W kolejnym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w czwartek 28 maja. Czy tym razem paliwo zdrożało? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne paliwa w czwartek 28 maja

W czwartek, czyli 28 maja, ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie mogą być wyższe niż:

6,31 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,85 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,85 zł za 1 litr; 6,86 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,36 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,36 zł za 1 litr; 6,57 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,09 zł za 1 litr.

Chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni, że ceny paliwa znowu ruszyły w dół. Dzisiaj, w porównaniu do środy, maksymalne ceny benzyny 95 i 98 są niższe odpowiednio o 11 gr i 10 gr za 1 litr. Natomiast olej napędowy na stacjach benzynowych staniał aż o 18 gr za litr.

Czy program CPN zostanie przedłużony?

W ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce.

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do końca maja. Zdaniem ministra energii program powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Ostateczna decyzja należy do ministra finansów, który już wcześniej sygnalizował taką możliwość.

