Polacy masowo zapominają o tym sposobie na pieniądze. Przez to Twoja emerytura może być o połowę niższa

Większość osób pracujących w Polsce zaczyna poważnie myśleć o zabezpieczeniu swojej finansowej przyszłości dopiero po pięćdziesiątce. To krytyczny błąd, ponieważ prognozy ekonomiczne dla systemu ubezpieczeń społecznych są bezlitosne. Dzisiejsi trzydziestolatkowie i czterdziestolatkowie muszą przygotować się na to, że ich emerytura będzie zaledwie ułamkiem obecnej pensji. Kluczem do uniknięcia drastycznego obniżenia standardu życia jest wykorzystanie narzędzi, o których wielu z nas wciąż nie ma pojęcia lub które niesłusznie ignoruje.

Szokujące prognozy ZUS i realna stopa zastąpienia

Głównym wyzwaniem dla przyszłych seniorów jest starzejące się społeczeństwo, które sprawia, że system emerytalny staje się coraz mniej wydolny. Obecnie osoby przechodzące na spoczynek otrzymują około czterdziestu procent swojej ostatniej pensji, co już teraz jest wynikiem na granicy progu pozwalającego na godne życie. Jednak prognozy na rok 2040 i 2050 są jeszcze bardziej alarmujące. Eksperci ZUS przewidują, że stopa zastąpienia spadnie poniżej trzydziestu, a docelowo nawet do poziomu dwudziestu pięciu procent. Oznacza to, że za ćwierć wieku życie wyłącznie z państwowej emerytury może okazać się niemożliwe bez dodatkowych oszczędności. Opieranie swojej jesieni życia na nadziei, że sytuacja sama się rozwiąże, jest obecnie strategią obarczoną ogromnym ryzykiem.

REKLAMA

REKLAMA

Czas jako najważniejszy kapitał w oszczędzaniu

W budowaniu majątku na przyszłość to nie wysokość miesięcznych wpłat, ale czas trwania inwestycji ma decydujące znaczenie. Rozpoczęcie odkładania nawet niewielkich kwot w wieku trzydziestu pięciu lat pozwala na wykorzystanie mechanizmu procentu składanego, który przez dekady pracuje na nasz zysk. Niestety, statystyki pokazują, że ponad połowa Polaków nie gromadzi żadnych nadwyżek finansowych. Wiele osób popełnia też błąd, trzymając gotówkę na nisko oprocentowanych rachunkach bieżących. Pieniądze te tracą na wartości przez inflację, a ich łatwa dostępność kusi do wydawania ich na bieżące przyjemności. Przeniesienie środków na produkty dedykowane emeryturze tworzy barierę psychologiczną i finansową, która chroni nasz kapitał przed pochopnym roztrwonieniem.

Ulgi podatkowe jako bonus od państwa w IKE oraz IKZE

Polski system oferuje dwa potężne narzędzia: Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKE to przede wszystkim ucieczka przed 19-procentowym podatkiem Belki od zysków kapitałowych. Limit wpłat na ten rachunek w 2026 roku wynosi 31 110 zł. Z kolei IKZE to rozwiązanie dla osób szukających natychmiastowych korzyści, ponieważ każdą wpłaconą kwotę można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. Dzięki temu część zainwestowanych pieniędzy wraca do nas w formie zwrotu podatku już po kilku miesiącach. W 2026 roku pracownicy mogą wpłacić na IKZE do 12 444 zł, a przedsiębiorcy (samozatrudnieni) do 18 666 zł. Oba te konta dają swobodę w wyborze sposobu inwestowania - od bezpiecznych obligacji skarbowych po dynamiczne fundusze akcji.

Wsparcie pracodawcy i automatyzm w PPK oraz PPE

Najwygodniejszą formą budowania kapitału są programy, w których współuczestniczy pracodawca, takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). W PPK system działa niemal automatycznie - do każdej złotówki odłożonej przez pracownika (2 proc. pensji), drugą część dokłada firma (min. 1,5 proc.), a całość uzupełniają coroczne dopłaty od państwa. To sprawia, że stopa zwrotu z własnego wkładu jest wyjątkowo wysoka już na starcie. Podobne korzyści oferują Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), gdzie pracodawca finansuje składki wynoszące nawet siedem procent wynagrodzenia brutto. Choć udział w tych programach jest dobrowolny, rezygnacja z nich oznacza de facto rezygnację z darmowych pieniędzy, które stanowią część naszego całkowitego wynagrodzenia.

REKLAMA

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Dlaczego moja emerytura z ZUS będzie tak niska? Wynika to z demografii - coraz mniej pracujących osób wpłaca składki na rosnącą liczbę emerytów. W efekcie zgromadzony kapitał jest dzielony przez coraz dłuższą prognozowaną długość życia. Czy pieniądze z IKE i IKZE można dziedziczyć? Tak, środki zgromadzone na tych kontach podlegają dziedziczeniu i są przekazywane wskazanym osobom bez podatku od spadków i darowizn. To świetne narzędzie sukcesji majątku. Co się stanie z pieniędzmi w PPK, jeśli zmienię pracę? Zgromadzone środki pozostają na Twoim rachunku. Możesz je zostawić w dotychczasowej instytucji, wypłacić (tracąc dopłaty państwowe i część składek pracodawcy) lub przelać na nowe konto PPK u nowego pracodawcy w ramach tzw. wypłaty transferowej. Czy oszczędzanie na emeryturę w wieku 50 lat ma sens? Tak, ponieważ każdy rok dodatkowych inwestycji realnie podnosi kapitał. Ponadto, pozostanie na rynku pracy o rok lub dwa dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć świadczenie z ZUS nawet o 10-15 proc. Jakie są limity wpłat na konta emerytalne w 2026 roku? W 2026 roku limit dla IKE wynosi 31 110 zł. Dla IKZE podstawowy limit to 12 444 zł, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi on 18 666 zł.