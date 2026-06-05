Koniec z dostępem dzieci do treści dla dorosłych. Nowa ustawa: weryfikacja wieku obowiązkowa, blokada stron bez weryfikacji, EUDI Wallet do końca 2026

Rząd przyjął 2 czerwca 2026 roku projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w Internecie. Serwisy dla dorosłych będą musiały weryfikować wiek użytkowników – zalecany mechanizm to Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet), który działa anonimowo. Strony niestosujące się do przepisów będą zablokowane. Jak będzie działać weryfikacja wieku i od kiedy?

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Co to jest ustawa o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi?

Ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w Internecie to nowe przepisy, które zobowiązują dostawców serwisów z treściami dla dorosłych do stosowania skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku.

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Cel ustawy: ograniczenie dostępu małoletnich do treści pornograficznych, w tym możliwości przypadkowego natknięcia się na nie.

„Jeżeli w świecie rzeczywistym nie wpuszczamy dzieci do sklepu z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, to nie możemy udawać, że w Internecie ten problem nie istnieje" – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ważne Dlaczego to ważne? Z badań wynika, że nieograniczony dostęp małoletnich do treści pornograficznych może skutkować: uzależnieniami,

obniżeniem koncentracji i motywacji do nauki,

zaburzeniami w rozwoju zdrowych relacji z rówieśnikami.

Kto musi weryfikować wiek? Będą nowe obowiązki dostawców serwisów

Obowiązek weryfikacji wieku dotyczy:

Wszystkich stron internetowych udostępniających treści pornograficzne ,

, Dostawców usług, w ramach których dostępne są treści dla dorosłych.

„Wszystkie strony internetowe, które udostępniają treści dla dorosłych, będą miały obowiązek skutecznie zweryfikować wiek użytkownika" – podkreślił wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Ustawa nie narzuca konkretnych rozwiązań technicznych, ale wskazuje, jakie mechanizmy weryfikacji są zalecane.

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Jak działa anonimowa weryfikacja wieku? EUDI Wallet

Zalecany mechanizm weryfikacji to: Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet) – elektroniczne poświadczenie atrybutu wieku. Dlaczego EUDI Wallet jest bezpieczny?

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Pełna anonimowość – dostawca serwisu nie wie, kim jest użytkownik, wie tylko, że jest pełnoletni,

– dostawca serwisu nie wie, kim jest użytkownik, wie tylko, że jest pełnoletni, Prywatność – wystawca portfela (podmiot publiczny) nie wie, w jakich serwisach użytkownik potwierdził wiek,

– wystawca portfela (podmiot publiczny) nie wie, w jakich serwisach użytkownik potwierdził wiek, Brak ujawniania danych osobowych – przekazywana jest tylko informacja: TAK/NIE (pełnoletni/niepełnoletni).

„Weryfikacja wieku w internecie musi być skuteczna, ale również w pełni anonimowa. Dostawca serwisu nie wie kim jest użytkownik, wie tylko, że jest pełnoletni" – wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Kiedy ruszy anonimowa weryfikacja wieku? Bezpieczną i anonimową weryfikację wieku rząd planuje uruchomić do końca 2026 roku.

Jak działa EUDI Wallet przy weryfikacji wieku?

Użytkownik wchodzi na stronę dla dorosłych -> Strona żąda potwierdzenia wieku. Przy tym nie otrzymuje informacji o użytkowniku. Użytkownik używa EUDI Wallet -> Portfel wysyła poświadczenie wieku. Strona dostaje tylko informację TAK/NIE na temat tego, czy użytkownik jest pełnoletni, czyli czy ma skończone 18 lat. Weryfikacja pozytywna -> Dostęp przyznany . Ale wystawca portfela nie wie, w jakim serwisie użyto poświadczenia. Efekt? Pełna anonimowość. Żadna strona nie zna tożsamości użytkownika.

Co grozi za brak weryfikacji? Rejestr, blokady, kary

Rejestr domen bez weryfikacji wieku

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) prowadzi rejestr domen, które nie stosują się do obowiązku weryfikacji wieku.

Blokowanie dostępu

Po wpisaniu domeny do rejestru przedsiębiorcy telekomunikacyjni (Orange, Plus, T-Mobile, Play itp.) zobowiązani są do zablokowania dostępu do tej strony. Efekt: użytkownicy w Polsce nie będą mogli wejść na stronę z rejestru.

Kary pieniężne

Rząd planuje nakładanie kar pieniężnych na podmioty niewywiązujące się z obowiązków.

Lista: co zmienia ustawa?

Przed ustawą:

Brak skutecznej weryfikacji wieku.

Małoletni mogą (nawet przypadkowo) trafiać na treści pornograficzne.

Brak konsekwencji dla dostawców serwisów.

Po ustawie:

Obowiązek weryfikacji wieku dla wszystkich serwisów z treściami dla dorosłych.

weryfikacji wieku dla wszystkich serwisów z treściami dla dorosłych. Anonimowa weryfikacja przez EUDI Wallet (do końca 2026).

przez EUDI Wallet (do końca 2026). Rejestr domen niestosujących się do przepisów.

domen niestosujących się do przepisów. Blokada dostępu przez operatorów telekomunikacyjnych.

dostępu przez operatorów telekomunikacyjnych. Kary pieniężne za brak weryfikacji

Co zapamiętać? W skrócie

Rząd przyjął 2 czerwca 2026 projekt ustawy o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi w Internecie. Serwisy dla dorosłych będą musiały weryfikować wiek użytkowników – zalecany mechanizm to EUDI Wallet (anonimowy, brak ujawniania danych). Strony bez weryfikacji trafią do rejestru UKE, a operatorzy zablokują do nich dostęp. Kary pieniężne za brak weryfikacji. EUDI Wallet ma ruszyć do końca 2026 roku.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące weryfikacji wieku w Internecie według nowych przepisów

Kiedy wejdzie w życie ustawa?

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 2.06.2026. Teraz trafi do Sejmu. Można się spodziewać terminu w okolicach początku roku szkolnego jako daty wejścia w życie.

Czy muszę podawać dane osobowe przy weryfikacji wieku?

Nie. EUDI Wallet działa anonimowo – strona dostaje tylko informację TAK/NIE na temat pełnoletności, bez danych osobowych.

Czy dostawca serwisu będzie wiedział, kim jestem?

Nie. Dostawca serwisu nie pozyska żadnych informacji o Tobie poza potwierdzeniem pełnoletniości.

Czy wystawca portfela (np. urząd) będzie wiedział, jakie strony odwiedzam?

Nie. Podmiot publiczny wystawiający EUDI Wallet nie uzyskuje informacji, w jakich serwisach poświadczenie zostało użyte.

Kiedy ruszy EUDI Wallet w Polsce?

Bezpieczna i anonimowa weryfikacja wieku ma ruszyć do końca 2026 roku.

Co się stanie ze stronami, które nie wprowadzą weryfikacji?

Trafią do rejestru prowadzonego przez UKE, a operatorzy telekomunikacyjni zablokują do nich dostęp w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji