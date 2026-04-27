Nawet 500 zł więcej do emerytury. Sprawdź, do kiedy trzeba złożyć wniosek w ZUS

Nawet 500 zł więcej do emerytury. Sprawdź, do kiedy trzeba złożyć wniosek w ZUS

27 kwietnia 2026, 10:50
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nawet 500 zł więcej do emerytury. Sprawdź, do kiedy trzeba złożyć wniosek w ZUS
Końcówka kwietnia to tradycyjnie ważny moment dla domowych budżetów polskich seniorów. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych większość waloryzacji przeprowadza automatycznie, wciąż istnieje duża grupa osób, które muszą same złożyć dokumenty, by ich miesięczna wypłata wzrosła. Dzięki jednej formalności przelew z ZUS może być wyższy nawet o 500 zł miesięcznie.

Dlaczego końcówka kwietnia jest istotna?

Kluczem do wyższych pieniędzy są obowiązujące od 1 kwietnia 2026 roku nowe tablice średniego dalszego trwania życia GUS. Statystyki te są aktualizowane co roku i mają bezpośredni wpływ na to, przez ile miesięcy ZUS "dzieli" Twój zgromadzony kapitał. Dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale wciąż pracują i odprowadzają składki, otwiera się korzystne okienko. Złożenie wniosku o doliczenie stażu jeszcze w kwietniu sprawi, że ZUS przeliczy świadczenie według nowych wskaźników już od maja. W przypadku osób z wysokim kapitałem i długim stażem pracy na emeryturze, różnice "na rękę" są najbardziej odczuwalne.

Wniosek ERPO - Twój klucz do wyższej emerytury

ZUS rzadko sam z siebie dolicza nowe okresy składkowe bez wyraźnej prośby emeryta. Jeśli chcesz podnieść swoje świadczenie, najważniejszym dokumentem jest wniosek ERPO (wniosek o ponowne obliczenie świadczenia).

Co zyskujesz dzięki ERPO?

Doliczenie składek: Jeśli pracowałeś w ostatnim roku na emeryturze, ZUS doliczy te kwoty do Twojego kapitału (można to robić raz w roku).

  • Aktualizacja stażu: Możesz złożyć nowo odnalezione dokumenty za lata pracy przed 1999 r. (np. świadectwa z nieistniejących już zakładów).
  • Zasada korzyści: Nie ryzykujesz - jeśli po przeliczeniu nowa emerytura wyszłaby niższa, ZUS pozostawi Cię przy obecnej, wyższej kwocie.

Nowoczesny eZUS - złóż wniosek bez wychodzenia z domu

W 2026 roku formalności są prostsze niż kiedykolwiek dzięki pełnemu wdrożeniu systemu eZUS (następcy PUE ZUS). Seniorzy nie muszą już stać w kolejkach - wniosek ERPO można wysłać elektronicznie, co gwarantuje natychmiastową rejestrację dokumentu w systemie. Warto wiedzieć, że system eZUS automatycznie podpowiada brakujące okresy składkowe zarejestrowane na koncie ubezpieczonego, co minimalizuje ryzyko błędów we wniosku. Dla osób preferujących tradycyjny kontakt, placówki ZUS w kwietniu oferują pomoc doradców emerytalnych, którzy pomogą wyliczyć przewidywaną kwotę podwyżki.

Lista kontrolna. Co przygotować przed złożeniem wniosku?

Zanim zalogujesz się do eZUS lub udasz się do urzędu, upewnij się, że masz pod ręką:

  • Numer PESEL - niezbędny do identyfikacji w każdym systemie.
  • Świadectwa pracy (sprzed 1999 roku) - tylko jeśli wcześniej nie zostały uwzględnione w kapitale początkowym.
  • Druk ZUS Rp-7 - jeśli składasz nowe dokumenty o zarobkach z dawnych lat (tzw. "paski" lub zaświadczenia o zatrudnieniu).
  • Informacja o zakończeniu pracy - jeśli w ostatnim miesiącu przestałeś dorabiać, weź od pracodawcy świadectwo pracy; pozwoli to na pełne przeliczenie kapitału od razu.
  • Numer konta bankowego - warto sprawdzić, czy ZUS ma Twój aktualny rachunek, aby podwyżka trafiła tam, gdzie powinna.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy jeśli nie złożę wniosku do 30 kwietnia, to pieniądze przepadną? Nie. Prawo do przeliczenia emerytury nie wygasa. Jeśli złożysz wniosek w maju, otrzymasz wyższą emeryturę od maja. Data 30 kwietnia jest ważna dla osób, które chcą otrzymać wyższy przelew jak najszybciej.
  2. Czy mogę złożyć wniosek ERPO drugi raz w tym samym roku? Zasadniczo taką prośbę o doliczenie składek składa się raz w roku kalendarzowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy definitywnie kończysz pracę – wtedy wniosek możesz złożyć od razu.
  3. Czy przeliczenie może obniżyć moją obecną emeryturę? Absolutnie nie. ZUS stosuje zasadę korzyści. Jeśli nowe wyliczenie byłoby niższe, zostaniesz przy obecnej kwocie.
  4. Jak sprawdzić status wniosku? Najszybciej na portalu eZUS w sekcji "Moje sprawy". Informacja o decyzji pojawia się tam zazwyczaj w ciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów.

Pamiętaj: Chwila poświęcona na formalności to inwestycja w wyższy standard życia. Jeśli pracujesz na emeryturze, Twoje składki nie powinny "leżeć" bezużytecznie na koncie w ZUS - niech pracują na Twój wyższy przelew!

