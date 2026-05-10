Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Czy 600 zł na komunię to dużo?

Czy 600 zł na komunię to dużo?

10 maja 2026, 04:00
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Czy 600 zł na komunię to dużo?
W 2026 r. pierwsze Komunie Święte odbędą się głównie w maju, najczęściej w soboty i niedziele, takie jak 9, 10, 16, 17, 23 i 30 maja. Do sakramentu przystąpią dzieci urodzone w 2016 roku (obecnie klasy 3). Parafie organizują przygotowania, a uroczystości są często dzielone na grupy ze względu na szkołę. Co z prezentami? Wielu zastanawia się ile dać do koperty - analizujemy ciekawy raport. Kwoty mogą zaskoczyć!

Większość Polaków uważa, że w tym roku na komunijny prezent należy włożyć do koperty od 200 do 600 zł

Polacy uważają, że w tym roku, idąc w gości z prezentem komunijnym, najbardziej wypada włożyć do koperty 401-600 zł. Dalej widać przedziały 201-400 zł, 801-1000 zł, 601-800 zł i do 200 zł. Tylko 7,6% badanych nie potrafi się określić w tej kwestii. Natomiast na końcu zestawienia znalazły się najwyższe kwoty, tj. powyżej 2000 zł, 1501-2000 zł, a także 1001-1500 zł. Autorzy raportu, komentując ww. wyniki, wskazują na racjonalizację wydatków i zmianę podejścia w kierunku mniej demonstracyjnej konsumpcji. Raport pokazuje też, że Polacy szukają złotego środka między gestem a rozsądkiem finansowym.

Ważne

Raport UCE RESEARCH i Briju pt. „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026” ujawnia, jaką sumę pieniędzy rodacy uznają obecnie za typową w przypadku prezentu komunijnego od gościa niebędącego chrzestnym ani babcią czy dziadkiem. Autorzy raportu w specjalnym sondażu przygotowali 8 konkretnych przedziałów. Najniższy z nich to kwota do 200 zł, a najwyższy – ponad 2000 zł. 28,4% wskazań ma 401-600 zł, a 24,4% – 201-400 zł.

– Po wynikach widzimy odejście od rywalizacji na kwoty, która była widoczna w przeszłości. Badanie pokazuje, że Polacy szukają złotego środka między gestem a rozsądkiem finansowym. 401-600 zł to dziś poziom, który pozwala wręczyć odczuwalny prezent oraz wpisuje się w rosnące koszty życia. Przedział 201-400 zł to z kolei wariant bardziej zachowawczy – wybierany przez osoby o mniejszym budżecie lub traktujące samo wydarzenie bardziej symbolicznie – komentuje Piotr Biela, współautor raportu z Briju.

Deklarowane przez respondentów kwoty wcale nie są niskie

Zdaniem eksperta, deklarowane przez respondentów kwoty wcale nie są niskie. Pozwalają dać dziecku realną wartość, a jednocześnie nie są wysokie, co z kolei nie powoduje presji społecznej. W praktyce takie wydatki dla większości gospodarstw domowych nie powinny zachwiać budżetem, aczkolwiek przy wielu zaproszeniach w tym okresie mogą być odczuwalne. – Dlatego coraz częściej obserwujemy trend, że zamiast wyłącznie gotówki, Polacy obdarowują młodą osobę trwałą pamiątką, która pozostanie z nią na lata. Taki wybór pozwala zachować wartość bez eskalacji kwoty – dodaje Piotr Biela.

Z kolei 12,5% badanych wskazało na 801-1000 zł, 9% – 601-800 zł, a 8,4% – do 200 zł. Według współautora raportu, te wyniki to klasyczny efekt kilku nakładających się czynników. – W zakresie sytuacji finansowej widzimy rozwarstwienie podobne, jak ma to miejsce w naszym społeczeństwie w kwestii zamożności. Nie bez znaczenia jest jednak relacja z dzieckiem, gdyż rodzina i przyjaciele gotowi są przeznaczać wyższe kwoty, a dalsi znajomi – niższe. Warto również spojrzeć na temat przez perspektywę lokalnych norm społecznych. To nie tylko ekonomia, ale miks emocji, relacji i kontekstu społecznego – wyjaśnia ekspert z Briju.

Natomiast 7,6% badanych nie potrafi się określić w powyższej kwestii. W opinii Piotra Bieli, to bardzo ciekawa grupa. Może ona obejmować osoby rzadko uczestniczące w komuniach, niepewne co do aktualnych „standardów”, a także takie, które uzależniają decyzję od sytuacji finansowej lub nawet relacji osobistych. – To sygnał, że normy społeczne nie są już jednoznaczne. W mojej ocenie, goście powinni się kierować rozsądkiem, czyli charakterem wydarzenia, relacją z dzieckiem, własnym budżetem i swoją intencją – zwraca uwagę współautor raportu.

Najmniej wskazań mają takie deklaracje, jak kwota powyżej 2000 zł –1,2%, 1501-2000 zł – 2,7%, a także 1001-1500 zł – 5,8%

Najmniej wskazań mają takie deklaracje, jak kwota powyżej 2000 zł –1,2%, 1501-2000 zł – 2,7%, a także 1001-1500 zł – 5,8%. – Polacy nie traktują wysokich kwot jak standardu. Posiadają świadomość ekonomiczną o inflacji oraz kosztach życia. Następuje zmiana podejścia na mniej demonstracyjną konsumpcję. Oczywiście decyduje zasobność portfela, ale nie tylko. Osoby wskazujące większe sumy to często najbliższa rodzina, a także osoby o wyższych dochodach lub wybierające konkretne, droższe prezenty. Natomiast badanie pokazuje racjonalizację wydatków, a nie ich eskalację. Polacy szukają prezentu rozsądnego, ale wartościowego – podsumowuje Piotr Biela.

Źródło i opis metody analitycznej/badawczej: badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i Briju na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy. Badanie jest częścią raportu pt. „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”.

