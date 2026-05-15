Rząd szykuje zmiany. Seniorzy otrzymają niemal 4000 zł w podwójnych bonusach

Rząd szykuje zmiany. Seniorzy otrzymają niemal 4000 zł w podwójnych bonusach

15 maja 2026, 12:45
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Rząd szykuje zmiany. Seniorzy otrzymają niemal 4000 zł w podwójnych bonusach
Szykuje się duży zastrzyk gotówki dla polskich emerytów. Najnowsze prognozy makroekonomiczne gabinetu rządowego na lata 2026-2030 dają jasny sygnał: przyszłoroczne dodatki finansowe mocno pójdą w górę. Z wyliczeń wynika, że łączna wartość trzynastki i czternastki zepnie się w kwotę bliską 4000 złotych.

Planowane zmiany mają na celu zabezpieczenie domowych budżetów najstarszych obywateli w obliczu rosnących kosztów życia. Rządowe analizy wskazują, że stabilne wsparcie finansowe jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej gospodarstw domowych prowadzonych przez seniorów.

Nowe kalkulacje. O tyle wzrosną kluczowe świadczenia

Planowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,48 procent bezpośrednio przełoży się na podwyżkę bazy do wyliczania ekstra bonusów. Świadczenia rosną automatycznie:

  • Najniższa emerytura krajowa: Osiągnie pułap 2047,34 zł brutto.
  • Trzynasta emerytura: Gwarantowane 2047,34 zł brutto dla każdego.
  • Czternasta emerytura: Maksymalna stawka dobije do 2047,34 zł brutto.

Wzrost ten jest bezpośrednią konsekwencją powiązania wysokości dodatkowych świadczeń rocznych z poziomem minimalnej emerytury w Polsce. Każda zmiana stawki bazowej automatycznie podnosi zatem wartość obu corocznych programów wsparcia.

Realna gotówka. Ile faktycznie wpłynie na konto?

Kwoty brutto zostaną pomniejszone o obowiązkowe daniny publiczne - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

  • Pojedynczy bonus przyniesie seniorowi 1617,40 zł na rękę.
  • Sumarycznie w ciągu roku portfele emerytów zasilą się o ponad 3234 zł netto.

Warto pamiętać, że kwota netto może się minimalnie różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej danego świadczeniobiorcy. Standardowe wyliczenia pokazują jednak minimalny, gwarantowany zysk, jakiego można się spodziewać po potrąceniu wszelkich należności skarbowych.

Kalendarz przelewów. Kiedy ruszą wypłaty?

ZUS oraz inne organy rentowe zrealizują transfery pieniężne w sprawdzonych terminach:

  • 1 marca: Start wyższych emerytur zasadniczych po waloryzacji.
  • Kwiecień: Zautomatyzowana wysyłka trzynastek.
  • Jesień / Koniec roku: Dystrybucja czternastek według kryteriów.

Harmonogram ten pokrywa się z dotychczasową praktyką, co pozwala seniorom na wcześniejsze zaplanowanie większych wydatków. Finansowanie obu programów zostało wpisane w długoterminowe plany budżetowe państwa.

Sprawdź limity. Kto ma prawo do pełnych dopłat?

Ustawodawca różnicuje dostęp do obu programów wsparcia:

  • Trzynastka: Świadczenie w pełni powszechne, kwota bazowa przysługuje każdemu uprawnionemu.
  • Czternastka: Program z ograniczeniem dochodowym. Pełna suma trafi do osób pobierających standardową emeryturę do wysokości 2900 zł brutto. Powyżej tego progu kwota dodatku maleje proporcjonalnie do nadwyżki.

Zastosowanie mechanizmu ograniczającego przy czternastej emeryturze ma na celu skierowanie największego strumienia pieniędzy do osób o najniższych dochodach. Dzięki temu wsparcie trafia przede wszystkim tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Co może pokrzyżować te prognozy?

Przedstawione sumy mają obecnie charakter szacunkowy. Kluczowy komunikat dotyczący realnego wskaźnika podwyżek zostanie ogłoszony w lutym przyszłego roku na bazie twardych danych o drożyźnie i kondycji płacowej w gospodarce. Resort rodziny dodatkowo rozważa rewizję obecnego systemu przeliczania świadczeń, co może zmodyfikować końcowe kwoty. Ewentualne korekty wskaźników mogą wynikać z dynamicznych zmian na rynku pracy oraz niespodziewanych wahań wskaźników inflacyjnych. Do momentu opublikowania oficjalnego rozporządzenia rządu, wszelkie podawane kwoty należy traktować jako wysoce prawdopodobny, lecz wciąż roboczy scenariusz.

Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone dodatkowe pieniądze? Harmonogram przewiduje wypłatę trzynastej emerytury w kwietniu. Czternastka trafi do seniorów tradycyjnie w drugiej połowie roku - najczęściej jesienią.
  2. Czy każdy emeryt otrzyma pełną kwotę obu świadczeń? Nie. Trzynastka przysługuje każdemu w tej samej wysokości. Czternastka w pełnej kwocie trafi tylko do osób, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.
  3. Jak działa zasada "złotówka za złotówkę" przy czternastce? Jeśli Twoja stała emerytura jest wyższa niż 2900 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Przykładowo, przy emeryturze 3000 zł brutto (przekroczenie o 100 zł), dodatek będzie mniejszy o 100 zł.
  4. Czy od 13. i 14. emerytury trzeba zapłacić podatek? Tak. Od obu świadczeń pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy (PIT) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota 1617,40 zł to szacowana wypłata na czysto, czyli już po tych potrąceniach.
  5. Czy te kwoty są już w 100 proc. pewne? Nie, to są wstępne szacunki rządowe. Ostateczny wskaźnik waloryzacji, od którego zależą kwoty dodatków, zostanie oficjalnie ogłoszony w lutym przyszłego roku.

Źródło: INFOR
