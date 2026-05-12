Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1 czerwca ZUS zwaloryzuje kapitał na kontach seniorów. Wyższe świadczenia dla przechodzących na emeryturę w drugiej połowie roku

1 czerwca ZUS zwaloryzuje kapitał na kontach seniorów. Wyższe świadczenia dla przechodzących na emeryturę w drugiej połowie roku

12 maja 2026, 13:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Przełomowy termin dla przyszłych emerytów zbliża się wielkimi krokami. Już 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału na kontach i subkontach. Dla osób planujących zakończenie aktywności zawodowej to jasny sygnał: odpowiedni moment złożenia wniosku może oznaczać portfel grubszy nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Waloryzacja składek w ZUS na czym polega?

Coroczna waloryzacja składek w ZUS to proces, który ma na celu ochronę realnej wartości oszczędności emerytalnych przed inflacją. ZUS zwiększa kwoty zapisane na kontach ubezpieczonych o wskaźnik zależny od wzrostu przypisu składek oraz inflacji z poprzedniego roku. W 2025 roku ubezpieczeni mogli liczyć na rekordowy wzrost o 14,41 proc. Prognozy na 2026 rok wskazują na waloryzację rzędu 9,1 proc. Choć wskaźnik jest niższy niż rok temu, wciąż przekłada się na potężne kwoty w skali kapitału gromadzonego przez dekady.

Waloryzacja to nie tylko wyższa emerytura, to większy spadek

Warto pamiętać, że czerwcowa operacja obejmuje również subkonto w ZUS. To kluczowa informacja dla rodzin, ponieważ środki tam zgromadzone podlegają dziedziczeniu. Gdy kapitał na subkoncie rośnie o prognozowane 9,1 proc., automatycznie zwiększa się pula pieniędzy zabezpieczonych dla bliskich. W praktyce oznacza to, że w razie śmierci ubezpieczonego, małżonek lub osoby uposażone otrzymają o kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych więcej.

Dlaczego warto poczekać do lipca?

Kluczem do wyższego świadczenia jest mechanizm obliczania emerytury. ZUS dzieli zgromadzony kapitał przez prognozowaną długość dalszego życia. Jeśli złożysz wniosek w czerwcu lub lipcu (już po dopisaniu waloryzacji do Twojego konta), Twoja „baza” do wyliczenia emerytury będzie znacznie wyższa. Złożenie wniosku o emeryturę w lipcu, zamiast w maju może zwiększyć Twoje miesięczne świadczenie o kilkaset złotych do końca życia.

Wyliczenia: Ile można zyskać na waloryzacji w 2026 roku?

Wpływ waloryzacji na wysokość przelewów najlepiej obrazują konkretne przykłady:

Kobieta (60 lat) z kapitałem 500 tys. zł:

  • Wniosek przed waloryzacją: ok. 1851 zł emerytury.
  • Wniosek po waloryzacji (wzrost kapitału do 545 tys. zł): ok. 2018 zł.
  • Zysk: blisko 170 zł miesięcznie.

Mężczyzna (70 lat) z kapitałem 700 tys. zł:

  • Wniosek przed waloryzacją: ok. 3888 zł.
  • Wniosek po waloryzacji (wzrost kapitału do 763 tys. zł): ok. 4238 zł.
  • Zysk: aż 350 zł miesięcznie.

Co musisz zrobić?

Podwyżka kapitału na kontach ZUS odbywa się automatycznie 1 czerwca i obejmuje wszystkich ubezpieczonych, którzy jeszcze nie pobierają świadczenia. Nie musisz składać żadnych wniosków o samą waloryzację. Jedyną decyzją, jaką musisz podjąć, jest moment przejścia na emeryturę. Eksperci są zgodni: jeśli wiek emerytalny osiągasz w pierwszej połowie roku, wstrzymanie się z wnioskiem do lipca jest jedną z najbardziej opłacalnych decyzji finansowych. Wkrótce ZUS rozpocznie wysyłkę informacji o stanie kont ubezpieczonych. Warto sprawdzić swoje dane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), aby oszacować, jak czerwcowa zmiana wpłynie na Twoją przyszłą jesień życia.

Kiedy dokładnie złożyć wniosek, aby zyskać najwięcej?

Choć waloryzacja kapitału następuje 1 czerwca, eksperci wskazują, że najbezpieczniejszym i najbardziej opłacalnym terminem na złożenie wniosku jest lipiec. Dlaczego? W lipcu mamy absolutną pewność, że systemy ZUS zakończyły już proces księgowania i przeliczania wszystkich składek. Składając dokumenty w tym miesiącu, Twoja emerytura zostanie wyliczona od nowej, znacznie wyższej podstawy, co przełoży się na wyższy przelew każdego miesiąca, aż do końca życia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę składać wniosek o waloryzację konta w ZUS? Nie, cały proces odbywa się w pełni automatycznie. ZUS sam dopisze odpowiedni procent do Twoich zgromadzonych składek 1 czerwca.
  2. Kto odczuje największą różnicę w portfelu? Najwięcej zyskają osoby z dużym stażem pracy i wysokimi zarobkami, które wstrzymają się z przejściem na emeryturę do drugiej połowy roku. Przy kapitale rzędu 800 tys. zł, miesięczne świadczenie może wzrosnąć nawet o 270-300 zł.
  3. Czy czerwcowa podwyżka dotyczy obecnych emerytów? Nie. Czerwcowa waloryzacja dotyczy kapitału osób, które dopiero przejdą na emeryturę. Osoby, które już pobierają świadczenie, miały waloryzację w marcu.
