REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Wsparcie dla osób uzależnionych w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać pieniądze i pomoc od państwa

Wsparcie dla osób uzależnionych w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać pieniądze i pomoc od państwa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 kwietnia 2026, 11:00
[Data aktualizacji 18 kwietnia 2026, 18:18]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu w 2026 roku. Na jakie wsparcie można liczyć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby zmagające się z chorobą alkoholową oraz ich rodziny mogą w 2026 roku korzystać z różnych form wsparcia finansowego i rzeczowego. Uzależnienie jest traktowane przez prawo jako jednostka chorobowa, co otwiera drogę do świadczeń z ZUS, KRUS oraz pomocy społecznej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze na leczenie i utrzymanie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu alkoholizmu (ZUS)

Sam alkoholizm rzadko jest jedyną przyczyną przyznania renty, ale trwałe skutki zdrowotne nadużywania alkoholu już tak. W 2026 roku ZUS przyznaje świadczenia, jeśli choroba spowodowała naruszenie sprawności organizmu uniemożliwiające pracę.

REKLAMA

REKLAMA

  • Choroby współistniejące: Marskość wątroby, nieodwracalne uszkodzenia układu nerwowego, zmiany w mózgu (np. zespół Korsakowa, otępienie).
  • Orzeczenie lekarza orzecznika: Kluczowe jest stwierdzenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.
  • Staże ubezpieczeniowe: Należy wykazać odpowiedni okres składkowy (zależny od wieku).
  • Zasada 18 miesięcy: Niezdolność do pracy musi powstać w czasie zatrudnienia lub nie później niż 18 miesięcy po jego ustaniu.

Kwoty od 1 marca 2026 roku (po waloryzacji):

  • Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1 978,49 zł brutto.
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 483,87 zł brutto.
  • Dodatek pielęgnacyjny: 366,68 zł (jeśli orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji).
  • Dodatkowe wsparcie: Osoby te mają prawo do 13. i 14. emerytury/renty.

Ważne: ZUS może skierować ubezpieczonego na rehabilitację w ramach prewencji rentowej. Odmowa udziału w leczeniu może być podstawą do wstrzymania świadczenia.

Zasiłek chorobowy a kod "C" na zwolnieniu

Pracownik podejmujący terapię w ośrodku ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego (L4). Należy jednak pamiętać o specyficznych przepisach dotyczących nadużycia alkoholu. Co ważne, brak wynagrodzenia przez pierwsze 5 dni. Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana bezpośrednio nadużyciem alkoholu, lekarz wpisuje na zwolnieniu kod "C". W takim przypadku pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego za pierwsze 5 dni nieobecności. Po upływie 5 dni przysługuje zazwyczaj 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Pracodawca widzi kod literowy "C", ale nadal nie widzi konkretnego numeru statystycznego choroby (ICD-10).

REKLAMA

Pomoc z MOPS i GOPS. Progi i kwoty w 2026 roku

Osoby uzależnione w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o wsparcie społeczne. W 2026 roku obowiązują kryteria dochodowe netto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Osoba samotnie gospodarująca: Kryterium 1 010 zł. (Maksymalny zasiłek stały wynosi 1 229 zł).
  • Osoba w rodzinie: Kryterium 823 zł na osobę.

W ramach pomocy można uzyskać zasiłek okresowy, celowy (np. na opał) oraz pomoc niefinansową (posiłki). Pracownik socjalny zazwyczaj wymaga podpisania kontraktu socjalnego, który zobowiązuje do podjęcia terapii.

Aktywizacja zawodowa osób wychodzących z nałogu

Wsparcie w powrocie do pracy (kwoty obowiązujące do 31 maja 2026 roku):

  • Centra Integracji Społecznej (CIS): Uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości ok. 2 066,30 zł miesięcznie.
  • Stypendia stażowe z Urzędu Pracy: Wynoszą ok. 2 755,10 zł (120 proc. zasiłku dla bezrobotnych).
  • Dodatek aktywizacyjny: Dla osób, które same znalazły pracę będąc na zasiłku (ok. 861,00 zł).

Jak uzyskać pomoc? Lista niezbędnych dokumentów

  • Wniosek ERN (do renty) lub wniosek o pomoc społeczną.
  • Zaświadczenie OL-9: Musi być wystawione przez lekarza nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku w ZUS.
  • Dokumentacja medyczna: Karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań (USG wątroby, TK/Rezonans głowy), opinie od psychiatry i neurologa.
  • Certyfikaty z ośrodków: Potwierdzenia przebytych terapii i zachowywania abstynencji.

Dokumentacja medyczna do ZUS. Jakie badania potwierdzają niezdolność do pracy?

Podstawą ubiegania się o rentę jest zgromadzenie twardych dowodów medycznych potwierdzających trwałe uszkodzenia narządów, gdyż sam wywiad lekarski dla ZUS jest niewystarczający. Kluczowe znaczenie mają wyniki badań obrazowych, takie jak USG jamy brzusznej (wykazujące marskość lub włóknienie wątroby) oraz tomografia lub rezonans magnetyczny głowy, które dokumentują zaniki kory mózgowej i zmiany neurologiczne. Niezbędne jest także dołączenie wyników badań laboratoryjnych (np. próby wątrobowe, panel krzepnięcia) oraz opinii specjalistów – neurologa w przypadku polineuropatii (potwierdzonej badaniem EMG) oraz psychologa klinicznego, który testami (np. MMSE) potwierdzi otępienie lub zespół Korsakowa. Kompletna dokumentacja powinna zawierać wszystkie karty informacyjne z leczenia szpitalnego i detoksykacji, ponieważ to one stanowią dla orzecznika dowód na przewlekły i postępujący charakter naruszenia sprawności organizmu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy leczenie jest płatne dla nieubezpieczonych? Nie. W 2026 roku detoks i terapia odwykowa w placówkach NFZ są bezpłatne dla każdego obywatela RP, nawet bez ubezpieczenia.
  2. Czy można stracić rentę przez "zapicie"? Sam nawrót choroby nie odbiera renty automatycznie, ale uporczywe unikanie zaleconego leczenia i pogarszanie stanu zdrowia na własne życzenie może być przesłanką dla ZUS do zakwestionowania świadczenia.
  3. Czy ZUS może zabrać rentę, jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia się poprawił dzięki abstynencji? Tak. Renta z tytułu niezdolności do pracy rzadko jest przyznawana "na stałe". Jeśli podczas badania kontrolnego lekarz orzecznik stwierdzi, że dzięki zachowaniu abstynencji i regeneracji organizmu sprawność powróciła na tyle, by podjąć pracę, świadczenie może zostać wstrzymane.
  4. Czy renta z powodu alkoholizmu wlicza się do lat emerytalnych? Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy jest okresem nieskładkowym, ale uwzględnianym przy ustalaniu prawa do emerytury (w określonym limicie). Jednak samo pobieranie renty nie "buduje" kapitału tak skutecznie, jak opłacanie składek z pracy.
  5. Czy komornik może zająć rentę z ZUS lub zasiłek z MOPS? Renta z ZUS podlega egzekucji komorniczej, ale istnieją tzw. kwoty wolne od potrąceń (komornik musi zostawić określoną część świadczenia na przeżycie). Natomiast zasiłki z pomocy społecznej (MOPS/GOPS) są całkowicie wolne od zajęć komorniczych - komornik nie ma prawa ich dotknąć.
  6. Mój mąż pije i nie chce się leczyć. Czy mogę dostać za niego jego rentę? Bezpośrednio nie, ale jeśli mąż marnotrawi środki na alkohol, co zagraża dobru rodziny, możesz wystąpić do sądu rodzinnego o nakaz wypłacania jego świadczenia (emerytury lub renty) do Twoich rąk.
  7. Czy po zakończeniu terapii w ośrodku dostanę jakąś "odprawę" na start? Nie ma ustawowej odprawy, ale to idealny moment na złożenie wniosku w MOPS o zasiłek celowy na zagospodarowanie lub o pomoc w ramach programu wychodzenia z bezdomności/nałogu. Można też ubiegać się o skierowanie do mieszkania chronionego.
  8. Czy będąc na rencie z powodu skutków alkoholizmu, mogę dorabiać? Tak, renciści mogą pracować, ale muszą pilnować limitów przychodów (ogłaszanych przez ZUS co kwartał). Przekroczenie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie renty, a przekroczenie 130 proc. jej zawieszenie.

Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu - podsumowanie dla rodzin

Jeśli uzależnieniu towarzyszy przemoc, rodzina powinna założyć Niebieską Kartę. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą również skierować wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego w trybie przymusowym.

Powiązane
Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na
Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na "dywidendzie demograficznej" i co z petycją w Senacie?
Pieniądze z zasiłku do zwrotu, chyba że znasz ten przepis. Mało kto o nim słyszał
Pieniądze z zasiłku do zwrotu, chyba że znasz ten przepis. Mało kto o nim słyszał
Dodatkowe 4200 zł do domowego budżetu. ZUS wypłaci je jeszcze przed emeryturą
Dodatkowe 4200 zł do domowego budżetu. ZUS wypłaci je jeszcze przed emeryturą
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowa „pośrednia” zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
18 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy. Trzeba spełnić jeden warunek
18 kwi 2026

Majątek trzeba teraz wydać na ogrzewanie domu, szczególnie jeśli ma swoje lata i ciepło jak przez sito ucieka przez nieszczelne okna, dach czy niedocieplone ściany. To dlatego jest boom na termomodernizację. Inwestycja jest tym bardziej opłacalna, że dużą część wydatków da się odzyskać dzięki podatkowej uldze, pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków fakturami. Ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące.
AI też musi być odpowiedzialna. Co sztuczna inteligencja ma wspólnego z ESG?
18 kwi 2026

ESG już dawno przestało być hasłem zastrzeżonym dla dużych spółek i działów sustainability. Dr Marcin Huczkowski, partner w kancelarii Fieldfisher Poland, wyjaśnia, dlaczego wdrażając AI nie można pominąć pytań o ślad węglowy, uprzedzenia zakodowane w algorytmach, odpowiedzialność za błędną poradę prawną czy prawa pracowników dotkniętych automatyzacją. I pokazuje, że te tematy mają już bardzo konkretny wymiar prawny.
Wyrównanie za lata zaniżonych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Sąd Najwyższy zdecyduje o losie poszkodowanych emerytów
18 kwi 2026

Mowa nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. RPO skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie zasad przeliczania emerytur dla osób, które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przed 2013 rokiem. W wielu przypadkach nowo ustalona emerytura okazała się niższa od dotychczas pobieranej. Wyrok w tej sprawie może otworzyć drogę dla dziesiątek tysięcy emerytów do ubiegania się o rekompensatę za zaniżone świadczenia – korzystniejszą niż ta przewidziana w rządowej specustawie przeliczeniowej.

REKLAMA

Jak postąpić ze znalezionym pisklęciem, a jak z podlotem? Sprawdź, czym się różnią
18 kwi 2026

Wiosną trwa okres lęgowy ptaków. Czasami podczas spaceru można znaleźć pisklę dzikiego ptaka. Jak postąpić ze znalezionym pisklęciem, a jak z podlotem? Sprawdź, czym się różnią i jak im nie zaszkodzić.
Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.
KSeF zmienia zasady gry. Koniec wymówki, że nie mamy faktury?
18 kwi 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało raz na zawsze rozwiązać problem sporów o doręczenie faktur. W praktyce branża transportowa wchodzi jednak w nowy etap – zamiast starych wymówek pojawiają się nowe pola konfliktu, a kluczowe staje się precyzyjne definiowanie momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności.
Nowelizacja ustawy o VAT: zmiany w rozliczeniach eksportu i importu
17 kwi 2026

W dniu 17 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany będą dotyczyć zasad rozliczania eksportu i importu na gruncie podatku VAT.

REKLAMA

Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
18 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA