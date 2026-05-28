Ceny paliwa w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy dzisiaj, 28 maja
REKLAMA
REKLAMA
W kolejnym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w czwartek 28 maja. Czy tym razem paliwo zdrożało? Sprawdzamy!
Maksymalne ceny detaliczne paliwa w czwartek 28 maja
W czwartek, czyli 28 maja, ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie mogą być wyższe niż:
REKLAMA
REKLAMA
- 6,31 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,85 zł za 1 litr;
- 6,86 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,36 zł za 1 litr;
- 6,57 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,09 zł za 1 litr.
Chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni, że ceny paliwa znowu ruszyły w dół. Dzisiaj, w porównaniu do środy, maksymalne ceny benzyny 95 i 98 są niższe odpowiednio o 11 gr i 10 gr za 1 litr. Natomiast olej napędowy na stacjach benzynowych staniał aż o 18 gr za litr.
Czytaj także:
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
REKLAMA
Czy program CPN zostanie przedłużony?
W ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce.
Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do końca maja. Zdaniem ministra energii program powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Ostateczna decyzja należy do ministra finansów, który już wcześniej sygnalizował taką możliwość.
Podstawa prawna:
- obwieszczenie Ministra Energii z 27 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 532)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA