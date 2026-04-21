Pieniądze z ZUS mogą przejść koło nosa. Pułapka w rencie rodzinnej

Pieniądze z ZUS mogą przejść koło nosa. Pułapka w rencie rodzinnej

21 kwietnia 2026, 14:40
[Data aktualizacji 22 kwietnia 2026, 11:23]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Renta rodzinna po rodzicu, który nie pracował. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić wypłaty
Śmierć rodzica to nie tylko tragedia emocjonalna, ale często także finansowa, zwłaszcza gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. W takich sytuacjach kluczowym wsparciem staje się renta rodzinna. Jednak w 2026 roku wielu wnioskodawców przeżywa rozczarowanie, gdy ZUS odrzuca ich wnioski. Najwięcej wątpliwości budzą sytuacje, w których zmarły rodzic w chwili śmierci nie posiadał zatrudnienia. Czy fakt bycia bezrobotnym przekreśla szanse dzieci na pieniądze?

Warunki przyznania renty rodzinnej. Nie tylko aktywność zawodowa się liczy

Renta rodzinna nie jest świadczeniem, które należy się automatycznie każdemu dziecku po śmierci rodzica. ZUS wypłaci pieniądze tylko wtedy, gdy zmarły w chwili śmierci spełniał jeden z trzech podstawowych warunków: miał ustalone prawo do emerytury (powszechnej lub pomostowej), pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub pobierał zasiłek przedemerytalny. Najważniejszym przepisem dla osób po bezrobotnym rodzicu jest jednak punkt mówiący o tym, że renta przysługuje, jeśli zmarły spełniał warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oznacza to, że nawet jeśli rodzic nie pracował w dniu śmierci, ale wypracował wcześniej wymagany staż (okresy składkowe i nieskładkowe), dzieci nadal mają prawo do renty.

Renta po bezrobotnym. Kiedy dzieci dostaną pieniądze?

Jeśli rodzic w chwili śmierci był zarejestrowany jako bezrobotny, kluczowe dla ZUS będzie zbadanie jego całej historii zawodowej. Jeżeli zmarły posiadał wymagany staż pracy (np. 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed śmiercią), ZUS przyjmuje fikcję prawną, że zmarły był osobą całkowicie niezdolną do pracy i na tej podstawie wylicza rentę rodzinną dla dzieci. Problem pojawia się, gdy rodzic nie pracował przez wiele lat i nie posiadał okresów ubezpieczenia. W takim przypadku, jeśli rodzic nie wypracował prawa do emerytury ani renty, ZUS wyda decyzję odmowną. Renta po rodzicu, który "nigdy nie pracował" lub pracował zbyt krótko, by nabyć uprawnienia emerytalne, praktycznie nie istnieje.

Ile wynosi renta rodzinna w 2026 roku? Wyliczenia netto

Wysokość renty rodzinnej jest ściśle powiązana z wysokością świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. ZUS stosuje tu proste przeliczniki procentowe zależne od liczby osób uprawnionych:

  • 85 proc. świadczenia - dla jednej osoby (np. jedynego dziecka),
  • 90 proc. świadczenia - dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95 proc. świadczenia - dla trzech lub więcej osób.

Warto pamiętać, że w 2026 roku obowiązuje kwota gwarantowana najniższej renty rodzinnej. Jeśli wyliczone świadczenie jest niższe od kwoty minimalnej, ZUS podwyższy je do tego poziomu (pod warunkiem, że zmarły spełniał wymogi stażowe). Wszystkie dzieci uprawnione do renty po jednym rodzicu otrzymują jedną łączną rentę, która w razie potrzeby jest dzielona między nie w równych częściach.

Do jakiego wieku dziecko może pobierać rentę rodzinną?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom bezwarunkowo do ukończenia 16. roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej, wsparcie z ZUS może otrzymywać aż do ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów - wówczas prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych rentę mogą pobierać dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia (lub 25. roku życia w trakcie nauki). Co ważne, prawo do renty mają nie tylko dzieci własne, ale również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.

Najczęściej zadawane pytania o rentę rodzinną - FAQ

  1. Czy dostanę rentę, jeśli rodzic pracował tylko "na czarno"? Niestety nie. ZUS bierze pod uwagę wyłącznie okresy, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Praca bez umowy nie buduje stażu uprawniającego do renty rodzinnej dla bliskich.
  2. Rodzic pobierał zasiłek dla bezrobotnych w chwili śmierci. Czy to wystarczy? Sam zasiłek nie jest podstawą do renty, ale okres jego pobierania jest traktowany jako okres nieskładkowy. ZUS sprawdzi, czy wraz z wcześniejszymi latami pracy rodzic spełniał warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
  3. Co zrobić, gdy ZUS odmówił renty po bezrobotnym rodzicu? Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni. Warto sprawdzić, czy ZUS uwzględnił wszystkie okresy pracy, w tym np. pracę w gospodarstwie rolnym lub zatrudnienie za granicą.
  4. Czy renta rodzinna jest wypłacana w wakacje? Tak, pod warunkiem, że uczeń lub student przedstawi w ZUS zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki. Osoby kończące jeden etap edukacji (np. szkołę średnią) i zaczynające kolejny (studia) muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty wraz z potwierdzeniem przyjęcia na studia.
  5. Czy wdowa po bezrobotnym mężu też może dostać rentę? Tak, jeśli zmarły mąż spełniał warunki stażowe do emerytury lub renty, a wdowa spełnia kryteria wiekowe (ukończone 50 lat) lub wychowuje dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Zasady dla współmałżonków są identyczne jak w przypadku dzieci pod kątem uprawnień zmarłego.

Źródło: INFOR
Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze?
22 kwi 2026

Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze - tańsze od kawalerki w dużym mieście? Zwykle są to budynki do remontu. Kto kupuje takie nieruchomości i w jakim celu?
AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Brak kar za KSeF do końca roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF mówi „nie” i odrzuca dokument? Warto zadbać o higienę danych
22 kwi 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.
Integracja na gorąco. Jak podłączyć ERP do KSeF bez przestojów - to nie jest projekt: "zrób raz i zapomnij"
22 kwi 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to już rzeczywistość. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek e-fakturowania objął największych podatników, a od 1 kwietnia 2026 r. – praktycznie każdą firmę prowadzącą sprzedaż B2B w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: integracja systemów dziedzinowych oraz systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning – system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) z KSeF musi działać stabilnie i niezawodnie.

Nowe zasady po kontrolach celnych od 2026 r. – reorganizacja urzędów czy większy nadzór nad przedsiębiorcami?
22 kwi 2026

Zmiany dotyczące właściwości miejscowej organów celnych, które weszły w życie w kwietniu 2026 r., mogą wydawać się techniczną korektą administracyjną. W praktyce jednak ich znaczenie może sięgać znacznie dalej. Dla importerów, eksporterów, agencji celnych i operatorów logistycznych to nie tylko pytanie, który urząd będzie prowadził sprawę. To również pytanie o ciągłość postępowań, bezpieczeństwo pozwoleń, ryzyko proceduralne i kierunek, w jakim zmierza administracja celna.
Ile kosztuje życie w Polsce? Rodzina 2+2 wydaje minimum 2042,46 zł miesięcznie
22 kwi 2026

W marcu cena koszyka podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania czteroosobowej rodziny przez miesiąc wyniosła 2042,46 zł, czyli o 4,30 zł mniej w porównaniu do lutego - wynika z raportu Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
22 kwi 2026

Darowizna w gotówce od członka najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w interpretacji indywidualnej jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.
Prawa konsumenta przy zakupie biletów na koncert - poradnik UOKiK 2026
22 kwi 2026

Kara ponad 15 milionów złotych dla LiveNation i nowy poradnik UOKiK – rynek sprzedaży biletów koncertowych od lat działał na granicy prawa lub je przekraczał. Urząd właśnie pokazał, czego branża nie chciała, żebyś wiedział: kiedy możesz żądać zwrotu, kiedy regulamin jest nielegalny i co zrobić, gdy gwiazda wieczoru w ogóle nie wyjdzie na scenę.

Polskie firmy stawiają na AI. Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie
22 kwi 2026

Większość firm w Polsce wykorzystuje AI do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów - wynika z raportu firmy Experis. Jednocześnie 93 proc. przedsiębiorców mierzy się z barierami w wykorzystywaniu AI, wśród których dominują obawy o prywatność danych.
Kwitnące balkony. Akcja: kolorowa wiosna dla seniorów. Gdzie i dla kogo?
22 kwi 2026

Jedno z polskich miast ogłosiło ciekawą i jakże kolorową akcję. Chodzi o kwitnące balkony a akcja to kolorowa wiosna dla seniorów. Takie programy choć często niemające zasięgu ogólnopolskiego są ważne dla mniejszych społeczności - dla seniorów, aby czuli się zauważeni i docenieni. Dlaczego? Bo wiosna to świetny moment, by wnieść więcej radości w codzienność – szczególnie tam, gdzie zwykle jej brakuje. Inicjatywa ma nie tylko upiększyć otoczenie, lecz przede wszystkim poprawić samopoczucie seniorów i zachęcić ich do aktywności.
