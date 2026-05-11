Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Oto prognozy

To koniec ery rekordowych wzrostów najniższej krajowej? Choć do 2027 roku zostało jeszcze trochę czasu, ekonomiści już teraz studzą zapał pracowników. Nowe prognozy wskazują, że podwyżki mogą być wyjątkowo niskie, a inflacja nie pomoże już w walce o wyższe stawki.

Mamy najnowsze prognozy dotyczące najniższej krajowej na 2027 rok. Choć inflacja wyhamowała, dla 3,6 mln pracowników w Polsce nie są to wyłącznie dobre wieści. Automatyzm wysokich podwyżek się kończy, a na stole leżą dwa scenariusze. Żaden z nich nie przewiduje przebicia bariery 5000 zł brutto. Po latach rekordowych, dwukrotnych waloryzacji, rynek pracy wchodzi w fazę stabilizacji. Ponieważ wzrost cen nie przekracza już 5 proc., w 2026 roku czeka nas tylko jedna podwyżka. Eksperci już teraz wyliczyli jednak, co wydarzy się w kolejnym kroku. Prognozy ekonomisty Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich nie pozostawiają złudzeń: podwyżki mogą być symboliczne.

REKLAMA

REKLAMA

Scenariusze dla płacy minimalnej na 2027 rok

Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, przeanalizował dane, które mogą stać się fundamentem przyszłorocznych negocjacji. Na ten moment kluczowe są dwa warianty, które zależą od kondycji polskiej gospodarki w I kwartale br.

Scenariusz minimum: Jeśli relacja najniższej płacy do średniej pensji pozostanie wysoka, ustawowa gwarancja wzrostu wyniesie zaledwie 54,47 zł. W takim przypadku nowa stawka w 2027 roku zamknie się w kwocie 4860,47 zł brutto.

W takim przypadku nowa stawka w 2027 roku zamknie się w kwocie Scenariusz maksimum: W przypadku większego dystansu do średniej krajowej, podwyżka może wynieść ok. 168,27 zł. To oznaczałoby kwotę 4974,27 zł brutto.

W obu przypadkach widać wyraźnie: granica 5000 zł brutto, na którą liczyło wielu zatrudnionych, pozostaje poza zasięgiem oficjalnych prognoz.

Scenariusze na 2027 rok. Ile dostaniesz do portfela?

Wysokość przyszłej pensji zależy od relacji minimalnego wynagrodzenia do średniej krajowej z początku tego roku. Oto jak mogą wyglądać Twoje zarobki w 2027 roku w przeliczeniu na "czystą gotówkę":

REKLAMA

1. Wariant pesymistyczny (podwyżka o 54,47 zł):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brutto: 4 860,47 zł,

Netto (na rękę): ok. 3 642 zł (wzrost o ok. 36 zł miesięcznie).

2. Wariant optymistyczny (podwyżka o 168,27 zł):

Brutto: 4 974,27 zł,

Netto (na rękę): ok. 3 718 zł (wzrost o ok. 112 zł miesięcznie).

Dla porównania, obecnie płaca minimalna wynosi 4 806 zł brutto, co daje 3 606 zł na rękę.

Średnia krajowa ucieka najmniej zarabiającym

Niskie prognozy na 2027 rok mogą stanąć w sprzeczności z ambitnymi planami Brukseli. Unijna dyrektywa o adekwatnych płacach minimalnych sugeruje, aby najniższa pensja oscylowała wokół 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Tymczasem rządowe założenia wskazują, że w 2027 roku średnia płaca w Polsce wystrzeli w okolice 10 000 zł brutto. Gdyby Polska chciała rygorystycznie trzymać się unijnego wskaźnika, płaca minimalna musiałaby wynosić co najmniej 5 000 zł brutto. Szacunki ekspertów pokazują jednak, że ustawowy mechanizm waloryzacji może zatrzymać się nieco wcześniej, co pogłębi dystans między najmniej zarabiającymi a średnią krajową.

Rewolucja w składnikach pensji: Nowy projekt w Sejmie

Szansą na realną poprawę sytuacji domowych budżetów nie jest dziś sama waloryzacja, a zmiana sposobu liczenia wynagrodzenia. Już 12 maja Sejm zajmie się projektem ustawy, który zakłada "oczyszczenie" płacy minimalnej. Zgodnie z nowymi przepisami, które mogłyby obowiązywać od 2027 roku, z kwoty najniższej krajowej wyłączone zostaną:

Premie i nagrody (nie będą już mogły "uzupełniać" braku do minimum),

Dodatki stażowe oraz funkcyjne.

W praktyce oznaczałoby to, że pracownik musiałby otrzymać pełną stawkę ustawową (ok. 4,9 tys. zł) jako gołą podstawę, a wszelkie wypracowane dodatki byłyby doliczane ponad tę kwotę.

Co dalej? Ważne daty

Już we wtorek, 12 maja ruszą prace w Sejmie, a do 20 maja swoje oficjalne propozycje i uwagi do stawek na kolejny rok muszą przedstawić związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Ostateczną decyzję o poziomie płacy minimalnej na 2027 roku poznamy w połowie czerwca, kiedy to rząd przedstawi swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego.