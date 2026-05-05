REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytalny przełom dla roczników 1950-1965. Jak skutecznie przeliczyć kapitał początkowy?

Emerytalny przełom dla roczników 1950-1965. Jak skutecznie przeliczyć kapitał początkowy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 10:20
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
Emerytalny przełom dla roczników 1950-1965. Jak skutecznie przeliczyć kapitał początkowy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz za sobą lata pracy przed 1999 rokiem? Możesz należeć do grupy osób, którym ZUS wypłaca zaniżone świadczenie. Choć od reformy minęły dekady, osoby urodzone w latach 1950-1965 wciąż mają realne szanse na podwyżki dzięki dokładniejszej weryfikacji dokumentów i nowym tablicom dalszego trwania życia.

rozwiń >

Dlaczego te roczniki są kluczowe?

Osoby urodzone w tym przedziale to tzw. "roczniki przejściowe". Ich emerytura w dużej mierze zależy od kapitału początkowego - czyli odtworzonej kwoty składek za lata pracy przed 1999 rokiem, gdy nie było jeszcze indywidualnych kont w ZUS. Problem polega na tym, że w latach 90. wiele archiwów zakładowych uległo zniszczeniu. Jeśli przy wyliczaniu emerytury ZUS przyjął Ci za tamte lata "płacę zerową" lub minimalną z powodu braku druku Rp-7, Twoje dzisiejsze świadczenie jest zaniżone.

REKLAMA

REKLAMA

Cyfryzacja archiwów - łatwiejszy dostęp do dokumentów

W 2026 roku odnalezienie dokumentów płacowych jest łatwiejsze niż kiedyś, choć proces nie jest w pełni zautomatyzowany. Kluczowe jest skorzystanie z Bazy Zlikwidowanych Zakładów Pracy (dostępnej na stronie ZUS i archiwów państwowych). Wiele prywatnych firm przechowujących akta zdigitalizowało swoje spisy, co pozwala szybciej ustalić, gdzie fizycznie znajdują się Twoje listy płac.

Pułapka tabel GUS. Czy warto przeliczać emeryturę?

Kluczem do wysokości emerytury jest tablica średniego dalszego trwania życia. GUS publikuje ją co roku pod koniec marca.

  • Dla osób już będących na emeryturze: Możesz wnioskować o przeliczenie kapitału początkowego, jeśli dostarczysz nowe dowody (np. odnalezione świadectwa pracy lub legitymację ubezpieczeniową).
  • Dla osób dorabiających: Jeśli pracujesz na emeryturze, raz w roku możesz złożyć wniosek o doliczenie składek, co podwyższy Twoje świadczenie.

Waloryzacja 2026 - dlaczego maj to dobry moment?

Jesteśmy po marcowej waloryzacji świadczeń. W 2026 roku, ze względu na wskaźniki z lat ubiegłych, kapitał na kontach ZUS znacząco wzrósł. Osoby, które zdecydowały się przejść na emeryturę w drugim kwartale 2026 roku, korzystają z tzw. waloryzacji rocznej i kwartalnej, co często daje wynik korzystniejszy o kilkanaście procent w stosunku do osób z początku roku.

REKLAMA

Jak złożyć wniosek przez PUE ZUS (krok po kroku)?

Nie musisz stać w kolejkach. Wykorzystaj portal PUE ZUS (często nazywany e-ZUS):

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Zaloguj się przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel.
  2. Przejdź do panelu "Świadczeniobiorca".
  3. Wybierz formularz ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia).
  4. Jeśli masz skany nowych dokumentów (np. legitymacji ubezpieczeniowej z wpisami o zarobkach), możesz dołączyć je jako załączniki, ale pamiętaj, że ZUS może wezwać Cię do okazania oryginałów.
  5. Podpisz wniosek elektronicznie. Decyzja powinna zapaść w ciągu 30 dni.

Lista kontrolna. Co przygotować?

Legitymacja ubezpieczeniowa:

  • Zielona książeczka to często "złoty bilet" - zawarte w niej wpisy o zarobkach są dla ZUS wiarygodne nawet bez druku Rp-7.
  • Książeczka wojskowa - okres służby zasadniczej jest okresem składkowym.
  • Odpisy aktów urodzenia dzieci - ważne dla kobiet - okresy opieki nad dzieckiem (urlopy wychowawcze) podnoszą kapitał początkowy.
  • Informacja o studiach - dyplom ukończenia studiów wyższych (przed 1999 roku) pozwala doliczyć okresy nieskładkowe.

ZUS rzadko przelicza kapitał początkowy automatycznie z urzędu. Jeśli uważasz, że Twoje lata pracy przed 1999 rokiem nie zostały w pełni uwzględnione, musisz złożyć wniosek sam.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy przeliczenie może obniżyć emeryturę? Nie. Jeśli z nowych wyliczeń wyjdzie niższa kwota, ZUS będzie kontynuował wypłatę dotychczasowego, wyższego świadczenia.
  2. Kiedy najlepiej złożyć wniosek? Jeśli masz nowe dokumenty - jak najszybciej. Jeśli chcesz przeliczyć składki z pracy na emeryturze - po zakończeniu roku kalendarzowego lub po ustaniu zatrudnienia.

Dlaczego roczniki 1950-1965 mogą mieć zaniżoną emeryturę z ZUS?

Osoby urodzone w latach 1950-1965 to "roczniki przejściowe". Emerytura zależy od kapitału początkowego, a "płaca zerowa" lub minimalna przyjęta za lata pracy przed 1999 rokiem z powodu braku druku Rp-7 może zaniżać świadczenie.

Gdzie w 2026 roku szukać dokumentów płacowych do przeliczenia kapitału początkowego w ZUS?

Kluczowe jest skorzystanie z Bazy Zlikwidowanych Zakładów Pracy dostępnej na stronie ZUS i archiwów państwowych. Prywatne firmy przechowujące akta zdigitalizowały część spisów, co ułatwia ustalenie miejsca przechowywania list płac.

Jakie dokumenty warto przygotować do przeliczenia kapitału początkowego w ZUS?

Warto przygotować legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zarobkach, książeczkę wojskową, odpisy aktów urodzenia dzieci oraz dyplom ukończenia studiów wyższych przed 1999 roku. Dokumenty te mogą potwierdzać okresy składkowe lub nieskładkowe.

Jak złożyć wniosek ERPO przez PUE ZUS o ponowne obliczenie świadczenia?

Należy zalogować się przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel, przejść do panelu "Świadczeniobiorca", wybrać formularz ERPO i dołączyć skany nowych dokumentów. Wniosek podpisuje się elektronicznie, a decyzja powinna zapaść w ciągu 30 dni.

Czy przeliczenie kapitału początkowego może obniżyć emeryturę wypłacaną przez ZUS?

Nie. Jeśli z nowych wyliczeń wyjdzie niższa kwota, ZUS będzie kontynuował wypłatę dotychczasowego, wyższego świadczenia.

Powiązane
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienił terminy
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienił terminy
To koniec abonamentu RTV w Polsce? Nadchodzi nowa opłata. Ile wyniesie i kto zapłaci?
To koniec abonamentu RTV w Polsce? Nadchodzi nowa opłata. Ile wyniesie i kto zapłaci?
Wrześniowe
Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
05 maja 2026

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy trafią na konta 7 maja. Wystarczy spełnić te warunki w 2026
05 maja 2026

Ruszyły majowe wypłaty świadczenia wspierającego, które może sięgnąć nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie i nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Pieniądze już trafiają na konta. Sprawdzamy, kto może je otrzymać i co trzeba zrobić żeby nie przegapić swojej szansy.
Zmiany w rachunkach za prąd. Klienci zobaczą to od razu
05 maja 2026

Projekt zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki - którym zajmie się rząd - przewiduje m.in. uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

REKLAMA

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.
Znamy marże deweloperów. Tyle zarabiają na mieszkaniach
05 maja 2026

Deweloperzy pokazali swoje marże. Na każdym mieszkaniu zarabiają co najmniej 100 tys. zł. Co szósta złotówka wydana na zakup stanowi „czysty zysk”. Czy to oznacza, że mogłoby być sporo taniej?
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.

REKLAMA

KIS: darowizna w ratach bez podatku i SD-Z2. Jeden warunek
05 maja 2026

Pieniądze przekazywane przez najbliższych w comiesięcznych transzach przez kilka lat to dla wielu rodzin wygodny sposób wsparcia bliskich. Pojawia się jednak praktyczny problem: czy każdą ratę trzeba osobno zgłaszać do urzędu skarbowego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 maja 2026 r. potwierdził, że nie – pod jednym, ściśle określonym warunkiem.
Emerytalny przełom dla roczników 1950-1965. Jak skutecznie przeliczyć kapitał początkowy?
05 maja 2026

Masz za sobą lata pracy przed 1999 rokiem? Możesz należeć do grupy osób, którym ZUS wypłaca zaniżone świadczenie. Choć od reformy minęły dekady, osoby urodzone w latach 1950-1965 wciąż mają realne szanse na podwyżki dzięki dokładniejszej weryfikacji dokumentów i nowym tablicom dalszego trwania życia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA