Co Polacy myślą o świadczeniach ZUS dla par jednopłciowych? Wyniki sondażu zaskakują

Co Polacy myślą o świadczeniach ZUS dla par jednopłciowych? Wyniki sondażu zaskakują

21 kwietnia 2026, 14:47
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

50,5 proc. badanych nie chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński, otrzymywały prawo do świadczeń ZUS. Za jest 43 proc., a 6,5 nie ma w tej sprawie zdania – wynika z sondażu IBRiS przygotowanego na zlecenie „Rz".

IBRiS na prośbę „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, czy ich zdaniem parom jednopłciowym powinny przysługiwać świadczenia z ZUS, takie same jak małżeństwom. Aż 40,8 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, co jest najwyższym odsetkiem wskazań w tym badaniu. Zdania w tej sprawie nie ma 6,5 proc. badanych.

Polacy podzieleni w sprawie świadczeń ZUS dla par jednopłciowych

Z sondażu IBRiS dla „Rz” wynika, że 85 proc.wyborców koalicji rządzącej popiera zrównanie prawa do świadczeń. Przychylniej na zrównanie świadczeń patrzą kobiety niż mężczyźni - 56 proc. wobec 29 proc.

82 proc. osób niewierzących i niepraktykujących uważa, że wszyscy powinni mieć takie same prawa do zasiłków. Wśród osób wierzących 31 proc. i aż 67 proc. praktykujących regularnie jest przeciwna zrównaniu małżeństw tradycyjnych z jednopłciowymi.

Zrównanie świadczeń dopuszcza jedynie co dziesiąty wyborca prawicy. Ponad połowa, bo 53 proc. najmłodszych respondentów jest niechętnych zrównaniu świadczeń. Natomiast wśród osób pobierających 800+ na jedno dziecko 61 proc. jest przeciwko świadczeniom dla par jednopłciowych.

Badanie przeprowadzono 10 i 11 kwietnia 2026 r. na 1074-osobowej grupie respondentów.

Źródło: PAP
