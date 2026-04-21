Co Polacy myślą o świadczeniach ZUS dla par jednopłciowych? Wyniki sondażu zaskakują
REKLAMA
REKLAMA
50,5 proc. badanych nie chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński, otrzymywały prawo do świadczeń ZUS. Za jest 43 proc., a 6,5 nie ma w tej sprawie zdania – wynika z sondażu IBRiS przygotowanego na zlecenie „Rz".
IBRiS na prośbę „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, czy ich zdaniem parom jednopłciowym powinny przysługiwać świadczenia z ZUS, takie same jak małżeństwom. Aż 40,8 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, co jest najwyższym odsetkiem wskazań w tym badaniu. Zdania w tej sprawie nie ma 6,5 proc. badanych.
REKLAMA
REKLAMA
Polacy podzieleni w sprawie świadczeń ZUS dla par jednopłciowych
Z sondażu IBRiS dla „Rz” wynika, że 85 proc.wyborców koalicji rządzącej popiera zrównanie prawa do świadczeń. Przychylniej na zrównanie świadczeń patrzą kobiety niż mężczyźni - 56 proc. wobec 29 proc.
82 proc. osób niewierzących i niepraktykujących uważa, że wszyscy powinni mieć takie same prawa do zasiłków. Wśród osób wierzących 31 proc. i aż 67 proc. praktykujących regularnie jest przeciwna zrównaniu małżeństw tradycyjnych z jednopłciowymi.
Zrównanie świadczeń dopuszcza jedynie co dziesiąty wyborca prawicy. Ponad połowa, bo 53 proc. najmłodszych respondentów jest niechętnych zrównaniu świadczeń. Natomiast wśród osób pobierających 800+ na jedno dziecko 61 proc. jest przeciwko świadczeniom dla par jednopłciowych.
REKLAMA
Badanie przeprowadzono 10 i 11 kwietnia 2026 r. na 1074-osobowej grupie respondentów.
REKLAMA
REKLAMA