Kto nie dostanie czternastki w 2026 roku? ZUS nie wypłaci świadczenia po przekroczeniu tego progu

Czternasta emerytura na stałe wpisała się w kalendarz wypłat ZUS, ale w 2026 roku dla wielu osób może okazać się gorzkim rozczarowaniem. W przeciwieństwie do "trzynastki", która przysługuje każdemu w tej samej kwocie, czternastka jest świadczeniem z rygorystycznym progiem dochodowym. Mechanizm "złotówka za złotówkę" sprawia, że wystarczy mieć nieco wyższą emeryturę zasadniczą, aby dodatek stopniał do zera.

14. emerytura w 2026 roku

W 2026 roku czternasta emerytura w Polsce, będąca już stałym świadczeniem rocznym, zostanie wypłacona w maksymalnej wysokości 1978,49 zł brutto (ok. 1 600-1 800 zł netto). Kwota ta odpowiada wysokości najniższej emerytury po marcowej waloryzacji o 5,3 proc. Pełny dodatek trafi do seniorów, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia limitu, aż do minimalnej wartości wypłaty wynoszącej 50 zł. Wypłaty realizowane przez ZUS odbędą się automatycznie, najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku, zgodnie ze standardowym terminem przelewów emerytalno-rentowych.

Główni adresaci czternastej emerytury

Czternasta emerytura w 2026 roku przysługuje szerokiej grupie osób pobierających długoterminowe świadczenia z ZUS, KRUS oraz innych organów emerytalno-rentowych. Świadczenie trafi do osób, które na dzień 31 sierpnia 2026 roku będą miały prawo do:

Emerytury (w tym emerytury pomostowej oraz kapitałowej).

Renty (z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej oraz rodzinnej).

Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Mama 4+).

Świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.

Renty dla inwalidów wojennych i wojskowych.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Wypłata 14. emerytury w 2026 roku jest planowana na wrzesień. Świadczenie to zostanie wypłacone automatycznie wraz z regularną emeryturą lub rentą, co oznacza, że pieniądze wpłyną w standardowym terminie przelewu z ZUS lub KRUS.

Pełna czternastka nie dla każdego. Kto zgarnie 1978,49 zł?

Wysokość 14. emerytury w 2026 roku jest ściśle powiązana z poziomem najniższej emerytury, która po waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto. Jednak prawo do otrzymania tej kwoty w pełnej wysokości mają tylko te osoby, których miesięczne świadczenie podstawowe (emerytura lub renta) nie przekracza progu 2 900 zł brutto. Osoby mieszczące się w tym limicie otrzymają dodatkowy przelew w maksymalnej wysokości. Jeśli jednak Twoja emerytura jest choćby o złotówkę wyższa, musisz przygotować się na mniejsze wsparcie.

Pułapka progu 2900 zł w 14. emeryturze. Jak działa zasada "złotówka za złotówkę"?

Dla seniorów pobierających świadczenia powyżej 2 900 zł brutto, ZUS stosuje mechanizm redukcji. Kwota 14. emerytury jest pomniejszana o różnicę między Twoją emeryturą a progiem 2 900 zł. Przykłady wyliczeń:

Emerytura 3 000 zł brutto: Przekroczenie progu o 100 zł. Czternastka wyniesie: 1 978,49 zł - 100 zł = 1878,49 zł.

Emerytura 3 500 zł brutto: Przekroczenie progu o 600 zł. Czternastka wyniesie: 1 978,49 zł - 600 zł = 1378,49 zł.

Emerytura 4 500 zł brutto: Przekroczenie progu o 1600 zł. Czternastka wyniesie: 1 978,49 zł - 1600 zł =378,49 zł.

Kwoty netto 14. emerytury w 2026 roku (wyliczenia szacunkowe)

Poniżej znajdują się przykładowe wyliczenia czternastki w zależności od wysokości Twojej miesięcznej emerytury brutto:

Emerytura do 2 900 zł brutto: Otrzymasz pełną 14. emeryturę. Kwota netto: ok. 1 600 - 1 650 zł.

Emerytura 3 000 zł brutto: Przekroczenie progu o 100 zł zmniejsza czternastkę o tę samą kwotę. Kwota netto: ok. 1 550 zł.

Emerytura 3 500 zł brutto: Świadczenie pomniejszone o 600 zł. Kwota netto: ok. 1 150 zł.

Emerytura 4 000 zł brutto: Kwota netto: ok. 760 zł.

Emerytura 4 500 zł brutto: Kwota netto: ok. 370 zł.

Kiedy ZUS nie wypłaci czternastki? Granica 50 złotych

W przepisach ukryty jest jeszcze jeden haczyk, który definitywnie wyklucza zamożniejszych seniorów z grona beneficjentów. ZUS nie wypłaca świadczenia, jeśli jego wyliczona kwota jest niższa niż 50 zł brutto. Biorąc pod uwagę tegoroczne stawki, czternastka nie trafi do osób, których podstawowa emerytura przekracza ok. 4 828,49 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty, kwota dodatku staje się zbyt niska, aby system wygenerował przelew. To właśnie ta grupa seniorów nie dostanie 14. emerytury w ogóle.

Terminy i formalności. Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę?

Dobra wiadomość jest taka, że 14. emerytura - podobnie jak trzynastka - jest świadczeniem bezwzględnie bezwnioskowym. Oznacza to, że nie musisz wypełniać żadnych formularzy ani odwiedzać placówek ZUS. Urząd sam wyliczy, czy przysługuje Ci dodatek i w jakiej wysokości, a następnie przeleje go wraz z Twoją regularną emeryturą w miesiącu wypłaty. Warto jednak pamiętać, że od kwoty czternastki potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, więc kwota "na rękę" będzie niższa niż wspomniane 1978,49 zł.

Najczęściej zadawane pytania o 14. emeryturę - FAQ

Czy 14. emerytura wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z MOPS? Nie. Zgodnie z ustawą, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych). Jestem na wcześniejszej emeryturze. Czy też dostanę czternastkę? Tak, o ile w dniu tzw. badania prawa do świadczenia (zazwyczaj ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłaty) Twoje prawo do emerytury nie było zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania). Co jeśli pobieram rentę rodzinną na dwie osoby? W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternastka, która jest dzielona proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych. Czy komornik może zająć 14. emeryturę? Nie. Świadczenie to jest wolne od potrąceń komorniczych. Jeśli komornik zająłby te środki na koncie bankowym, należy niezwłocznie dostarczyć mu potwierdzenie z ZUS, że jest to dodatkowe świadczenie emerytalne. Kiedy dokładnie będą wypłaty w 2026 roku? Dokładny termin wypłaty czternastek jest co roku ogłaszany w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zazwyczaj wypłaty ruszają w drugiej połowie roku (późne lato lub jesień), po zakończeniu akcji wypłat trzynastek.