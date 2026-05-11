Od wiosny 2026 roku uruchamia się nowy, ważny program, który może pokryć znaczną część czynszu przez trzy lata. A to nie wszystko – kluczem jest jednak podjęcie zatrudnienia. Dlaczego warto się zgłaszać już teraz, zanim minie termin? Bo przyszłość nie jest pewna (nie wiadomo jak będzie w 2027 czy 2028 r.), a samodzielne życie z pracy to podstawa stabilności. Można powiedzieć, że to konkretna pomoc z PFRON, która łamie „blokadę startu” dla wielu osób z niepełnosprawnością. Zaczynasz pracę, a jednocześnie musisz znaleźć i wynająć mieszkanie dostosowane do swoich potrzeb. Często są one droższe, a Twój budżet jest ograniczony. Program „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) właśnie na to odpowiada: zmniejsza nierówność w dostępie do mieszkania i daje czas i spokój, by skupić się na zawodzie.

Dofinansowanie z PFRON do najmu mieszkania z IKD. Kto może sięgnąć po dofinansowanie?

PFRON w informacji z 31 marca 2026 r. jasno określił grupę docelową. O pieniądze mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, pod warunkiem że ukończyli je w ciągu 60 miesięcy przed złożeniem wniosku. Z tego samego 60-miesięcznego okienka czasowego mogą skorzystać osoby, które opuściły rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub warsztat terapii zajęciowej (WTZ). To jednak nie wszystko. Należy spełnić łącznie kilka dodatkowych wymogów:

Posiadać znaczny stopień niepełnosprawności. Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu lub wzroku – tu wystarczy stopień umiarkowany. Uwaga na formalności: zaświadczenie lekarskie dołącza wyłącznie osoba z dysfunkcją słuchu, której orzeczenie o umiarkowanym stopniu wydano z innego powodu niż 03-L, oraz osoba z dysfunkcją wzroku, której orzeczenie wydano z innego powodu niż 04-O.

Nie posiadać własnego, samodzielnego mieszkania w miejscowości, w której planujesz aktywność zawodową.

Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedstawić umowę najmu lokalu, który spełnia indywidualne kryteria dostępności.

Pracować lub aktywnie szukać pracy i podjąć ją w trakcie trwania programu.

Dofinansowanie z PFRON do najmu mieszkania z IKD. Ile?

Wsparcie nie jest stałe i z założenia ma pomagać najbardziej na samym początku. Maksymalnie można je pobierać przez 36 miesięcy. Kwoty zależą od tego, gdzie wynajmuj się mieszkanie i czy dana osoba porusza się na wózku (szczegółowe stawki kwartalne PFRON publikuje na swojej stronie). Jak rozkłada się pomoc w czasie?

Miesiące 1-12: pokrycie 100% kosztów najmu wskazanych w umowie.

Miesiące 13-24: pokrycie 70% kosztów.

Miesiące 25-36: pokrycie 40% kosztów.

Najważniejszy warunek: praca i OzN - stopień znaczny

Program wymaga aktywności zawodowej. Przez pierwsze 12 miesięcy nie trzeba być zatrudniony – wystarczy, że aktywnie poszukuje się pracy lub utrzymuje się już podjęte zatrudnienie. Ale uwaga: od 13. do 36. miesiąca warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie zatrudnienia. Jeśli nie podejmie się pracy, traci się prawo do dalszego udziału w programie. To nie jest opcja, to twardy wymóg.

Jak złożyć wniosek? Tylko przez SOW

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem sow.pfron.org.pl. Uszczegóławiając: wysyłasz wniosek w SOW; realizator sprawdza dokumenty i jeśli wszystko się zgadza, zabezpiecza dla Ciebie środki; masz 90 dni kalendarzowych od momentu, gdy dostaniesz informację o pozytywnym rozpatrzeniu, na dostarczenie umowy najmu; dopiero po przedstawieniu tej umowy zawierana jest z Tobą właściwa umowa o dofinansowanie.

Ważne Bardzo ważna uwaga od PFRON: sama weryfikacja wniosku to jeszcze nie ostateczna decyzja o przyznaniu pieniędzy. Decyzja zapada dopiero w chwili zabezpieczenia środków na koszty umowy. Gdy to nastąpi, pieniądze będą trafiać na konto do 10. dnia każdego miesiąca. Pamiętaj też, że na etapie rozliczania pierwszego roku wsparcia, będziesz musiał udowodnić, że aktywnie szukałeś pracy - przypomina PFRON wnioskującym.

Można więc powiedzieć, że program „Aktywny samorząd” z PFRON dot. dofinansowania do mieszkania to konkretna szansa na sfinansowanie nawet 100% czynszu na starcie dorosłego życia. Wnioski można złożyć od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 roku. Skorzystaj z dostępnych środków teraz, bo nikt nie zagwarantuje, że w 2027 i 2028 roku ten program w ogóle będzie istniał w obecnej formie.