Świadczenie wspierające z wyrównaniem. ZUS wyjaśnia zasady obowiązujące w 2026 roku

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy. Ponadto było wprowadzane etapami. Z tego powodu osoby z niepełnosprawnościami często mają wątpliwości, dotyczące tego czy i od kiedy otrzymają świadczenie z wyrównaniem. O szczegóły zapytaliśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy w 2026 roku wyrównanie przysługuje tylko od dnia przyznania przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia?

Prawo do świadczenia wspierającego ZUS przyznaje od daty, od której przyznano uprawniającą ilość punktów na podstawie danych wpisanych do rejestru EKSMOON przez WZON.

We wniosku o świadczenie wspierające możliwe jest wskazanie daty, od której osoba chce uzyskać prawo.

Co w przypadku osób, które wnioski do WZON złożyły jeszcze w 2025 roku? Czy mogą one otrzymać świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia złożenia wniosku do WZON (jeżeli uzyskały odpowiednią liczbę punktów)?

Jeżeli mowa o wniosku pierwszorazowym złożonym w 2025 r., to obowiązuje data złożenia wniosku do WZON, natomiast jeżeli chodzi o ponowne ustalenie albo o pogorszenie, to jest to data wydania decyzji.

Terminy ustalania poziomu potrzeby wsparcia I. Pierwszorazowy wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia złożony w 2024 lub 2025 r. Poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia złożenia wniosku. Podstawa prawna: art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz art. 5 ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych II. Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia złożony w przypadku upływu ważności posiadanej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia Poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowej decyzji. Podstawa prawna: art. 6b[3] ust. 2, art. 6b[5] ust. 2, 3a, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. III. Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia złożony w przypadku zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzaju wymaganego wsparcia osoba, w stosunku do której została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia Poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia wydania nowej decyzji. Podstawa prawna: art. 6b[6] ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. IV. Pierwszorazowy wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia złożony od 1 stycznia 2026 r. Poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia wydania decyzji. Podstawa prawna: art. 6b[3] ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych