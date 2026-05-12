Pieniądze na ogrzewanie wracają. Jak dostać nawet 3500 zł w 2026 roku?

To już oficjalne! Od 1 lipca 2026 roku rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na solidny zastrzyk gotówki, który pomoże sfinansować rachunki za ogrzewanie. Maksymalna kwota wsparcia to aż 3500 zł na gospodarstwo domowe. Sprawdź, czy spełniasz warunki i jak nie przegapić terminu.

Mimo że za oknem panuje wiosenna aura, warto już teraz pomyśleć o zabezpieczeniu domowego budżetu na kolejny sezon grzewczy. Państwo przygotowało wsparcie dla rodzin, które korzystają z ciepła systemowego i borykają się z wysokimi kosztami energii - bon ciepłowniczy.

Czym jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w opłaceniu rachunków za ogrzewanie.

Dla kogo bon ciepłowniczy? Limity dochodowe

Świadczenie jest skierowane do gospodarstw domowych, w których cena netto ciepła systemowego przekracza 170 zł za GJ. Kluczowym kryterium przyznania pomocy są jednak dochody. Progi dochodowe uprawniające do pełnej kwoty bonu wynoszą:

3272,69 zł - dla gospodarstw jednoosobowych,

2454,52 zł na osobę - dla gospodarstw wieloosobowych.

Co ważne, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli Twój dochód nieznacznie przekracza powyższe limity, nadal możesz otrzymać bon, ale zostanie on pomniejszony o kwotę tego przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).

Czy mieszkańcy domów jednorodzinnych dostaną bon ciepłowniczy?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zazwyczaj nie mogą otrzymać bonu ciepłowniczego, ponieważ jest on przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających z ciepła systemowego (miejskiego lub osiedlowego). Jeśli ogrzewasz dom indywidualnie, np. piecem gazowym, kotłem na pellet czy pompą ciepła, to świadczenie Ci nie przysługuje. Wyjątkiem są rzadkie sytuacje, w których dom jednorodzinny jest fizycznie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej; w takim przypadku, o ile spełnione zostaną kryteria dochodowe oraz warunek ceny ciepła powyżej 170 zł/GJ, właściciel może ubiegać się o dopłatę.

Ile pieniędzy można otrzymać? (Stawki 2026)

Wysokość bonu ciepłowniczego zależy bezpośrednio od ceny ciepła dostarczanego przez Twoje przedsiębiorstwo energetyczne:

1000 zł - przy cenie od 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,

2000 zł - przy cenie od 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,

3500 zł - przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Terminy są nieubłagane. Kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Na złożenie dokumentów mamy tylko dwa miesiące. Wnioski o bon ciepłowniczy za 2026 rok będzie można składać:

od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje, że pieniądze przepadną, dlatego warto wpisać tę datę do kalendarza.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Masz do wyboru kilka wygodnych dróg:

Tradycyjnie: osobiście w urzędzie lub pocztą.

Cyfrowo: przez platformę ePUAP lub stronę gov.pl.

Mobilnie: za pomocą aplikacji mObywatel.

Wzory dokumentów oraz niezbędne zaświadczenia będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Co jest potrzebne do wniosku?

Przygotuj przede wszystkim aktualne zaświadczenie o cenie ciepła, które wydaje Twoja spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub bezpośrednio dostawca ciepła. Oprócz tego konieczne będą dane wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz numer konta bankowego do wypłaty środków.

Bon ciepłowniczy 2026 - jakie dokumenty?

Aby otrzymać bon ciepłowniczy w 2026 roku, należy w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia złożyć wniosek (w urzędzie gminy lub przez ePUAP/mObywatel) wraz z zaświadczeniem od zarządcy budynku o cenie ciepła przekraczającej 170 zł/GJ netto (jeśli nie posiadasz indywidualnej umowy z dostawcą), oświadczeniem o dochodach za 2025 rok nieprzekraczających ustawowych limitów, listą domowników z numerami PESEL oraz numerem konta bankowego do wypłaty środków.

Bon ciepłowniczy 2026 - kiedy wypłata?

Wypłaty bonu ciepłowniczego za rok 2026 planowane są głównie w IV kwartale 2026 roku (październik-grudzień), po złożeniu wniosków, które przyjmowane będą od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o bon ciepłowniczy

Dlaczego gmina może odmówić wypłaty bonu ciepłowniczego? Najczęstszym powodem odmowy jest sytuacja, gdy cena ciepła w danej sieci nie przekracza 170 zł/GJ netto. Wiele osób pyta również o to, co zrobić, jeśli dochód przekracza progi - tu odpowiedzią jest mechanizm "złotówka za złotówkę", przy czym minimalna kwota wypłaty musi wynieść co najmniej 20 zł. Jak sprawdzić cenę ciepła dla mojego budynku? Taką informację (zaświadczenie o cenie jednoskładnikowej) musi wydać zarządca wspólnoty lub spółdzielnia. Czy najemcy mieszkań mogą ubiegać się o bon? Tak, osoby wynajmujące mieszkanie mogą złożyć wniosek, o ile dany lokal stanowi ich centrum życia domowego. Ile osób z jednego adresu może dostać bon? Zgodnie z zasadą "jeden bon na jeden adres", pieniądze otrzyma to gospodarstwo (lub ten domownik), które jako pierwsze złożyło wniosek pod danym adresem. Czy można łączyć bon ciepłowniczy z innymi dodatkami? Tak, bon można łączyć np. z dodatkiem mieszkaniowym, o ile spełnia się kryteria dochodowe dla obu świadczeń. Czy w 2026 roku jest jeszcze dodatek osłonowy? Użytkownicy często mylą te pojęcia. Odpowiedzi w wyszukiwarce wskazują, że dodatek osłonowy został wygaszony z końcem 2025 roku i obecnie głównym wsparciem pozostaje właśnie bon ciepłowniczy. Ile czasu gmina ma na rozpatrzenie wniosku o bon ciepłowniczy? Standardowy czas na decyzję i wypłatę to 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czy wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć bez profilu zaufanego? Tak, można to zrobić osobiście w urzędzie gminy w formie papierowej, co jest istotną informacją dla seniorów.