacza trudną decyzję: przejście na nowe świadczenie czy pozostanie przy dotychczasowych zasiłkach? Sprawdź, jak nie popełnić błędu w 2026 roku.

Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi spore nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
17 kwi 2026

Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
17 kwi 2026

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.
