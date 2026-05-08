Koniec wysokich podwyżek dla emerytów? Prognozy na 2027 rok nie pozostawiają złudzeń. Tyle może wynieść waloryzacja

Czas dwucyfrowych podwyżek emerytur odchodzi do przeszłości? Choć do marca 2027 roku zostało jeszcze sporo czasu, pierwsze prognozy makroekonomiczne pozwalają nakreślić scenariusz, który może zaskoczyć wielu seniorów. Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik waloryzacji w 2027 roku będzie najniższy od lat.

Dlaczego waloryzacja w 2027 roku może być niższa?

Wysokość marcowych podwyżek zależy od dwóch czynników: inflacji (w koszyku emeryckim) oraz realnego wzrostu płac. Według aktualnych założeń rządu i ekonomistów, dynamika wzrostu cen w 2026 roku ma wyraźnie wyhamować. Dla seniorów to wiadomość słodko-gorzka. Z jednej strony ceny w sklepach przestaną rosnąć w tak drastycznym tempie, z drugiej - przełoży się to na znacznie skromniejszy wzrost comiesięcznych przelewów z ZUS.

Prognozowane kwoty po waloryzacji 2027. Ile trafi do portfela?

Obecne szacunki wskazują, że wskaźnik waloryzacji w marcu 2027 roku może wynieść zaledwie 3,18 proc. Jak to wpłynie na konkretne świadczenia?

Emerytura minimalna: Według prognoz wzrośnie z ok. 1977 zł w 2026 roku do ok. 2040 zł brutto.

Trzynasta emerytura: Zgodnie z przepisami, "trzynastka" jest równa emeryturze minimalnej, co oznacza wypłatę na poziomie ok. 2040 zł brutto.

Przeciętna emerytura: Osoby pobierające średnie świadczenie mogą liczyć na podwyżkę rzędu 80-110 zł miesięcznie.

Czy będzie waloryzacja kwotowa?

Przy tak niskim wskaźniku procentowym, po raz kolejny wraca dyskusja o waloryzacji kwotowej. Środowiska seniorskie oraz niektórzy politycy sugerują wprowadzenie gwarantowanej minimalnej podwyżki (np. 150 zł brutto dla każdego). Pozwoliłoby to ochronić najuboższych emerytów, dla których 3-procentowy wzrost oznacza zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Na co muszą przygotować się seniorzy?

Choć 3,18 proc. wygląda skromnie przy 12 proc. czy 14 proc. z lat ubiegłych, kluczowa będzie tzw. realna wartość pieniądza. Jeśli inflacja faktycznie utrzyma się na niskim poziomie (ok. 2,5 proc.), to nawet niewielka podwyżka pozwoli zachować siłę nabywczą świadczeń. Warto pamiętać, że ostateczne dane poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje pełne raporty za rok poprzedni. Do tego czasu wszelkie wyliczenia pozostają jedynie prognozą, która może ulec zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

FAQ: Waloryzacja emerytur 2027 - najczęściej zadawane pytania