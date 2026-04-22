Możesz dostać prawie 2000 zł miesięcznie od ZUS, nawet jeśli nie pracowałeś. Dla kogo świadczenie po 60. roku życia?

Możesz dostać prawie 2000 zł miesięcznie od ZUS, nawet jeśli nie pracowałeś. Dla kogo świadczenie po 60. roku życia?

22 kwietnia 2026, 07:37
Marzena Sarniewicz
Po 60. roku życia dostaniesz prawie 2000 zł od ZUS, nawet jeśli nie pracowałeś
Shutterstock

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po osiągnięciu wieku emerytalnego można otrzymać świadczenie z ZUS nawet bez wcześniejszej pracy. W 2026 roku jego wysokość sięga niemal 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto może liczyć na te pieniądze.

Po 60. roku życia dostaniesz prawie 2000 zł od ZUS bez jednego dnia pracy

Mama 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które jest specjalnym wsparciem finansowym przeznaczonym dla osób, które przez wiele lat zajmowały się wychowaniem licznej rodziny i z tego powodu nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury. Nie jest to klasyczna emerytura ani renta, lecz forma zabezpieczenia dla rodziców, którzy poświęcili się opiece nad dziećmi kosztem aktywności zawodowej.

Program Mama 4+ działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 2019 roku dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

To comiesięczne świadczenie, które od 1 marca 2026 wynosi 1978,49 zł brutto - dokładnie tyle, ile wynosi najniższa emerytura w Polsce. Świadczenie jest waloryzowane, czyli co roku rośnie wraz z inflacją, podobnie jak zwykłe emerytury.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czytamy, że w praktyce wysokość wsparcia jest ograniczona przepisami i nie może przekroczyć poziomu minimalnej emerytury:

"Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. Jeśli otrzymasz świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, to suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, którą pobierasz, nie może być wyższa od najniższej emerytury" .

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że jeśli osoba, która nie ma prawa do emerytury ani renty, może otrzymywać świadczenie w wysokości minimalnej emerytury 1978,49 zł brutto . Natomiast jeśli pobiera już niższe świadczenie, wsparcie z programu stanowi jedynie dopłatę do poziomu najniższej emerytury. Według najnowszych danych, średnia kwota wsparcia przekracza 1000 zł miesięcznie. Kto więc może otrzymać tzw. matczyną emeryturę i jakie trzeba spełnić warunki?

Zobacz również:

Komu przysługuje świadczenie matczyne?

Matczyna emerytura nie przysługuje wszystkim w pełnej wysokości. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:

  • urodzić lub wychować co najmniej 4 dzieci (wliczają się też dzieci przysposobione),
  • osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • nie mieć wystarczających dochodów, by samodzielnie się utrzymać,
  • wychować dzieci (nie odebrano praw rodzicielskich),
  • złożyć wniosek do ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami.

Emerytura przysługuje również ojcom po 65. roku życia, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci np. po śmierci matki lub gdy ona porzuciła rodzinę.

Ważne: Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub zalegalizowany pobyt w Polsce (cudzoziemcy).

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Jak złożyć wniosek o prawie 2000 zł świadczenia?

Trzeba pamiętać, że to nie jest świadczenie przyznawane automatycznie. Trzeba się o nie postarać składając wniosek w ZUS na formularzu ERP-14. W zależności od sytuacji, należy do niego dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające ich wychowanie,
  • oświadczenie o sytuacji dochodowej (zaświadczenia z urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość),
  • zaświadczenie, które potwierdza aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów,
  • zaświadczenie, które potwierdza wysokość innych pobieranych przez świadczeń,
  • zaświadczenie z urzędu gminy, które potwierdza rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
  • oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,
  • innymi dokumenty, które potwierdzają sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość.

ZUS może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli coś będzie niejasne. Decyzja zwykle zapada w ciągu 2–3 miesięcy.

Na jakich zasadach ZUS wypłaca rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję w sprawie, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osoba wnioskująca osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni). O tym, że ZUS zacznie wypłacać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wnioskujący zostanie powiadomiony odrębnym zawiadomieniem.

Program cieszy się coraz większą popularnością

Zgodnie z najnowszymi informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rodzicielskie świadczenie uzupełniające cieszy się dużym zainteresowaniem. W grudniu 2025 roku skorzystało z niego 59,8 tys. osób. Na wypłaty przeznaczono niemal 61,7 mln zł.

Źródło: INFOR
Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze?
22 kwi 2026

Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze - tańsze od kawalerki w dużym mieście? Zwykle są to budynki do remontu. Kto kupuje takie nieruchomości i w jakim celu?
AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Brak kar za KSeF do końca roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF mówi „nie” i odrzuca dokument? Warto zadbać o higienę danych
22 kwi 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.
Integracja na gorąco. Jak podłączyć ERP do KSeF bez przestojów - to nie jest projekt: "zrób raz i zapomnij"
22 kwi 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to już rzeczywistość. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek e-fakturowania objął największych podatników, a od 1 kwietnia 2026 r. – praktycznie każdą firmę prowadzącą sprzedaż B2B w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: integracja systemów dziedzinowych oraz systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning – system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) z KSeF musi działać stabilnie i niezawodnie.

REKLAMA

Nowe zasady po kontrolach celnych od 2026 r. – reorganizacja urzędów czy większy nadzór nad przedsiębiorcami?
22 kwi 2026

Zmiany dotyczące właściwości miejscowej organów celnych, które weszły w życie w kwietniu 2026 r., mogą wydawać się techniczną korektą administracyjną. W praktyce jednak ich znaczenie może sięgać znacznie dalej. Dla importerów, eksporterów, agencji celnych i operatorów logistycznych to nie tylko pytanie, który urząd będzie prowadził sprawę. To również pytanie o ciągłość postępowań, bezpieczeństwo pozwoleń, ryzyko proceduralne i kierunek, w jakim zmierza administracja celna.
Ile kosztuje życie w Polsce? Rodzina 2+2 wydaje minimum 2042,46 zł miesięcznie
22 kwi 2026

W marcu cena koszyka podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania czteroosobowej rodziny przez miesiąc wyniosła 2042,46 zł, czyli o 4,30 zł mniej w porównaniu do lutego - wynika z raportu Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
22 kwi 2026

Darowizna w gotówce od członka najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w interpretacji indywidualnej jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.
Prawa konsumenta przy zakupie biletów na koncert - poradnik UOKiK 2026
22 kwi 2026

Kara ponad 15 milionów złotych dla LiveNation i nowy poradnik UOKiK – rynek sprzedaży biletów koncertowych od lat działał na granicy prawa lub je przekraczał. Urząd właśnie pokazał, czego branża nie chciała, żebyś wiedział: kiedy możesz żądać zwrotu, kiedy regulamin jest nielegalny i co zrobić, gdy gwiazda wieczoru w ogóle nie wyjdzie na scenę.

REKLAMA

Polskie firmy stawiają na AI. Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie
22 kwi 2026

Większość firm w Polsce wykorzystuje AI do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów - wynika z raportu firmy Experis. Jednocześnie 93 proc. przedsiębiorców mierzy się z barierami w wykorzystywaniu AI, wśród których dominują obawy o prywatność danych.
Kwitnące balkony. Akcja: kolorowa wiosna dla seniorów. Gdzie i dla kogo?
22 kwi 2026

Jedno z polskich miast ogłosiło ciekawą i jakże kolorową akcję. Chodzi o kwitnące balkony a akcja to kolorowa wiosna dla seniorów. Takie programy choć często niemające zasięgu ogólnopolskiego są ważne dla mniejszych społeczności - dla seniorów, aby czuli się zauważeni i docenieni. Dlaczego? Bo wiosna to świetny moment, by wnieść więcej radości w codzienność – szczególnie tam, gdzie zwykle jej brakuje. Inicjatywa ma nie tylko upiększyć otoczenie, lecz przede wszystkim poprawić samopoczucie seniorów i zachęcić ich do aktywności.
