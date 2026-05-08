Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r. A co w 2027 i 2028 – czy będzie waloryzacja?

Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r. A co w 2027 i 2028 – czy będzie waloryzacja?

08 maja 2026, 10:15
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Rodzice i opiekunowie prawni często nie zdają sobie sprawy z istnienia jednego z ciekawszych wsparć dostępnych w polskim systemie oświaty. Tymczasem w roku szkolnym 2025/2026 (zapewne też w 2026/2027, 2027/2028 itd.) można otrzymać nawet 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko — maksymalnie przez cały rok, przy czym pojedyncza wypłata może wynieść aż 620 zł. Co więcej, świadczenie to przysługuje również wtedy, gdy sytuacja materialna rodziny jest zasadniczo dobra — wystarczy, że w wyniku zdarzenia losowego nastąpiło przejściowe pogorszenie sytuacji, które wpłynęło na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia. Zastanawiasz się, komu przysługuje zasiłek szkolny, jakie warunki trzeba spełnić i czy można jeszcze składać wnioski w 2025/2026? Poniżej kompleksowe informacje oparte wyłącznie na obowiązujących przepisach.

Czym jest zasiłek szkolny i dlaczego warto o nim wiedzieć?

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 881) określa różne formy pomocy dla uczniów. Jedną z nich jest pomoc materialna, która może mieć charakter socjalny albo motywacyjny. W praktyce wielu rodziców kojarzy głównie „oczywiste” świadczenia, takie jak 300 zł z programu Dobry Start czy 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego, czy 500+ a zupełnie pomija szerszy wachlarz wsparcia. W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wymieniane są m.in. stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Co istotne, te świadczenia mogą być łączone — zgodnie z przepisami ustawowymi uczniowi może zostać przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Jakie są inne formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym?

Aby lepiej zobrazować kontekst, warto przypomnieć, jakie świadczenia zaliczane są do pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Są to:

  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Choć w niniejszym artykule skupiamy się wyłącznie na zasiłku szkolnym (jako formie pomocy o charakterze socjalnym), warto mieć na uwadze tę pełną "gamę" możliwości wsparcia uczniów.

Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r. A co w 2027 i 2028 – czy będzie waloryzacja? Zasiłek szkolny – kto może go otrzymać i kiedy?

Zasiłek szkolny to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która przysługuje uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może to być sytuacja związana np. z śmiercią rodzica, wypadkiem, działaniem siły wyższej lub innymi przyczynami, które doprowadziły do pogorszenia sytuacji materialnej i miały wpływ na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia.

Ważne

Co ciekawe, zasiłek szkolny może być również przyznany uczniom, których sytuacja materialna jest co do zasady jest dobra, ale pogorszyła się przejściowo na skutek wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia (wyr. WSA w Łodzi z 18 września 2013 r., III SA/Łd 764/13). Oznacza to, że „trudna sytuacja materialna” nie musi oznaczać niskich dochodów w rodzinie — kluczowe jest, aby zdarzenie losowe rzeczywiście przejściowo zaburzyło warunki umożliwiające realizację procesu edukacyjnego.

Ile wynosi zasiłek szkolny w 2026 roku? Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1208). Mowa tu o miesięcznej wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.

Ważne

600+ NA DZIECI W 2026

Szczegółowe przepisy dotyczące wysokości świadczeń rodzinnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238). Od dnia 1 listopada 2024 r. miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia wynosi 124,00 zł. Stąd maksymalna jednorazowa wysokość zasiłku szkolnego to: 5 × 124 zł = 620 zł.

6200 zł zasiłku - dlaczego? Bo ustawodawca używa sformułowania "kilka"

Co więcej, zasiłek szkolny nie musi być wypłacany jednorazowo — może być przyznany i wypłacany raz lub kilka razy w roku. W przepisach użyto sformułowania „kilka”, co — zgodnie z wykładnią językową — oznacza, że może to być więcej niż 10 razy (bo „10 razy” to nadal „kilka”), ale mniej niż „kilkanaście”. Oznacza to, że łącznie w ciągu roku szkolnego można otrzymać nawet do 6200 zł zasiłku szkolnego (jeżeli spełnione zostaną przesłanki i wypłaty będą przyznawane „kilka” razy).

Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r. A co w 2027 i 2028 – czy będzie waloryzacja? Co rozumiemy przez „zdarzenie losowe”?

Zdarzenie losowe to zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku. Do takich zdarzeń z pewnością zalicza się działania sił przyrody — przykładowo ogień, powódź, grad czy pożar (uchw. SN(7) z 12.10.1995 r., III AZP 19/95, OSNAPiUS 1996, Nr 10, poz. 133). Jednak pojęcie to nie ogranicza się tylko do zjawisk przyrodniczych. Może obejmować również zdarzenie przyszłe i niepewne co do swojego wystąpienia, czyli takie, które może — ale nie musi — się wydarzyć. Do zdarzeń losowych, które mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny, można zaliczyć m.in. pożar lub powódź niszczące dorobek rodziny ucznia, a także nagłą chorobę w rodzinie lub śmierć członka rodziny — o ile te zdarzenia wpłynęły na przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Na co można przeznaczyć zasiłek szkolny i w jakiej formie? Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Może on zostać przeznaczony m.in. na:

  • zakup podręczników
  • zakup innych pomocy dydaktycznych
  • zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego
  • zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

Mało znane 600+, a łącznie 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko w 2026 r. Kiedy i jak składać wniosek o zasiłek szkolny?

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie zaistnienia „zdarzenia losowego” i kończy z upływem 2 miesięcy od tej daty. To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wskazania we wniosku konkretnej daty zaistnienia zdarzenia losowego. Po upływie tego terminu prawo do otrzymania zasiłku szkolnego wygasa.

Przykład

Wniosek należy złożyć do Dyrektora właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Warto sprawdzić, czy dany MOPS posiada gotowy wzór wniosku — jeśli nie, można posiłkować się przykładowymi formularzami dostępnymi na stronach urzędów, np. MOPS w Warszawie.

Zasiłek szkolny to mało znane, ale potencjalnie bardzo pomocne świadczenie o charakterze socjalnym, które — w połączeniu z innymi formami wsparcia, takimi jak stypendia motywacyjne — może znacząco wesprzeć budżet rodziny w związku z kosztami edukacji dziecka. Kluczowe przesłanki to przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej spowodowane zdarzeniem losowym, które wpływa na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia, a także możliwość ubiegania się nawet wtedy, gdy sytuacja materialna rodziny jest zasadniczo dobra. W 2026 roku maksymalna jednorazowa kwota to 620 zł, a łącznie w roku szkolnym można otrzymać nawet 6200 zł, jeżeli zasiłek będzie przyznawany „kilka” razy. Pamiętaj o terminie 2 miesięcy od zdarzenia losowego i o złożeniu wniosku do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej — to właśnie tam rozpoczyna się droga do otrzymania tego wsparcia.

Zasiłek szkolny: co w 2027 i 2028 r.?

Żeby zasiłek szkolny mógł być w wyższej wartości niż dotychczas konieczne jest wydanie nowego aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208). Bez tego ani rusz. Chodzi o to, że już od dwóch lat obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 13 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238). Kwoty zależą więc od aktualnych przepisów wykonawczych dotyczących zasiłku rodzinnego (a te mogą ulec zmianie w kolejnych latach) oraz od ewentualnych nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Warto więc śledzić oficjalne komunikaty resortu edukacji oraz aktualne teksty jednolite aktów prawnych. Być może w 2027 czy 2028 r. będzie waloryzacja zasiłku rodzinnego, od którego uzależniony jest omawiany zasiłek szkolny.

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 13 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238).

