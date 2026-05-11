11 maja 2026, 10:29
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Od wiosny 2026 roku uruchomił się nowy, ważny program, który może pokryć znaczną część czynszu przez trzy lata. Kluczem jest jednak podjęcie zatrudnienia czy też jego poszukiwanie i jeszcze kilka innych warunków. Dlaczego warto się zgłaszać już teraz, zanim minie termin? Bo przyszłość nie jest pewna (nie wiadomo jak będzie w 2027 czy 2028 r. w zakresie realizacji programu z PFRON).

Od wiosny 2026 roku uruchamia się nowy, ważny program, który może pokryć znaczną część czynszu przez trzy lata. A to nie wszystko – kluczem jest jednak podjęcie zatrudnienia. Dlaczego warto się zgłaszać już teraz, zanim minie termin? Bo przyszłość nie jest pewna (nie wiadomo jak będzie w 2027 czy 2028 r.), a samodzielne życie z pracy to podstawa stabilności. Można powiedzieć, że to konkretna pomoc z PFRON, która łamie „blokadę startu" dla wielu osób z niepełnosprawnością. Zaczynasz pracę, a jednocześnie musisz znaleźć i wynająć mieszkanie dostosowane do swoich potrzeb. Często są one droższe, a Twój budżet jest ograniczony. Program „Aktywny samorząd" (Moduł III, Zadanie 2) właśnie na to odpowiada: zmniejsza nierówność w dostępie do mieszkania i daje czas i spokój, by skupić się na zawodzie.

Dofinansowanie z PFRON do najmu mieszkania z IKD. Kto może sięgnąć po dofinansowanie?

PFRON w informacji z 31 marca 2026 r. jasno określił grupę docelową. O pieniądze mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, pod warunkiem że ukończyli je w ciągu 60 miesięcy przed złożeniem wniosku. Z tego samego 60-miesięcznego okienka czasowego mogą skorzystać osoby, które opuściły rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub warsztat terapii zajęciowej (WTZ). To jednak nie wszystko. Należy spełnić łącznie kilka dodatkowych wymogów:

  • Posiadać znaczny stopień niepełnosprawności. Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu lub wzroku – tu wystarczy stopień umiarkowany. Uwaga na formalności: zaświadczenie lekarskie dołącza wyłącznie osoba z dysfunkcją słuchu, której orzeczenie o umiarkowanym stopniu wydano z innego powodu niż 03-L, oraz osoba z dysfunkcją wzroku, której orzeczenie wydano z innego powodu niż 04-O.
  • Nie posiadać własnego, samodzielnego mieszkania w miejscowości, w której planujesz aktywność zawodową.
  • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Przedstawić umowę najmu lokalu, który spełnia indywidualne kryteria dostępności.
  • Pracować lub aktywnie szukać pracy i podjąć ją w trakcie trwania programu.

Dofinansowanie z PFRON do najmu mieszkania z IKD. Ile?

Wsparcie nie jest stałe i z założenia ma pomagać najbardziej na samym początku. Maksymalnie można je pobierać przez 36 miesięcy. Kwoty zależą od tego, gdzie wynajmuj się mieszkanie i czy dana osoba porusza się na wózku (szczegółowe stawki kwartalne PFRON publikuje na swojej stronie). Jak rozkłada się pomoc w czasie?

  • Miesiące 1-12: pokrycie 100% kosztów najmu wskazanych w umowie.
  • Miesiące 13-24: pokrycie 70% kosztów.
  • Miesiące 25-36: pokrycie 40% kosztów.

Najważniejszy warunek: praca i OzN - stopień znaczny

Program wymaga aktywności zawodowej. Przez pierwsze 12 miesięcy nie trzeba być zatrudniony – wystarczy, że aktywnie poszukuje się pracy lub utrzymuje się już podjęte zatrudnienie. Ale uwaga: od 13. do 36. miesiąca warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie zatrudnienia. Jeśli nie podejmie się pracy, traci się prawo do dalszego udziału w programie. To nie jest opcja, to twardy wymóg.

Jak złożyć wniosek? Tylko przez SOW

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem sow.pfron.org.pl. Uszczegóławiając: wysyłasz wniosek w SOW; realizator sprawdza dokumenty i jeśli wszystko się zgadza, zabezpiecza dla Ciebie środki; masz 90 dni kalendarzowych od momentu, gdy dostaniesz informację o pozytywnym rozpatrzeniu, na dostarczenie umowy najmu; dopiero po przedstawieniu tej umowy zawierana jest z Tobą właściwa umowa o dofinansowanie.

Ważne

Bardzo ważna uwaga od PFRON: sama weryfikacja wniosku to jeszcze nie ostateczna decyzja o przyznaniu pieniędzy. Decyzja zapada dopiero w chwili zabezpieczenia środków na koszty umowy. Gdy to nastąpi, pieniądze będą trafiać na konto do 10. dnia każdego miesiąca. Pamiętaj też, że na etapie rozliczania pierwszego roku wsparcia, będziesz musiał udowodnić, że aktywnie szukałeś pracy - przypomina PFRON wnioskującym.

Można więc powiedzieć, że program „Aktywny samorząd” z PFRON dot. dofinansowania do mieszkania to konkretna szansa na sfinansowanie nawet 100% czynszu na starcie dorosłego życia. Wnioski można złożyć od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 roku. Skorzystaj z dostępnych środków teraz, bo nikt nie zagwarantuje, że w 2027 i 2028 roku ten program w ogóle będzie istniał w obecnej formie.

Podwyżka z PFRON na 2026: miesięcznie około 3 200 zł na rzecz jednego uczestnika WTZ będącego OzN co rocznie daje 38 000 zł
Jeden dokument a zmienia tak wiele. Osoby z Niepełnosprawnościami nie kryją radości z decyzji ZUS co do wydania kompleksowego informatora
105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026
AI otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością. Ekspert wskazuje konkretne rozwiązania
11 maja 2026

Sztuczna inteligencja i oparte na niej technologie dają osobom z niepełnosprawnościami wolność i równe szanse w życiu społecznym - podkreśla innowator i ekspert ds. dostępności cyfrowej Andrzej Byszewski. Jako przykład wskazuje awatara tłumacza języka migowego.
PZON znowu odebrał punkty. Nikt nie zapytał, jak radzę sobie jako opiekun z agresją syna, jak to jest z tym, że nadal ma pampersa, że ledwo trzyma widelec, a z łyżki zupa mu ucieka, że jest mądry i ogarnia tabliczkę mnożenia, ale podpisać się nie potrafi... Ani o to, za co będziemy żyć w czasie do odwołania się do WZON
11 maja 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Posiadanie obu punktów (7 i 8) jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego.
Stażowe: od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. można uzyskać 48 000 zł w ramach „Stażysta Plus” z programu „Stabilne Zatrudnienie" z PFRON
11 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?

Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
Nowy podatek uderzy w polskie domy. Znamy datę - od 2028 roku zapłacisz więcej za ciepło i paliwo
11 maja 2026

To już pewne - nadchodzi drastyczna zmiana w opłatach, której nie uniknie niemal żaden Polak. System ETS2, nazywany "podatkiem od ogrzewania i transportu", wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem, ale uderzy bezpośrednio w portfele użytkowników aut spalinowych oraz osób ogrzewających domy gazem czy węglem. Bruksela uruchamia miliardy euro na ratunek, ale eksperci ostrzegają: koszty i tak wzrosną.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
11 maja 2026

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Oto prognozy
11 maja 2026

To koniec ery rekordowych wzrostów najniższej krajowej? Choć do 2027 roku zostało jeszcze trochę czasu, ekonomiści już teraz studzą zapał pracowników. Nowe prognozy wskazują, że podwyżki mogą być wyjątkowo niskie, a inflacja nie pomoże już w walce o wyższe stawki.

Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?
11 maja 2026

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.
Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kiedy wyniki?
11 maja 2026

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu?
