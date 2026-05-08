REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec wysokich podwyżek dla emerytów? Prognozy na 2027 rok nie pozostawiają złudzeń. Tyle może wynieść waloryzacja

Koniec wysokich podwyżek dla emerytów? Prognozy na 2027 rok nie pozostawiają złudzeń. Tyle może wynieść waloryzacja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 maja 2026, 10:50
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
2027, pieniądze, gotówka
Koniec wysokich podwyżek dla emerytów? Prognozy na 2027 rok nie pozostawiają złudzeń. Tyle może wynieść waloryzacja
maybeiii
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czas dwucyfrowych podwyżek emerytur odchodzi do przeszłości? Choć do marca 2027 roku zostało jeszcze sporo czasu, pierwsze prognozy makroekonomiczne pozwalają nakreślić scenariusz, który może zaskoczyć wielu seniorów. Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik waloryzacji w 2027 roku będzie najniższy od lat.

Dlaczego waloryzacja w 2027 roku może być niższa?

Wysokość marcowych podwyżek zależy od dwóch czynników: inflacji (w koszyku emeryckim) oraz realnego wzrostu płac. Według aktualnych założeń rządu i ekonomistów, dynamika wzrostu cen w 2026 roku ma wyraźnie wyhamować. Dla seniorów to wiadomość słodko-gorzka. Z jednej strony ceny w sklepach przestaną rosnąć w tak drastycznym tempie, z drugiej - przełoży się to na znacznie skromniejszy wzrost comiesięcznych przelewów z ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Prognozowane kwoty po waloryzacji 2027. Ile trafi do portfela?

Obecne szacunki wskazują, że wskaźnik waloryzacji w marcu 2027 roku może wynieść zaledwie 3,18 proc. Jak to wpłynie na konkretne świadczenia?

  • Emerytura minimalna: Według prognoz wzrośnie z ok. 1977 zł w 2026 roku do ok. 2040 zł brutto.
  • Trzynasta emerytura: Zgodnie z przepisami, "trzynastka" jest równa emeryturze minimalnej, co oznacza wypłatę na poziomie ok. 2040 zł brutto.
  • Przeciętna emerytura: Osoby pobierające średnie świadczenie mogą liczyć na podwyżkę rzędu 80-110 zł miesięcznie.

Czy będzie waloryzacja kwotowa?

Przy tak niskim wskaźniku procentowym, po raz kolejny wraca dyskusja o waloryzacji kwotowej. Środowiska seniorskie oraz niektórzy politycy sugerują wprowadzenie gwarantowanej minimalnej podwyżki (np. 150 zł brutto dla każdego). Pozwoliłoby to ochronić najuboższych emerytów, dla których 3-procentowy wzrost oznacza zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Na co muszą przygotować się seniorzy?

Choć 3,18 proc. wygląda skromnie przy 12 proc. czy 14 proc. z lat ubiegłych, kluczowa będzie tzw. realna wartość pieniądza. Jeśli inflacja faktycznie utrzyma się na niskim poziomie (ok. 2,5 proc.), to nawet niewielka podwyżka pozwoli zachować siłę nabywczą świadczeń. Warto pamiętać, że ostateczne dane poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje pełne raporty za rok poprzedni. Do tego czasu wszelkie wyliczenia pozostają jedynie prognozą, która może ulec zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

REKLAMA

FAQ: Waloryzacja emerytur 2027 - najczęściej zadawane pytania

  1. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji w 2027 roku? Według wstępnych prognoz wskaźnik może wynieść ok. 3,18 proc. Jest to znacznie mniej niż w ubiegłych latach, co wynika z przewidywanego spadku inflacji do poziomu ok. 2,5 proc.
  2. Ile wyniesie najniższa emerytura w 2027 roku? Szacuje się, że emerytura minimalna wzrośnie do poziomu ok. 2039,82 zł brutto. Dokładna kwota zależy od ostatecznego wskaźnika inflacji za rok 2026.
  3. Czy w 2027 roku będzie 13. i 14. emerytura? Tak, oba dodatkowe świadczenia są zagwarantowane ustawowo. "Trzynastka" zostanie wypłacona w wysokości emerytury minimalnej (ok. 2040 zł brutto), a termin wypłaty "czternastki" zostanie ustalony przez rząd w trakcie roku.
  4. Kiedy poznamy oficjalne kwoty podwyżek? Oficjalny komunikat o wskaźniku waloryzacji zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku lutego 2027 roku, po opublikowaniu danych przez GUS.
  5. Czy będzie waloryzacja kwotowa zamiast procentowej? Na ten moment obowiązuje system procentowy. Jednak przy niskiej inflacji rząd może zdecydować o wprowadzeniu gwarantowanej kwoty podwyżki (np. min. 150 zł), aby lepiej chronić osoby z najniższymi świadczeniami.
Powiązane
Nawet 600 zł dopłaty do prądu. Wielu uprawnionych popełnia błąd, który kosztuje ich połowę wsparcia
Nawet 600 zł dopłaty do prądu. Wielu uprawnionych popełnia błąd, który kosztuje ich połowę wsparcia
Staż pracy w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Uwaga na nowe zasady
Staż pracy w 2026 roku. Czy szkoła i studia wliczają się do emerytury? Uwaga na nowe zasady
O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych
O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
System kaucyjny: sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta. Rabat na zakupy tylko jako dodatkowa możliwość [WYWIAD]
08 maja 2026

Czy wiesz, że w systemie kaucyjnym sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta? Rabat na zakupy może być dostępny tylko jako dodatkowa możliwość. Jak uprościć rozliczenie kaucji w małym sklepie? Czy trzeba kupić drogie zwrotomaty? Na wszystkie pytania odpowiada Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa – Polska Kaucja.
Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
08 maja 2026

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.
ZUS: na te choroby najczęściej chorują Polacy. Coraz dłuższe zwolnienia lekarskie
08 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje dotyczące zwolnień lekarskich w 2025 roku. Okazuje się, że ZUS zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które skutkowały w sumie 290,5 mln dniami absencji w pracy – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. ZUS podał też najczęstsze choroby, które powodowały wystawienie zwolnień lekarskich.
Trzeba teraz płacić podatek od takiego garażu? Urzędy zaczęły wysyłać pisma, a właściciele łapią się za głowę
08 maja 2026

Nowelizacja miała raz na zawsze rozwiać podatkowe wątpliwości. Tymczasem po zmianach w podatku od nieruchomości wielu właścicieli posesji i przedsiębiorców wciąż nie wie, czy za zwykły blaszak trzeba płacić daninę. Garaże z blachy, ogrodowe schowki i prowizoryczne magazyny znalazły się pod lupą gmin, które wysyłają pytania o fundamenty, sposób użytkowania i związek z działalnością gospodarczą. Reforma, która miała uporządkować system po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, otworzyła nowy front interpretacyjnych sporów.

REKLAMA

Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?
08 maja 2026

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.
To już pewne: duże zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty
08 maja 2026

W 2026 roku legitymacja emeryta-rencisty przechodzi duże zmiany. Sprawdź, czy Twój obecny dokument zachowa ważność i jak krok po kroku odblokować zniżki na leki, przejazdy PKP oraz tańszy paszport w aplikacji mObywatel.
Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r. – wolne od pracy 23, 24 i 25 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
08 maja 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Skarbówka właśnie wydała ważną interpretację
08 maja 2026

Właściciel jednego mieszkania udostępnianego na doby przez platformy takie jak Airbnb czy Booking może w określonych okolicznościach rozliczać przychody ryczałtem od najmu prywatnego, bez zakładania działalności gospodarczej. Dyrektor KIS w interpretacji z 5 maja 2026 r. potwierdził, że nie wyklucza tego nawet powierzenie obsługi firmie zarządzającej.

REKLAMA

NSA potwierdził legalność limitów świadczeń w MOPS. W sprawie średnie świadczenie wynosiło 388,72 zł
08 maja 2026

MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski - jakie lektury i tematy były w zeszłym roku?
08 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Tematem przewodnim zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie przyjaźni, koleżeństwa, postaw prezentowanych przez bohaterów. Jakie wątki pojawią się w tym roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA